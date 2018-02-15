分析員﹕港股可挑戰31000點

美國股市延續升勢，道瓊斯指數錄得逾200點升幅，分析員認為大市今早可以高開，並有機會挑戰31000點。

道瓊斯指數已升4日，累計近千點升幅，收市報24893點，升253點或1%，標準普爾指數收市報2699點，升36點或1.3%，納斯達克指數收市報7144點，升130點或1.9%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7213點，升46點或0.6%，德國DAX指數收市報12339點，升143點或1.2%，法國CAC指數收市報5165點，升56點。

港股在美預託證券(ADR)紛紛高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報82.23元，較本港收市價高1.6%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報74.22元，較本港收市價高0.7%， 中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.35元，較本港收市價高2.8%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.24元，較本港收市價高2.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報23.3元，較本港收市價高1.7%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，並有機會挑戰31000點，後市支持位為30500點。

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