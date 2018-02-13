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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/02/12  107/02/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.28720   10.28750  -0.00030   -0.00292
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.72790    9.78660  -0.05870   -0.59980
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.89200    9.95300  -0.06100   -0.61288
中國信託台灣活力基金                                             13.65000   13.65000   0.00000    0.00000
中國信託台灣優勢基金                                             15.98000   16.03000  -0.05000   -0.31192
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.41000    8.38000   0.03000    0.35800
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.86000    8.88000  -0.02000   -0.22523
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64080    9.65840  -0.01760   -0.18222
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.28920    9.30620  -0.01700   -0.18267
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.10840   10.12920  -0.02080   -0.20535
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.73830    9.75840  -0.02010   -0.20598
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.88930    9.95390  -0.06460   -0.64899
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.76520    8.82250  -0.05730   -0.64948
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.81410   10.92250  -0.10840   -0.99245
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.94970   10.04950  -0.09980   -0.99308
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
中國信託智能運動基金-美元                                        10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96110   10.96070   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.64630    9.69210  -0.04580   -0.47255
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.56380    9.60920  -0.04540   -0.47246
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.81630    9.86730  -0.05100   -0.51686
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.72780    9.77850  -0.05070   -0.51848
中國信託精穩基金                                                 17.19000   17.17480   0.01520    0.08850
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
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元大2001基金                                                     60.69000   60.67000   0.02000    0.03297
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.49900   38.92330  -0.42430   -1.09009
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20380   11.20280   0.00100    0.00893
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.74290   10.65010   0.09280    0.87135
元大上證50基金                                                   32.52000   32.63000  -0.11000   -0.33711
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.06000   12.35000  -0.29000   -2.34818
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.17000   11.34000  -0.17000   -1.49912
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.82000   13.33000  -0.51000   -3.82596
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.08600   13.49800  -0.41200   -3.05230
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.84500   17.36600  -0.52100   -3.00012
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.12700   11.34500  -0.21800   -1.92155
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.11700   11.24200  -0.12500   -1.11190
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.10000    3.19000  -0.09000   -2.82132
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.41000   14.70000  -0.29000   -1.97279
元大中國高收益點心債券基金                                       11.28550   11.25580   0.02970    0.26386
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.62450   45.51080   0.11370    0.24983
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35560   10.38060  -0.02500   -0.24083
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.67340    9.71070  -0.03730   -0.38411
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.89970    9.83760   0.06210    0.63125
元大巴西指數基金                                                  6.47300    6.57000  -0.09700   -1.47641
元大巴菲特基金                                                   28.45000   28.27000   0.18000    0.63672
元大日經225基金                                                  26.87000   27.49000  -0.62000   -2.25537
元大台商收成基金                                                 23.09000   23.11000  -0.02000   -0.08654
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.41000   13.48000  -0.07000   -0.51929
元大台灣50單日正向2倍基金                                        33.94000   33.56000   0.38000    1.13230
元大台灣中型100基金                                              30.17000   30.16000   0.01000    0.03316
元大台灣加權股價指數基金                                         23.98800   23.89600   0.09200    0.38500
元大台灣卓越50基金                                               79.65000   79.01000   0.64000    0.81002
元大台灣金融基金                                                 16.36000   16.17000   0.19000    1.17502
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      29.92000   29.81000   0.11000    0.36900
元大台灣高股息基金                                               25.02000   25.06000  -0.04000   -0.15962
元大台灣電子科技基金                                             34.84000   34.66000   0.18000    0.51933
元大全球ETF成長組合基金                                          10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.24000   14.18000   0.06000    0.42313
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.77000   13.11000  -0.34000   -2.59344
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.01000    9.27000  -0.26000   -2.80475
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.07000   12.50000  -0.43000   -3.44000
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.34500   12.68300  -0.33800   -2.66498
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.81000    8.97000  -0.16000   -1.78372
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.75000    6.87000  -0.12000   -1.74672
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.02000    8.13000  -0.11000   -1.35301
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.35000    6.43000  -0.08000   -1.24417
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.89900    9.95700  -0.05800   -0.58250
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.36650   10.39480  -0.02830   -0.27225
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.64550    9.69980  -0.05430   -0.55981
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.28090    9.30210  -0.02120   -0.22791
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.69000    8.73540  -0.04540   -0.51972
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.76000   13.99000  -0.23000   -1.64403
元大全球農業商機基金                                             15.97000   15.97000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
元大印尼指數基金                                                  9.90200    9.93800  -0.03600   -0.36225
元大印度指數基金                                                  9.86100    9.89700  -0.03600   -0.36375
元大印度基金                                                     12.78000   12.74000   0.04000    0.31397
元大多多基金                                                     18.00000   17.93000   0.07000    0.39041
元大多福基金                                                     52.09000   52.13000  -0.04000   -0.07673
元大亞太成長基金                                                  9.85000    9.98000  -0.13000   -1.30261
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.67990    8.63630   0.04360    0.50485
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.26860    7.25190   0.01670    0.23028
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.92000   10.13000  -0.21000   -2.07305
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.76000    9.87000  -0.11000   -1.11449
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.66000    9.87000  -0.21000   -2.12766
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.76000    9.87000  -0.11000   -1.11449
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.74900    9.99300  -0.24400   -2.44171
元大卓越基金                                                     48.83000   48.49000   0.34000    0.70118
元大店頭基金                                                      8.27000    8.31000  -0.04000   -0.48135
元大泛歐成長基金                                                  9.20000    9.33000  -0.13000   -1.39335
