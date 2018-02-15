港股早段升幅收窄至300點 騰訊(00700-HK)重上440元

外圍股市升勢凌厲，帶動港股今早高開443點，其後升幅收窄，恆生指數最新報30817點，升301點，國企指數最新報12423點，升162點。
銀行股今早普遍上揚，獲中國平安(601318-CN)(02318-HK)增持至逾6%的匯豐控股(00005-HK)，今早表現不俗，最新報82.8元，升1.1%，旗下的恆生銀行(00011-HK)最新報188.8元，跌1.4%。其他銀行股方面，東亞銀行(00023-HK)最新報32.45元，升0.3%，中銀香港(02388-HK)最新報39.05元，升0.1%。
保險股方面，平保最新報86.4元，升2.7%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.1元，升0.9%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報37.5元，升1.9%。
股王騰訊控股(00700-HK)今早亦造好，最新報443.8元，升2.4%，閱文集團(00772-HK)最新報73.4元，升1.1%，易鑫集團(02858-HK)最新報5.81元，升2.1%，眾安在線(06060-HK)最新報67元，升0.8%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報22.7元，升0.9%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報8.66元，跌0.5%，華晨中國(01114-HK)最新報20.5元，升1.7%。
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