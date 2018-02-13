歐股盤中─漲跌互見 泛歐Stoxx 600下跌0.07%

週一美股三大指數收高，但通膨疑慮未除，投資人持續關注經濟數據、企業財報；週二 (13 日) 歐股開盤漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數早盤下跌 0.07%。

汽車類股表現不佳，早盤平均下跌 0.2%；輪胎製造商米其林 (Michelin) 公布最新財報，稱獲利恐受匯率變動影響，導致股價下跌逾 1%。

旅遊和休閒類股表現最佳，早盤平均上漲 0.4%；旅遊業者 Tui Group 因虧損減少，並提出明確年度計畫，帶動股價上揚 2.5%。

遊戲商 Ubisoft、人力資源集團 Randstad，股價分別上漲 5.3%、2.5%。

大宗商品方面，國際油價走揚，布蘭特原油期貨上漲 0.4%，至每桶 62.84 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.3%，至每桶 59.47 美元。

週一美股延續上週五漲勢，道瓊工業指數盤中一度大漲 574 點，三大指數全面收高。

道瓊工業指數收漲 410.37 點 (1.70%)，至 24,601.27 點；那斯達克指數收漲 107.47 點 (1.56%)，至 6,981.96 點；標普 500 指數收漲 36.45 點 (1.39%)，至 2,656.00 點。

美國將於 2 月 14 日公布 1 月消費者物價指數 (CPI)，投資人擔心，若 CPI 大幅上升，有引發通膨之虞，聯準會恐加快升息腳步，美國 10 年期公債殖利率也將持續逼近 3%。