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.16780   10.16650   0.00130    0.01279
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.06910    9.06960  -0.00050   -0.00551
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.19640   30.19400   0.00240    0.00795
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.90820   35.97580  -0.06760   -0.18790
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.55450   19.55220   0.00230    0.01176
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.52330   18.54920  -0.02590   -0.13963
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.94440   36.92100   0.02340    0.06338
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.50910   20.55970  -0.05060   -0.24611
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.13050   18.05290   0.07760    0.42985
元大高科技基金                                                   16.31000   16.35000  -0.04000   -0.24465
元大得利貨幣市場基金                                             16.21640   16.21580   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95580   11.95540   0.00040    0.00335
元大富櫃50基金                                                   13.70000   13.73000  -0.03000   -0.21850
元大華夏中小基金                                                  8.25000    8.50000  -0.25000   -2.94118
元大新中國基金-人民幣                                            11.33000   11.70000  -0.37000   -3.16239
元大新中國基金-美元                                              11.57600   11.85900  -0.28300   -2.38637
元大新中國基金-新台幣                                            10.99000   11.26000  -0.27000   -2.39787
元大新主流基金                                                   23.17000   23.24000  -0.07000   -0.30120
元大新東協平衡基金-美元                                          10.43500   10.46300  -0.02800   -0.26761
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
元大新興市場ESG策略基金                                          12.84000   13.03000  -0.19000   -1.45817
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.04790   11.13660  -0.08870   -0.79647
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.15300   11.15570  -0.00270   -0.02420
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.12560   11.07710   0.04850    0.43784
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.97080    9.97220  -0.00140   -0.01404
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.98330   10.00180  -0.01850   -0.18497
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.75610    9.80220  -0.04610   -0.47030
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.67070    9.68290  -0.01220   -0.12600
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.45400    9.49200  -0.03800   -0.40034
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.77970    9.79740  -0.01770   -0.18066
元大新興亞洲基金                                                 11.72000   11.89000  -0.17000   -1.42977
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.89350    9.86350   0.03000    0.30415
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.88370    9.85370   0.03000    0.30445
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.69470    9.65970   0.03500    0.36233
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.68490    9.65000   0.03490    0.36166
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.06910   15.06860   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     33.80000   33.68000   0.12000    0.35629
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.67000    9.82000  -0.15000   -1.52749
元大實質多重資產基金-美元                                         9.69500    9.76300  -0.06800   -0.69651
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.24000   14.47000  -0.23000   -1.58950
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.69000   17.19000   0.50000    2.90867
元大精準中小基金                                                 20.85000   20.89000  -0.04000   -0.19148
元大摩臺基金                                                     36.99000   36.71000   0.28000    0.76273
元大標普500基金                                                  23.05000   22.74000   0.31000    1.36324
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.18000   14.32000  -0.14000   -0.97765
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.64000   29.07000   0.57000    1.96078
元大標智滬深300基金                                              18.56000   18.20000   0.36000    1.97802
元大歐洲50基金                                                   23.57000   23.92000  -0.35000   -1.46321
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.71070    9.68720   0.02350    0.24259
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.11740   10.11660   0.00080    0.00791
元大績效基金                                                     48.43000   48.51000  -0.08000   -0.16491
元大韓國KOSPI200基金                                             22.77000   22.50000   0.27000    1.20000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.85000   14.82000   0.03000    0.20243
日盛上選基金                                                     30.01000   30.02000  -0.01000   -0.03331
日盛小而美基金                                                   18.06000   18.10000  -0.04000   -0.22099
日盛中國內需動力基金                                             10.85000   11.21000  -0.36000   -3.21142
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.67450   11.69220  -0.01770   -0.15138
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.09990   10.11520  -0.01530   -0.15126
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05230   12.06560  -0.01330   -0.11023
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.41990   10.43150  -0.01160   -0.11120
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.82410   10.83840  -0.01430   -0.13194
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.34230    9.35460  -0.01230   -0.13149
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.88000   12.31000  -0.43000   -3.49310
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.32000   12.72000  -0.40000   -3.14465
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.13000   12.52000  -0.39000   -3.11502
日盛日盛基金                                                     13.20000   13.29000  -0.09000   -0.67720
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
日盛全球抗暖化基金                                                9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01010   10.06770  -0.05760   -0.57213
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.69610    9.75180  -0.05570   -0.57118
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76220    9.82070  -0.05850   -0.59568
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.45880    9.51540  -0.05660   -0.59483
日盛全球新興債券基金A                                            10.90690   10.97460  -0.06770   -0.61688
日盛全球新興債券基金B                                             8.71600    8.77000  -0.05400   -0.61574
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43980    2.44940  -0.00960   -0.39193
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.75660    1.76350  -0.00690   -0.39127
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38390    0.38520  -0.00130   -0.33749
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27750    0.27850  -0.00100   -0.35907
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.65200   12.69900  -0.04700   -0.37011
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.98740    9.02080  -0.03340   -0.37026
日盛亞洲機會基金                                                  7.50000    7.65000  -0.15000   -1.96078
日盛首選基金                                                     15.79000   15.83000  -0.04000   -0.25268
日盛高科技基金                                                   15.93000   15.94000  -0.01000   -0.06274
日盛貨幣市場基金                                                 14.73520   14.73470   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   34.64000   34.83000  -0.19000   -0.54551
日盛精選五虎基金                                                 35.90000   35.92000  -0.02000   -0.05568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45380   13.45340   0.00040    0.00297
台新2000高科技基金                                               33.86000   33.71000   0.15000    0.44497
台新MSCI中國基金                                                 21.13000   21.60000  -0.47000   -2.17593
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      19.17000   19.29000  -0.12000   -0.62208
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      19.34000   19.11000   0.23000    1.20356
台新大眾貨幣市場基金                                             14.12980   14.12930   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.78500    9.81640  -0.03140   -0.31987
