內需增溫 主計總處上修今年GDP至2.42% 惟低於去年

主計總處今 (13) 日發布最新經濟成長率 (GDP) 統計，去 (2017) 年第 4 季初步統計 GDP 為 3.28%，與 1 月概估數持平，第 3 季略上修至 3.18%，因此去年全年 GDP 為 2.86%，略上修 0.02 個百分點，展望今 (2018) 年則預估為 2.42%，較 11 月的預測值上修 0.13 個百分點，但仍低於去年，主計總處指出，今年經濟成長主力在內需增溫。

主計總處指出，去年各季 GDP 分別依序為 2.64%、2.28%、3.18% 和 3.28%，全年 GDP 為 2.86%，每人 GDP 為 2 萬 4337 美元，消費者物價指數 (CPI) 年增率 0.62%。

而主計總處預測今年 GDP 為 2.42%，將較去年低，不過，已較上次預測值上修 0.13 個百分點，每人 GDP 為 2 萬 5893 美元，CPI 上漲 1.21%。

主計總處說明，今年隨國內景氣穩定成長，就業市場改善以及基本工資和軍公教待遇調高，企業調薪也轉趨積極，可望推升消費動能，不過，國內少子女化和高齡化等人口結構因素將繼續約制部分成長力道。

主計總處預測，今年民間消費實質成長 2.45%，較上次預測值上修 0.37 個百分點。

外需方面，主計總處認為，由於全球經濟成長率預測為 3.3%，國際貨幣基金 (IMF) 預測世界貿易量增長 4.6%，連續兩年優於全球經濟成長率，加上高速運算、車用電子、物聯網、智慧科技等創新應用商機持續發酵，我國出口動能可望延續。

不過，由於比較基期高，預期出口增幅將放緩，預測今年商品出口 3318 億美元，增 4.54%，實質輸出成長 1.98%，較去年 11 月預測下修 0.65 個百分點；同時，因進口受原物料價格上揚，以及出口與內需引申需求走高影響，年按美元計價商品進口 2776 億美元，年增 6.98%，而輸入實質成長 3.27%，下修 0.20 個百分點。

民間投資方面，由於半導體領導廠商擴大國內新世代先進製程投資，預料將帶動供應鏈跟進，加上營建投資趨穩，主計總處預今年民間投資實質成長 3.62%，上修 0.79 個百分點，併計公共投資並剔除物價因素後，固定投資實質成長 4.46%，上修 0.68 個百分點。

至於物價，主計總處指出，由於國際油價上揚推升油料費價格，加上菸稅調升效應延續，預期全年 CPI 年增率為 1.21%，上修 0.25 個百分點。