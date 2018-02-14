外媒：萬達已出售馬德裡競技俱樂部股份

2月14日，據西班牙媒體El Confidencial報道，萬達已出售馬德裡競技俱樂部的股份。

2015年1月21日，萬達集團正式收購西甲馬德裡競技足球俱樂部20%的股份，出資4500萬歐元，進入俱樂部董事會。這是中國企業首次投資歐洲頂級足球俱樂部。

萬達集團董事長王健林當時表示：投資馬競，是為了更好開展“萬達青少年足球人才留學計劃”，為在西班牙足球留學的中國青少年提供發展通道，全方位支持中國足球發展。

萬達入股後，馬德裡競技俱樂部承諾：將出台專門針對中國青少年的培訓方案，全力支持中國青少年足球人才留學;萬達和馬德裡競技各出50%投資3000萬歐元在馬德裡新建青訓中心，為更多的中國青少年球員提供更好的訓練條件;萬達將與馬德裡競技合作在中國開辦3所足球學校;從萬達贊助留學西班牙的青少年足球人才中選拔優秀球員進入馬德裡競技的一、二線隊踢球;每年邀請馬德裡競技到中國打比賽，將歐洲先進的足球訓練和比賽經驗帶到中國。

來源：鳳凰財經

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)