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.82610   10.77730   0.04880    0.45280
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.89990    9.84960   0.05030    0.51068
台新中國通基金                                                   45.34000   45.46000  -0.12000   -0.26397
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   15.59100   15.96800  -0.37700   -2.36097
台新中國精選中小基金                                             11.10000   11.38000  -0.28000   -2.46046
台新主流基金                                                     23.12000   22.92000   0.20000    0.87260
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.05000   17.66000   0.39000    2.20838
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61730    0.60410   0.01320    2.18507
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.89000   13.58000   0.31000    2.28277
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47450    0.46430   0.01020    2.19686
台新台灣中小基金                                                 36.75000   36.70000   0.05000    0.13624
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.07900    9.08130  -0.00230   -0.02533
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.21120    9.15740   0.05380    0.58750
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.26000    8.21000   0.05000    0.60901
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.08200   10.02320   0.05880    0.58664
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.72560   10.77900  -0.05340   -0.49541
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.31020   11.36570  -0.05550   -0.48831
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
台新印度基金                                                     15.90000   15.85000   0.05000    0.31546
台新亞美短期債券基金                                             10.94140   10.95110  -0.00970   -0.08858
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.98940    9.01580  -0.02640   -0.29282
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31240    0.31350  -0.00110   -0.35088
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.06090   12.09620  -0.03530   -0.29183
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41290    0.41440  -0.00150   -0.36197
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06770   11.06740   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               29.45590   29.40150   0.05440    0.18502
台新智慧生活基金-美元                                             9.91730    9.87380   0.04350    0.44056
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.55710    9.64170  -0.08460   -0.87744
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.31460    9.39160  -0.07700   -0.81988
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.92370   10.01150  -0.08780   -0.87699
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.67670    9.75670  -0.08000   -0.81995
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.53200   10.61710  -0.08510   -0.80154
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35690    0.36000  -0.00310   -0.86111
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.11030    8.17590  -0.06560   -0.80236
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28470    0.28710  -0.00240   -0.83595
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.13000    6.22000  -0.09000   -1.44695
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.03600   10.10500  -0.06900   -0.68283
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           17.12000   17.24000  -0.12000   -0.69606
未來資產全球大消費基金                                           13.96000   13.86000   0.10000    0.72150
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.59000    9.72000  -0.13000   -1.33745
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.37000    8.48000  -0.11000   -1.29717
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.03320   12.06170  -0.02850   -0.23629
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.97790   10.00150  -0.02360   -0.23596
未來資產亞洲新富基金                                             20.64000   21.11000  -0.47000   -2.22643
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54100   12.54070   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
未來資產新興市場債券基金A                                         9.00990    9.04490  -0.03500   -0.38696
未來資產新興市場債券基金B                                         7.09610    7.12370  -0.02760   -0.38744
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.91070   10.90960   0.00110    0.01008
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.08660   10.03300   0.05360    0.53424
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.51330    9.52460  -0.01130   -0.11864
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55070   10.56330  -0.01260   -0.11928
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.61910    8.58670   0.03240    0.37733
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.62150    9.58510   0.03640    0.37976
永豐中小基金                                                     45.59000   45.75000  -0.16000   -0.34973
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90510    1.91280  -0.00770   -0.40255
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43640    2.44620  -0.00980   -0.40062
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.00180    8.99060   0.01120    0.12457
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.16040   11.14660   0.01380    0.12380
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.38000    4.51000  -0.13000   -2.88248
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  20.37000   20.90000  -0.53000   -2.53589
永豐主流品牌基金                                                 15.61000   15.48000   0.13000    0.83979
永豐永豐基金                                                     32.03000   32.05000  -0.02000   -0.06240
永豐亞洲民生消費基金                                             12.43000   12.59000  -0.16000   -1.27085
永豐南非幣2021保本基金                                           12.60270   12.59800   0.00470    0.03731
永豐高科技基金                                                   20.48000   20.60000  -0.12000   -0.58252
永豐貨幣市場基金                                                 13.85230   13.85180   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.14260    2.16100  -0.01840   -0.85146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47180    2.48160  -0.00980   -0.39491
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.11400    8.14130  -0.02730   -0.33533
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.56930   10.60480  -0.03550   -0.33475
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.62620    7.66500  -0.03880   -0.50620
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.41360   11.47170  -0.05810   -0.50646
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.07000    9.44000  -0.37000   -3.91949
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.14000   20.97000  -0.83000   -3.95804
永豐臺灣加權ETF基金                                              51.97000   51.76000   0.21000    0.40572
永豐領航科技基金                                                 35.12000   35.30000  -0.18000   -0.50992
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.41000   12.53000  -0.12000   -0.95770
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.98000   12.10000  -0.12000   -0.99174
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.91000   10.06000  -0.15000   -1.49105
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.69000    9.86000  -0.17000   -1.72414
永豐趨勢平衡基金                                                 43.03000   43.26000  -0.23000   -0.53167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.35610   11.35240   0.00370    0.03259
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.70300    9.70520  -0.00220   -0.02267
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.70300    9.70520  -0.00220   -0.02267
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.68790    9.69340  -0.00550   -0.05674
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68790    9.69340  -0.00550   -0.05674
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.71550    9.71820  -0.00270   -0.02778
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.84170    9.84440  -0.00270   -0.02743
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.67350    9.67850  -0.00500   -0.05166
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76140    9.76650  -0.00510   -0.05222
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.53000   11.91000  -0.38000   -3.19060
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.78000   11.08000  -0.30000   -2.70758
