油價持穩高檔 塑化業過好年

台塑四寶今年獲利還是看好，填息機率將相對提高；榮化營運穩健，預計現金殖利率超過七％，股價相對低檔就有支撐。
【文／方亞申】
近期國際股市出現大震盪，油價受影響跌破在每桶六十美元（美國西德州原油）附近，與去年底收盤六○．一美元相近。近一個月來，美國頁岩油持續增產，使得總生產口數超過七五○座以上，以頁岩油成本約在四五～五○美元，且產量增加，但油價還是未出現大漲後回檔（連續兩年上漲，從二六美元起漲，漲幅超過一．四倍，且遇到國際股市大跌），算是相當強勢。若油價持穩在五八～六○美元之上，那麼國際能源股預計今年獲利還是將不錯，成為未來將支撐道瓊指數重要支柱之一，台灣塑化業都將過好年。
油價高低是塑化業獲利指標
油價暫時脫離頁岩油威脅，預估美國今年石油單日成量將超過一千萬桶，超過俄羅斯及沙烏地阿拉伯，居全球第一。未來變數就是產油國組織是否偷偷增產，如伊朗及伊拉克，油價走高當然是很大誘因，在此情況下若油價還能持穩在高檔（五五～五八美元），那麼證明全球景氣復甦是真的，得以消化過多石油。
最近高盛將今年油價上檔目標調升至八○美元，果如此將對全球能源相關類股獲利有正面作用。筆者過去一年以來就常提及，從油價期貨多空單來觀察油價變化參考性頗高，以今年以來多單口數持續上升，而空單口數持續下降，油價較偏多格局還是不變。
而油價從前年觸底以來震盪推升，轉眼間達六六．六六美元，各項塑化產品包括從最先反映的是中間石化原料 ABS、PS、SM、PVC、PP、EG 等；去年第四季上游原料乙烯、丙烯、苯、丁二烯、AN、CPL 等等也開始被帶動上漲。累計從前年低點計算，各項原料漲幅五成到一倍以上。連帶的特用化學產品如環氧乙烷、碳化學、丙酮、苯酚、硫酸、吊白塊等等，都在成本上漲推動下調升售價，整個石化業景氣跟兩年前油價不到三○美元時的低迷大不相同。
另一方面全球景氣近兩年有逐漸復甦，美國結束ＱＥ調升利率就是證明。雖然近兩周美國股市大跌，但是主因還是怕利率調升次數太快，就業人口持續增加，速度超乎預期，才會引發已經漲多的股市快速拉回。基本上產業還是持續向上走，加上美國即將撒下一．五兆美元做內需建設，景氣應不會就此終止，那麼塑化業需求提升還是存在，從大部分塑化業營收持續成長可知。
來源：《先探投資週刊》 1974-1975 期合刊號
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