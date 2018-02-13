金正恩風格神秘 韓擬向北韓或向美派特使

北韓領導人金正恩，邀請南韓總統文在寅訪問平壤的舉動，引起國際矚目。而南韓政府方面認為，可以先派特使到平壤，以進一步了解北韓的真意，但有輿論認為，應該先派特使到美國，促成北韓和美國之間的對話更為重要。

據南韓朝鮮日報今天報導，如果兩韓領導人能夠舉行會談，將成為金正恩的生平第一次領導人會談。這也意味著作為會談對象，金正恩至今仍蒙著一層神秘面紗。不過，南韓政府有關人士表示，那怕是為了掌握金正恩的語氣、性格、習慣和談判風格，也有必要派遣特使訪問北韓。

另南韓中央日報社論今天的觀點是，若要保證兩韓領導人會談，能夠取得成果，政府應該首先考慮派遣「特使赴美」，而不是派特使到北韓。文總統在青瓦台與金正恩特使金與正副部長一行進行了 2 小時 40 分鍾的談話，理應與盟友分享雙方談話中有意義的內容，並與盟友一起制定接下來的努力目標。

美國認為北韓的和平攻勢，只是為了阻止美國採取軍事措施並緩解對北韓的制裁的一種戰術，懷疑北韓根本沒有做出改變的誠意。然而，南韓政府對待美國的態度，卻非常隨便，美國副總統彭斯訪問南韓第二艦隊司令部時，竟然沒有一位政府高層人士陪同。白宮取消對新任美國駐韓大使人選車維德的任命時，南韓政府提前也毫不知情。所以，有專家認為，當前與美國溝通相當重要。

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