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.76000   12.08000  -0.32000   -2.64901
兆豐國際中小基金                                                 13.92000   13.91000   0.01000    0.07189
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.69000   15.18000  -0.49000   -3.22793
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.45000   21.01000  -0.56000   -2.66540
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.82000   21.40000  -0.58000   -2.71028
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.76000   11.70000   0.06000    0.51282
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.49000   12.43000   0.06000    0.48270
兆豐國際生命科學基金                                             14.94000   14.85000   0.09000    0.60606
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.14130   10.13970   0.00160    0.01578
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.63110   10.63250  -0.00140   -0.01317
兆豐國際全球高股息基金                                           11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
兆豐國際全球基金                                                 30.28000   30.24000   0.04000    0.13228
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.16940   10.16830   0.00110    0.01082
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.45230    9.45360  -0.00130   -0.01375
兆豐國際國民基金                                                 21.94000   21.91000   0.03000    0.13692
兆豐國際第一基金                                                 12.40000   12.39000   0.01000    0.08071
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.07400   10.12800  -0.05400   -0.53318
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.17090    8.21480  -0.04390   -0.53440
兆豐國際萬全基金                                                 19.39000   19.37000   0.02000    0.10325
兆豐國際電子基金                                                 24.30000   24.34000  -0.04000   -0.16434
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.76000    7.82000  -0.06000   -0.76726
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.19000   21.02000   0.17000    0.80875
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.94000   18.05000  -0.11000   -0.60942
兆豐國際豐台灣基金                                               31.29000   31.11000   0.18000    0.57859
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47280   12.47230   0.00050    0.00401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.13360   11.20240  -0.06880   -0.61415
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.89680   11.96290  -0.06610   -0.55254
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.74150   10.80750  -0.06600   -0.61069
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.55810   11.63030  -0.07220   -0.62079
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.36900    8.42080  -0.05180   -0.61514
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.74280    9.79820  -0.05540   -0.56541
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.23530    9.29190  -0.05660   -0.60913
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.32510    9.38350  -0.05840   -0.62237
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.58260    9.64120  -0.05860   -0.60781
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.99000   10.07000  -0.08000   -0.79444
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.24000   11.33000  -0.09000   -0.79435
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.36000    9.43000  -0.07000   -0.74231
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.69000   10.78000  -0.09000   -0.83488
合庫全球新興市場基金                                              9.39000    9.51000  -0.12000   -1.26183
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.39000   10.51000  -0.12000   -1.14177
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.68000   10.80000  -0.12000   -1.11111
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.01000   10.12000  -0.11000   -1.08696
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.30000   10.41000  -0.11000   -1.05668
合庫貨幣市場基金                                                 10.10670   10.10640   0.00030    0.00297
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.93330    9.98970  -0.05640   -0.56458
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.18020   10.23780  -0.05760   -0.56262
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.40460   10.46140  -0.05680   -0.54295
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.93510   12.00370  -0.06860   -0.57149
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.81140   13.88470  -0.07330   -0.52792
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.54740    9.60150  -0.05410   -0.56345
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.16100   10.21840  -0.05740   -0.56173
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.37820    8.42400  -0.04580   -0.54368
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.48760    9.54220  -0.05460   -0.57220
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.73030   10.78690  -0.05660   -0.52471
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.81910   10.81970  -0.00060   -0.00555
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.62290   10.58380   0.03910    0.36943
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.98260    9.94010   0.04250    0.42756
安聯中國東協基金                                                 16.00000   16.22000  -0.22000   -1.35635
安聯中國策略基金                                                 14.86000   15.33000  -0.47000   -3.06588
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.70000   14.06000  -0.36000   -2.56046
安聯中華新思路基金-美元                                          13.89000   14.21000  -0.32000   -2.25194
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.43000   12.70000  -0.27000   -2.12598
安聯台灣大壩基金                                                 23.39000   23.29000   0.10000    0.42937
安聯台灣科技基金                                                 40.31000   40.27000   0.04000    0.09933
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46260   12.46210   0.00050    0.00401
安聯台灣智慧基金                                                 26.61000   26.54000   0.07000    0.26375
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10900   10.15340  -0.04440   -0.43729
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.11830   15.18480  -0.06650   -0.43794
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.82860    9.87180  -0.04320   -0.43761
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05530   12.11380  -0.05850   -0.48292
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13310   10.18080  -0.04770   -0.46853
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.31600   12.37420  -0.05820   -0.47033
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.75060    9.79930  -0.04870   -0.49697
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.59600    9.64120  -0.04520   -0.46882
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.32210    9.36610  -0.04400   -0.46978
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.82570   11.87770  -0.05200   -0.43780
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91260   10.95990  -0.04730   -0.43157
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59660   10.64230  -0.04570   -0.42942
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.16690    9.20830  -0.04140   -0.44959
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.96840    9.00730  -0.03890   -0.43187
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.68520    8.72270  -0.03750   -0.42991
安聯全球人口趨勢基金                                             10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.29000    9.23000   0.06000    0.65005
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.32000   33.07000   0.25000    0.75597
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.83000    7.86000  -0.03000   -0.38168
安聯全球計量平衡基金                                             12.41000   12.56000  -0.15000   -1.19427
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.12500   12.13630  -0.01130   -0.09311
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.62790   10.63780  -0.00990   -0.09306
安聯全球新興市場基金                                             18.31000   18.54000  -0.23000   -1.24056
安聯全球農金趨勢基金                                              9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
安聯亞洲動態策略基金                                             24.46000   24.84000  -0.38000   -1.52979
