【盈喜】卓爾集團(02098-HK)料2017年收入大增逾16倍 溢利增5%至30%

卓爾集團(02098-HK)公布，預期集團截至2017年12月31日止年度收入較截至2016年同期錄得16倍以上顯着增長及溢利較同期可能錄得5%至30%的增幅。

收入大幅增長主要是由于集團于2017年6月完成對深圳市中農網有限公司(中農網)收購50.6%股權；于2017年5月增持卓恒供應鏈管理(武漢)有限公司(武漢卓恒)的股權由60%至65%并修訂武漢卓恒合營安排若幹合約條款，就此中農網及武漢卓恒成為公司非全資附屬公司及其財務業績于集團財務業績作綜合入帳；建造合同收入因若幹工程項目完工及交付而大幅增加。

公告指，收購中農網及武漢卓恒的股權帶動集團供應鏈管理業務、貿易及相關增值服務的收入大幅增長，同時亦導緻集團收入組合有所變動。然而，鑒于供應鏈管理及貿易業務處于初期發展階段，預期供應鏈管理及貿易業務的利潤率較集團其他業務板塊相對為低，而供應鏈管理及貿易業務的收入增長將不會對集團截至2017年12月31日止年度溢利産生重大影響。

有關溢利的預期增長，董事會認為有關增長主要是由于集團配合整體業務發展策略于年内將部分可持作出售物業轉撥為投資物業，以獲取長期的租金收入及資本增值，因此帶來投資物業公平值變動的收益；于年内出租新落成物業及已出租物業的租金水平有所提高；完成及交付若幹工程項目帶來的溢利。

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