拒絕自請下台 南非ANC開轟祖馬

《彭博社》報導，知情人士透露，在南非總統祖馬拒絕黨內高層呼籲他「自願下台」後，執政黨非洲人國民大會 (ANC) 執行委員會經過 13 小時會議後，12 日早上已經決定，撤除祖馬（Jacob Zuma）的總統職務。

報導稱，因此消息尚未對外公布，知情人士不願具名，致電 ANC 發言人 Pule Mabe 亦無法取得聯繫。消息人士透露，「ANC 已決定罷免祖馬，但還沒有告知他。」

南非國營的廣播公司先前報導，南非副總統、現任 ANC 黨主席拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已與祖馬見面，並傳達 ANC 執委會限時 48 小時辭職的消息，祖馬則回應「你們想做什麼就去做。」

祖馬自 2009 年上任以來，每年經濟成長平均僅 1.6%，部分係因一系列的政策失誤以及不適當的任命，導致投資者和企業信心受創。原本祖馬第二任的任期應到 2019 年中期，ANC 欲罷免祖馬後，讓副總統拉馬福薩可以在 2019 年總統大選前的一年，有充足時間說服選民繼續支持 ANC，重建遭重創的南非經濟體。

截至台北時間週二 (13 日) 晚間 18 時許，南非幣兌美元升值 0.27% 至 1 美元兌 11.9122 南非幣。