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99850   10.00260  -0.00410   -0.04099
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.84780    9.85180  -0.00400   -0.04060
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.42450   84.62880  -0.20430   -0.24141
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.91580   12.91410   0.00170    0.01316
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.67210   67.83420  -0.16210   -0.23897
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.27190   10.27060   0.00130    0.01266
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50810    2.51100  -0.00290   -0.11549
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62830   10.60930   0.01900    0.17909
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10380    2.11350  -0.00970   -0.45895
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.94250    8.92660   0.01590    0.17812
宏利台灣動力基金                                                 28.23000   28.13000   0.10000    0.35549
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.36220   10.44780  -0.08560   -0.81931
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.68740    9.76210  -0.07470   -0.76520
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.35960    8.42890  -0.06930   -0.82217
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05210    8.11510  -0.06300   -0.77633
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             13.12960   13.19560  -0.06600   -0.50017
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79750    2.80250  -0.00500   -0.17841
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.88600   11.90250  -0.01650   -0.13863
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.93930    8.95390  -0.01460   -0.16306
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.31170    2.32950  -0.01780   -0.76411
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.76600   10.77590  -0.00990   -0.09187
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.26010    4.35230  -0.09220   -2.11842
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69210    0.70290  -0.01080   -1.53649
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.68000   19.98000  -0.30000   -1.50150
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.52410   11.59520  -0.07110   -0.61318
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.33510   10.39590  -0.06080   -0.58485
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.97680   10.03380  -0.05700   -0.56808
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.15870    9.20880  -0.05010   -0.54404
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.69590    8.74730  -0.05140   -0.58761
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.49800    8.54580  -0.04780   -0.55934
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.72570    8.77600  -0.05030   -0.57315
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.82660    2.85110  -0.02450   -0.85932
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41440    0.41780  -0.00340   -0.81379
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.48490   12.58660  -0.10170   -0.80800
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.93730    0.94500  -0.00770   -0.81481
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.81280    7.87620  -0.06340   -0.80496
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.18330    2.20210  -0.01880   -0.85373
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31430    0.31690  -0.00260   -0.82045
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.63730    9.71450  -0.07720   -0.79469
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35470    0.35750  -0.00280   -0.78322
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.61950   13.61920   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.71000    2.77000  -0.06000   -2.16606
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         11.98000   12.27000  -0.29000   -2.36349
宏利臺灣股息收益基金                                             26.44000   26.33000   0.11000    0.41777
宏利澳幣保本基金                                                 11.81700   11.82040  -0.00340   -0.02876
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.18000    9.32000  -0.14000   -1.50215
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.77000    9.94000  -0.17000   -1.71026
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.75000   10.84000  -0.09000   -0.83026
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                  9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.13000   11.40000  -0.27000   -2.36842
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.66000   11.86000  -0.20000   -1.68634
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.09000   10.26000  -0.17000   -1.65692
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.43000   11.62000  -0.19000   -1.63511
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.17770   10.30690  -0.12920   -1.25353
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.27610   10.31960  -0.04350   -0.42153
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.21010    9.24370  -0.03360   -0.36349
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.60780   10.64650  -0.03870   -0.36350
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
貝萊德新台幣基金                                                 12.91790   12.91770   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   23.49000   23.43000   0.06000    0.25608
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.06660   11.06050   0.00610    0.05515
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.03220    9.96530   0.06690    0.67133
保德信大中華基金                                                 29.86000   30.66000  -0.80000   -2.60926
保德信中小型股基金                                               40.83000   40.95000  -0.12000   -0.29304
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.97000   10.36000  -0.39000   -3.76448
保德信中國中小基金-美元                                          10.45000   10.79000  -0.34000   -3.15107
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.62000    9.93000  -0.31000   -3.12185
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.85600   10.02520  -0.16920   -1.68775
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.83060   10.00120  -0.17060   -1.70580
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.96330   10.13680  -0.17350   -1.71159
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.56610   10.75010  -0.18400   -1.71161
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.22000   10.57000  -0.35000   -3.31126
保德信中國品牌基金-美元                                          10.05000   10.39000  -0.34000   -3.27238
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.97000   11.35000  -0.38000   -3.34802
保德信台商全方位基金                                             31.62000   31.60000   0.02000    0.06329
保德信全球中小基金                                               28.38000   28.36000   0.02000    0.07052
保德信全球消費商機基金                                           17.31000   17.35000  -0.04000   -0.23055
保德信全球基礎建設基金                                           11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
保德信全球資源基金                                                7.37000    7.42000  -0.05000   -0.67385
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.25000    9.18000   0.07000    0.76253
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.23000   29.01000   0.22000    0.75836
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.02410   10.06400  -0.03990   -0.39646
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60070   10.64280  -0.04210   -0.39557
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.06790    9.09870  -0.03080   -0.33851
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.58180    9.61430  -0.03250   -0.33804
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.58600    8.62830  -0.04230   -0.49025
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.91020   10.96390  -0.05370   -0.48979
保德信亞太基金                                                   21.78000   22.20000  -0.42000   -1.89189
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.82530    8.82990  -0.00460   -0.05210
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.36410   11.37000  -0.00590   -0.05189
保德信店頭市場基金                                               32.05000   32.17000  -0.12000   -0.37302
保德信拉丁美洲基金                                                7.37000    7.43000  -0.06000   -0.80754
保德信金平衡基金                                                 28.32000   28.25000   0.07000    0.24779
