【港股午評】大市繼續波動 銀行股呈強勢

港股今早延續上日走勢，既延續上日升勢，亦延續上日波動的走勢，今早大市曾見30156點，當然大市又繼續反覆。不過中午收市時仍企穩在三萬點已屬不俗。至於午後表現如何？看到今早大市成交額降至略多於500億元，還是不作厚望為佳。

恆生指數中午收市報30069點，升229點；國企指數中午收市報12069點，升65點，成交額為529.9億元。

今早大市上升與金融股表現理想有關，其中在下周二，即大年初五公布2017年業績的匯豐控股(00005-HK)及恆生銀行(00011-HK)今早均獲投資者垂青，其中恆生彈升近6%，股價力迫188元，為一眾藍籌股中表現最佳。是因為投資者預期銀行業淨息差得以拉闊，或是投資者對銀行股另有憧憬有關？不知道，但是投資者在農曆新年假期有膽色地追入相關股份，只可以說是「贏得漂亮」，畢竟在交投轉趨淡靜之時，太進取未必是合適策略，亦不建議投資者在午後再追貨。

騰訊控股(00700-HK)今早曾高見430元，以為可以拾級以上，可是無法守在此水平。近日騰訊已明顯反彈，股價從上周五的400元以下，已回升接近7%。在目前欠缺太多利好消息刺激，不建議投資者在現水平急於出手。

手機設備股今早走勢個別，舜宇光學(02382-HK)今早成功收復120元，可是瑞聲科技(02018-HK)卻低收，反映出投資者在同一類股份中進行輪炒，暫時未見有太多啟示。

煤炭股及燃氣股走勢實在太個別，想不通其中原因，不宜輕舉妄動。

2018年2月14日中午12時35分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)