冠君(02778-HK)：著重尋求內地一線城市及大灣區收購機會

冠君產業信託(02778-HK)行政總裁王家琦稱，本港金融商業地段物業價格太高，公司著重在內地一線城市物色收購標的，希望能帶動公司十至二十年的長期收益增長。同時亦會在大灣區尋求收購機會，但明確表示不會考慮灣區西部的二三四線城市。此外，她表示因擔心內地電商影響零售商場物業表現，主要考慮收購辦公物業。

關於公司有意出售朗豪坊辦公大樓物業的消息自去年來一直備受關注，王家琦於今日記者會上未就此事做過多置評，亦表示出售朗豪坊辦公物業與收購其他物業之計劃並無關聯，且公司現時資產負債比率保持在18.9%的低負債水平，仍有充裕空間進行融資。另外公司暫無意出售花園道三號物業。

受惠於本地零售業復甦，朗豪坊商場的美容及護膚產品租戶銷售表現穩健，帶動分成租金上升，王家琦表示預計今年商場租金水平將會保持和市場一致的增長。

王家琦稱，美聯儲加息或會對公司產生一定影響，但影響程度要看加息次數。若美聯儲每次加息25點子，則公司每基金單位分派會減少1%。截至2017年12月31日止，冠君產業信託已提高公司的定息借貸比例至50%，用以緩和利率可能上調帶來的影響。王家琦稱，若美聯儲加息步伐加快，則公司會繼續提升定息借貸部分的比例。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)