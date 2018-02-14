首長寶佳(00103-HK)山東地被徵稅 料達3330萬人民幣

首長寶佳(00103-HK)公布，間接全資附屬公司滕州東方鋼簾線有限公司 (滕州東方)於今年2月初獲國土資源局通知，要求就山東省滕州市經濟開發區東方路一號廠房以西的三幅土地支付土地補償款、徵地地上附着物和青苗補償金、土地契稅及耕地佔用稅等。按現時的資料，估算補償款項及該等稅項約為3330萬元(人民幣.下同)。公司指，該等支出將無疑對集團現時的現金流及就完成取得土地使用權証的總投資成本造成壓力。

管理層正尋求解決方案尋求豁免補償款項、土地契稅及耕地佔用稅等。管理層與國土資源局及/或相關的滕州市政府機構的磋商仍在進行中。由於正值農曆新年的來臨，管理層仍有待與相關官員洽商。倘若滕州東方未能取得該解決方案，滕州東方可能考慮放棄該等土地及放棄相關的土地使用權。

截至2017年12月31日，該等土地的賬面淨值(未經審核)約為6062.3萬元，(相等於約7252.3萬元)。鑒於潛在棄購及潛在棄權，公司擬為此作出相關的撥備及估算因此對集團的財務影響。公司將於適當時候，遵守上市規則之相關規定。

山東地被徵稅，事緣滕州東方於2010年及2011年，透過公開競投以8112萬元人民幣收購位於山東省滕州市經濟開發區東方路一號廠房以西的三幅土地及土地使用權，宗地土地面積達237,855平方米，為滕州東方擴大生產量，作廠房之用。惟基於鋼簾線市場的變動及策略性檢討擴充計劃後，滕州東方自購入起，未有利用該等土地及尚未取得相關的土地使用權証。

於2017年11月下旬，滕州東方收到滕州市國土資源局就該等正值閒置的土地發出的解除《國有建設用地掛牌出讓成交確認書》通知書。若施行解除通知書，滕州東方須歸還該等土地，並放棄附加於該等土地的使用權。其後公司及滕州東方管理層與滕州經濟開發區管理委員會及市政府等滕州政府機構磋商，旨在達成共識，令滕州東方繼續使用該等土地，進行建設計劃，逐步邁向取得土地使用權証。隨後，管理層同意進行，並確實已進行取得土地使用權証的程序，以免施行解除通知書。於取得土地使用權証以便落實建設計劃的過程中，滕州東方便獲追收稅的通知。

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