保德信金滿意基金                                                 38.35000   38.15000   0.20000    0.52425
保德信科技島基金                                                 23.24000   23.15000   0.09000    0.38877
保德信高成長基金                                                 81.59000   82.18000  -0.59000   -0.71794
保德信第一基金                                                   23.63000   23.70000  -0.07000   -0.29536
保德信貨幣市場基金                                               15.73120   15.73060   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.52960   10.48740   0.04220    0.40239
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.23210   10.18520   0.04690    0.46047
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.81160   10.77990   0.03170    0.29407
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.83270    9.79820   0.03450    0.35211
保德信新世紀基金                                                  9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.52040    8.55680  -0.03640   -0.42539
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.05540   11.10250  -0.04710   -0.42423
保德信新興趨勢組合基金                                           11.46000   11.27000   0.19000    1.68589
保德信瑞騰基金                                                   15.51700   15.51660   0.00040    0.00258
保德信歐洲組合基金                                               10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.58540   10.77440  -0.18900   -1.75416
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.89500   12.12070  -0.22570   -1.86210
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.19280   11.39770  -0.20490   -1.79773
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.57190    9.74280  -0.17090   -1.75412
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.31560   10.51130  -0.19570   -1.86181
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.11830   10.30360  -0.18530   -1.79840
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.96030   11.15600  -0.19570   -1.75421
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.85380   12.07870  -0.22490   -1.86196
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.07000    7.18000  -0.11000   -1.53203
柏瑞巨人基金                                                     12.42000   12.36000   0.06000    0.48544
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63070   13.63030   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.78000   15.85000  -0.07000   -0.44164
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.32350   13.41370  -0.09020   -0.67245
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82490   11.90980  -0.08490   -0.71286
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.52490   12.61290  -0.08800   -0.69770
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.24860    9.31110  -0.06250   -0.67124
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.92340    6.97020  -0.04680   -0.67143
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.10300    9.16830  -0.06530   -0.71224
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.73670    8.79790  -0.06120   -0.69562
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.15890   11.23730  -0.07840   -0.69768
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.63150    8.69370  -0.06220   -0.71546
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00030   12.08640  -0.08610   -0.71237
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.54240   11.62050  -0.07810   -0.67209
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.52830   11.60900  -0.08070   -0.69515
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.40150   11.48160  -0.08010   -0.69764
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.17550    9.23760  -0.06210   -0.67225
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.17000   10.24300  -0.07300   -0.71268
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.98600   10.05590  -0.06990   -0.69511
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.92550    9.99520  -0.06970   -0.69733
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.76040    9.83080  -0.07040   -0.71612
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.00340   10.01840  -0.01500   -0.14972
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.93700    9.95870  -0.02170   -0.21790
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.91770    9.93500  -0.01730   -0.17413
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                              9.97840    9.99170  -0.01330   -0.13311
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.00340   10.01840  -0.01500   -0.14972
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.93700    9.95870  -0.02170   -0.21790
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.91770    9.93500  -0.01730   -0.17413
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.97840    9.99170  -0.01330   -0.13311
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.98500    9.99990  -0.01490   -0.14900
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.93700    9.95870  -0.02170   -0.21790
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.91770    9.93500  -0.01730   -0.17413
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                             9.97840    9.99170  -0.01330   -0.13311
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.00340   10.01840  -0.01500   -0.14972
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.93700    9.95870  -0.02170   -0.21790
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.91770    9.93500  -0.01730   -0.17413
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.97840    9.99170  -0.01330   -0.13311
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.83880   10.85400  -0.01520   -0.14004
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.06810   12.09500  -0.02690   -0.22241
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.56120   11.57910  -0.01790   -0.15459
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.50310    9.51640  -0.01330   -0.13976
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.32930   10.35230  -0.02300   -0.22217
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.17740   10.19320  -0.01580   -0.15501
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.54710   10.56190  -0.01480   -0.14013
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.23650   11.26150  -0.02500   -0.22200
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.16920   11.18660  -0.01740   -0.15554
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.50320    9.51650  -0.01330   -0.13976
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.32960   10.35260  -0.02300   -0.22217
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.17770   10.19350  -0.01580   -0.15500
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.11000   13.34000  -0.23000   -1.72414
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.35000   14.62000  -0.27000   -1.84679
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.61000    9.78000  -0.17000   -1.73824
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.76000    8.92000  -0.16000   -1.79372
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.14000   10.33000  -0.19000   -1.83930
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.57000   11.77000  -0.20000   -1.69924
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.15000   12.37000  -0.22000   -1.77850
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.54000   12.77000  -0.23000   -1.80110
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.46000   13.72000  -0.26000   -1.89504
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.14000   13.39000  -0.25000   -1.86706
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.87000    9.96000  -0.09000   -0.90361
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.45130   11.45900  -0.00770   -0.06720
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.63540    7.64060  -0.00520   -0.06806
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.62040   11.67150  -0.05110   -0.43782
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.25380   11.30960  -0.05580   -0.49339
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.46960   10.51670  -0.04710   -0.44786
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.74290    8.78130  -0.03840   -0.43729
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.89120    9.94030  -0.04910   -0.49395
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.92390    9.96860  -0.04470   -0.44841
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.82520   10.87890  -0.05370   -0.49362
