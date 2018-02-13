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拒絕自請下台 南非ANC開轟祖馬

南非總統祖馬（Jacob Zuma）
南非總統祖馬（Jacob Zuma）

《彭博社》報導，知情人士透露，在南非總統祖馬拒絕黨內高層呼籲他「自願下台」後，執政黨非洲人國民大會 (ANC) 執行委員會經過 13 小時會議後，12 日早上已經決定，撤除祖馬（Jacob Zuma）的總統職務。

報導稱，因此消息尚未對外公布，知情人士不願具名，致電 ANC 發言人 Pule Mabe 亦無法取得聯繫。消息人士透露，「ANC 已決定罷免祖馬，但還沒有告知他。」

南非國營的廣播公司先前報導，南非副總統、現任 ANC 黨主席拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已與祖馬見面，並傳達 ANC 執委會限時 48 小時辭職的消息，祖馬則回應「你們想做什麼就去做。」

祖馬自 2009 年上任以來，每年經濟成長平均僅 1.6%，部分係因一系列的政策失誤以及不適當的任命，導致投資者和企業信心受創。原本祖馬第二任的任期應到 2019 年中期，ANC 欲罷免祖馬後，讓副總統拉馬福薩可以在 2019 年總統大選前的一年，有充足時間說服選民繼續支持 ANC，重建遭重創的南非經濟體。

截至台北時間週二 (13 日) 晚間 18 時許，南非幣美元升值 0.27% 至 1 美元兌 11.9122 南非幣

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