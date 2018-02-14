租購并舉再添金融衍生品配套 長租公寓可抵押貸款資産證券化

“招商創融-招商蛇口長租公寓資産支持專項計劃”13日在深圳證券交易所成功完成首期産品發行，近日將在深交所挂牌轉讓。這是國内首單完成發行的長租公寓抵押貸款資産證券化産品，也是首單成功設立的儲架發行住房租賃資産證券化産品。

招商蛇口專項計劃是在2017年12月1日獲得深交所評審通過的，首期産品發行規模為20億元，期限為18年，其中優先級資産支持證券規模19.90億，獲得AAA評級，發行利率為5.7%。深交所相關負責人表示，本期産品發行獲得了2.36倍的超額認購，體現了投資者對住房租賃資産證券化産品的認可。

據統計，到目前，深交所已評審通過4單住房租賃資産證券化産品，擬發行金額212.7億元，目前已完成發行2期，發行金額為22.7億元。深交所相關負責人說，深交所將重點鼓勵并支持優質住房租賃企業發行債券、資産證券化和REITs(房地産投資信托基金)産品，切實推動租賃住房建設、培育和發展，切實推進租購并舉的住房制度體系創新、優化和完善，切實服務實體經濟高質量發展。

深交所探索住房租賃資産證券化産品創新，目的在于落實國家關于租購并舉政策導向。2017年11月3日，國内首單住房租賃類REITs“新派公寓權益型房托資産支持專項計劃”成功發行，募集金額2.7億元，為解決城市青年人才居住問題提供有效融資支持，也為住房租賃企業開展REITs試點起示範作用。

來源： 新華社

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