【盈警】雲鋒金融(00376-HK)料去年虧損超過3.7億

雲鋒金融(00376-HK)公布，根據公司初步未經審計的估算，集團截至2017年12月31日止年度的業績將錄得虧損，2017年年度公司權益持有人應佔虧損初步估計超過3.7億港元。截至2016年12月31日止年度的公司權益持有人應佔虧損為3.17億港元。



集團的主要收入來源包括發行產品的認購費及管理費丶分銷第三方產品的平台費丶員工持股服務管理費丶經紀佣金收入及企業咨詢服務費等，集團仍在建立客戶量及擴大資產管理規模。2017年1月公司授出的員工股份獎勵計劃相關的費用攤銷在2017年年度開始入賬丶收購美國萬通保險亞洲有限公司60%已發行股本所產生之法律及專業顧問費用於2017年年度入賬，以及集團持有及已處置的若干金融資產(按公平值計入損益表)，其公平值低於2016年12月31日的公平值，導致2017年年度需確認虧損。綜合上述原因，集團預期將於2017年年度錄得淨虧損。

儘管2017年年度錄得虧損，集團的財務狀況依然穩健，截至2017年12月31日止，未經審計的綜合資產淨值超過41億港元。此外，截至2017年12月31日止，集團沒有任何外部借款。

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