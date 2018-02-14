法拉第未來再傳獲得15億美元投資 賈躍亭站台供應商峰會

法拉第未來(Faraday Future，下簡稱FF)又傳出新的融資傳言。

北京時間2月14日，據美國商業内幕網站(business insider)報道，據接近FF商業交易的人士透露，FF已敲定獲得15億美元的新注資。該消息人士并未透露投資者的身份，僅表示這是一家香港的實體。

報道稱，在上述15億美元的新敲定注資中，FF目前已收到5.5億美元。上述消息人士稱，大約3億美元已在2017年12月初到賬，本月早些時候，又收到了2.5億美元。其餘的9.5億美元取決于FF尚未公布的項目進程。

澎湃新聞記者就此向FF方面詢問，對方不予置評。而在2017年年底，曾傳出多次FF成功融資的消息，但不少卷入傳言的公司都公開予以了否認，外界一直不清楚FF是否已經從外部獲得了新的融資，以及誰提供了資金。

不過，澎湃新聞記者從FF方面了解到，北京時間2月14日上午，法拉第未來在美國加州加迪納(Gardena)研發總部舉辦了第一次全球供應商峰會。

FF方面提供的新聞稿稱，有將近200位來自超過全球100多家供應商夥伴參加，舉辦該峰會是為了推動FF首款量産車FF 91在2018年底實現成功交付。

據新聞稿介紹，該峰會為期兩天，包括博世、LG化學、富士工業技術宮津、激光雷達供應商Velodyne、英國汽車工程機械公司Ricardo、和世界最大工業機器人制造商之一Fanuc等供應商出席。

FF創始人也是樂視系創始人賈躍亭出席了此次供應商峰會，并表示，FF 91不僅僅是一個電動車，它是一個新物種，更是一個第三互聯網生活空間。

FF供應鏈副總裁Pablo Ucar表示：“我們舉辦這次活動的目标是讓供應商重塑對我們量産計劃和資金方面的信心。從收到的熱烈反饋來看，我們已實現了這一目标。”

據新聞稿稱，FF計劃在位于加州的漢福德(Hanford)工廠交付首批FF 91，在本季度末工廠的相關進展將會陸續上馬。

FF全球制造高級副總裁Dag Reckhorn表示，漢福德工廠項目正在按照預定計劃進行，當下已經進入設計和許可的階段，并已在準備全面開展招聘工作。截至2月1日，工廠内的原有租戶已全部搬出，FF將在本季度末完成建築及設備相關的工作。正全力以赴按原計劃在年底交付FF 91。

FF援引業内人士分析觀點稱，供應商體系的建設，是對FF 91在2018年底成功交付的保障。FF 91在産品性能上對标賓利、勞斯萊斯。FF方面表示，此次峰會期間全面開放其研發中心，并安排了多場業務部門與供應商面對面的探讨會。

據美國商業内幕網站報道，了解FF産品時間表的消息人士表示，FF甚至計劃為中國市場推出第二款車型FF81。消息人士將FF81描述為FF91的較小版本，這款車型預計售價為六位數字。目前尚不清楚FF81的售價是多少，但預計在即將到來的北京車展上將會有官方揭幕。

來源：澎湃新聞

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