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.20410   10.24890  -0.04480   -0.43712
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.45270   10.49980  -0.04710   -0.44858
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.24760   10.29850  -0.05090   -0.49425
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.44680    9.48830  -0.04150   -0.43738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.36760    9.40880  -0.04120   -0.43789
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.94280    9.98750  -0.04470   -0.44756
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.45700   12.53230  -0.07530   -0.60085
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.97180   12.05210  -0.08030   -0.66627
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.46610   11.53790  -0.07180   -0.62230
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.64480    7.69100  -0.04620   -0.60070
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.69710    9.76220  -0.06510   -0.66686
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.38680   10.45180  -0.06500   -0.62190
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.70820   10.77290  -0.06470   -0.60058
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.48430   11.55630  -0.07200   -0.62304
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.49110   10.56150  -0.07040   -0.66657
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.75020    9.80910  -0.05890   -0.60046
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.60770   10.67410  -0.06640   -0.62207
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.29830   11.31590  -0.01760   -0.15553
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.87290   11.89470  -0.02180   -0.18327
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.00540   11.02410  -0.01870   -0.16963
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.46130    9.47610  -0.01480   -0.15618
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.08340   10.10190  -0.01850   -0.18313
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.08870   10.10580  -0.01710   -0.16921
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.19110   11.21160  -0.02050   -0.18285
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.08050   10.09630  -0.01580   -0.15649
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.48280   10.50060  -0.01780   -0.16951
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.75440    9.76970  -0.01530   -0.15661
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.61660    9.63160  -0.01500   -0.15574
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.30580   10.32470  -0.01890   -0.18306
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.84530    9.86210  -0.01680   -0.17035
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.86000   17.96000  -0.10000   -0.55679
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.44000   16.50000  -0.06000   -0.36364
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.11390   13.16060  -0.04670   -0.35485
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.82170   10.84250  -0.02080   -0.19184
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.38890   11.42800  -0.03910   -0.34214
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.92590   11.94880  -0.02290   -0.19165
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.23200   11.25440  -0.02240   -0.19903
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.07120   10.09060  -0.01940   -0.19226
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.37670   10.41240  -0.03570   -0.34286
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.35520   10.37520  -0.02000   -0.19277
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.46740   10.48830  -0.02090   -0.19927
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.17800   10.21300  -0.03500   -0.34270
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.40840   10.42920  -0.02080   -0.19944
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.25000   13.44000  -0.19000   -1.41369
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      34.56000   33.60000   0.96000    2.85714
國泰大中華基金                                                   20.31000   20.28000   0.03000    0.14793
國泰小龍基金                                                     15.48000   15.50000  -0.02000   -0.12903
國泰中小成長基金                                                 42.86000   43.05000  -0.19000   -0.44135
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.14930    4.27210  -0.12280   -2.87446
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.33000   19.73000  -0.40000   -2.02737
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.75310    0.76940  -0.01630   -2.11853
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.71790    0.73340  -0.01550   -2.11344
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10590    2.12430  -0.01840   -0.86617
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.76100    9.76680  -0.00580   -0.05938
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.54050    8.54560  -0.00510   -0.05968
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32890    0.32920  -0.00030   -0.09113
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.30210   11.30110   0.00100    0.00885
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78570    1.77140   0.01430    0.80727
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.12660   10.06560   0.06100    0.60602
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34900    0.34710   0.00190    0.54739
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.59920    4.72960  -0.13040   -2.75710
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.41000   21.84000  -0.43000   -1.96886
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.72210    0.73690  -0.01480   -2.00841
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.41970    3.51260  -0.09290   -2.64476
國泰中港台基金台幣級別                                           15.92000   16.22000  -0.30000   -1.84957
國泰中港台基金美元級別                                            0.54330    0.55380  -0.01050   -1.89599
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.85000   26.42000  -0.57000   -2.15746
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.63000   13.29000   0.34000    2.55831
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.71000   34.44000  -1.73000   -5.02323
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.38890   12.38860   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     26.46000   26.54000  -0.08000   -0.30143
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.23630    2.24660  -0.01030   -0.45847
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35440    0.35330   0.00110    0.31135
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45590    0.45640  -0.00050   -0.10955
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.38000   12.45000  -0.07000   -0.56225
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.44740    0.45030  -0.00290   -0.64402
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.50000    5.49000   0.01000    0.18215
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18410    0.18400   0.00010    0.05435
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.29430    0.29420   0.00010    0.03399
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41100    0.41090   0.00010    0.02434
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37610    0.37610   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43280    0.43270   0.00010    0.02311
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.47560    0.47750  -0.00190   -0.39791
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.10000   18.82000   0.28000    1.48778
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.34000   20.20000   0.14000    0.69307
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42620    2.46950  -0.04330   -1.75339
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.50160   11.61190  -0.11030   -0.94989
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.60600   10.70770  -0.10170   -0.94978
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38550    0.38940  -0.00390   -1.00154
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35550    0.35910  -0.00360   -1.00251
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49270    0.49970  -0.00700   -1.40084
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.29000   12.41000  -0.12000   -0.96696
