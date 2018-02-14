工資上漲引發通貨膨脹擔憂？華爾街恐反應過度了

突然之間，通貨膨脹又成了投資人的夢魘。

由於美國公布 1 月工資創下九年來最大增幅，過去二週半，道瓊工業平均指數自記錄高點下跌了 8%。

突然之間，華爾街開始擔憂通貨膨脹將大幅上升，聯準會 (Fed) 將加快升息，經濟終將踉蹌不支。

投資人是否真應如此憂心忡忡？

牛津經濟公司首席經濟學家達可 (Gregory Daco) 說：「通貨膨脹可能上升，但不致失控。投資人根本無需過度擔憂。」

BMO 資本公司分析師關廸瑞 (Sal Guatieri) 說，美國經濟轉強，工資上升，勞工短缺情況惡化，再加上近來減稅，政府支出增加，經濟展望確實良好。

BMO 公司預期，2018 年，美國個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 將上升 2.4%。

但關廸瑞認為，美國通貨膨脹不致失控。畢竟，通貨膨脹自觸及 3% 以來，已經十年了，許多情況都已改變。過去五年，壓抑通貨膨脹的因素包括，自動化大幅進展，全球競爭加劇，及網際網路採購呈現爆炸性成長。

這就是所謂的亞馬遜效應。客戶可看見全世界商品的價格，爭取最佳交易，這讓企業更難提高價格。

失業率下降及工資上升，並不能保證通貨膨脹會大幅上揚。達可指出，兩者之間的關係確實存在，但並非絕對。

美國公布 1 月工資上升，華爾街因而重挫。分析師說，股市反應可能過度，因為工資僅是緩慢上升，而非大幅增加，而且可能只是一次性因素。