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43180    0.43620  -0.00440   -1.00871
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.57000   17.71000  -0.14000   -0.79051
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.59760    0.60280  -0.00520   -0.86264
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.73000   14.82000  -0.09000   -0.60729
國泰科技生化基金                                                 35.34000   35.40000  -0.06000   -0.16949
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.79000   24.45000   0.34000    1.39059
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.27000   14.39000  -0.12000   -0.83391
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.20190   37.21270  -0.01080   -0.02902
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.93830   19.93070   0.00760    0.03813
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.83860   18.85430  -0.01570   -0.08327
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.31360   39.69220  -0.37860   -0.95384
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.35170   39.77860  -0.42690   -1.07319
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       39.88000   40.10550  -0.22550   -0.56227
國泰紐幣2021保本基金                                             11.92660   11.91980   0.00680    0.05705
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.21340   12.21190   0.00150    0.01228
國泰紐幣保本基金                                                 12.22650   12.22000   0.00650    0.05319
國泰高科技基金                                                   12.07000   12.12000  -0.05000   -0.41254
國泰國泰基金                                                     22.30000   22.31000  -0.01000   -0.04482
國泰富時中國A50基金                                              21.31000   21.13000   0.18000    0.85187
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33740    0.33760  -0.00020   -0.05924
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44050    0.44250  -0.00200   -0.45198
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35250    0.35030   0.00220    0.62803
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46020    0.45910   0.00110    0.23960
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34700    0.34500   0.00200    0.57971
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45300    0.45230   0.00070    0.15476
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.80410   10.86100  -0.05690   -0.52389
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.99810    8.04030  -0.04220   -0.52486
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36370    0.36560  -0.00190   -0.51969
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27200    0.27360  -0.00160   -0.58480
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.13000   12.40000  -0.27000   -2.17742
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41270    0.42210  -0.00940   -2.22696
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15620    2.18270  -0.02650   -1.21409
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46700    1.48500  -0.01800   -1.21212
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35220    0.35380  -0.00160   -0.45223
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37620    0.37790  -0.00170   -0.44985
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24200    0.24310  -0.00110   -0.45249
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.86120   10.91040  -0.04920   -0.45095
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.25300    7.28580  -0.03280   -0.45019
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 15.19000   15.27000  -0.08000   -0.52390
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 31.17000   30.87000   0.30000    0.97182
國泰價值卓越基金                                                 13.80000   13.88000  -0.08000   -0.57637
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.71000   10.80000  -0.09000   -0.83333
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38310    0.38640  -0.00330   -0.85404
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.15780   12.19470  -0.03690   -0.30259
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41360    0.41490  -0.00130   -0.31333
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.72200    9.72850  -0.00650   -0.06681
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.65710    8.62880   0.02830    0.32797
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57270   10.57980  -0.00710   -0.06711
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49660    9.46550   0.03110    0.32856
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.99880   10.99770   0.00110    0.01000
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.01650    9.96930   0.04720    0.47345
第一金大中華基金                                                 24.28000   24.30000  -0.02000   -0.08230
第一金小型精選基金                                               33.56000   33.68000  -0.12000   -0.35629
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.77000   14.21000  -0.44000   -3.09641
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.46000   10.74000  -0.28000   -2.60708
第一金中概平衡基金                                               22.55000   22.53000   0.02000    0.08877
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.21540   15.21490   0.00050    0.00329
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.46300  177.45700   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.20740   13.13310   0.07430    0.56575
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.09000   12.02000   0.07000    0.58236
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.10000   12.02000   0.08000    0.66556
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.91840    9.95460  -0.03620   -0.36365
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.91910    9.95530  -0.03620   -0.36363
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.60970    9.64260  -0.03290   -0.34119
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.63270    9.66570  -0.03300   -0.34141
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.18620   10.22330  -0.03710   -0.36290
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.87050    9.90430  -0.03380   -0.34127
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.87060    9.90450  -0.03390   -0.34227
第一金全球大趨勢基金                                             21.79000   21.83000  -0.04000   -0.18323
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.56330    7.63280  -0.06950   -0.91054
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.46270    5.51300  -0.05030   -0.91239
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.05300    9.11070  -0.05770   -0.63332
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.05400    9.11200  -0.05800   -0.63652
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.16440    9.22280  -0.05840   -0.63321
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.16580    9.22440  -0.05860   -0.63527
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.50250    8.48820   0.01430    0.16847
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.84810    9.83140   0.01670    0.16986
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.87170    9.92910  -0.05740   -0.57810
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12940    8.17190  -0.04250   -0.52007
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.02720    9.07310  -0.04590   -0.50589
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.92150   10.98480  -0.06330   -0.57625
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.89860    9.95090  -0.05230   -0.52558
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65230   14.72670  -0.07440   -0.50520
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.88490   14.93830  -0.05340   -0.35747
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
第一金亞洲科技基金                                               20.66000   21.03000  -0.37000   -1.75939
第一金亞洲新興市場基金                                           14.02000   14.12000  -0.10000   -0.70822
第一金店頭市場基金                                                8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
第一金創新趨勢基金                                               20.37000   20.44000  -0.07000   -0.34247
第一金電子基金                                                   29.52000   29.74000  -0.22000   -0.73974
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.52000   12.73000  -0.21000   -1.64965
統一大滿貫基金                                                   30.41000   30.51000  -0.10000   -0.32776
統一大龍印基金                                                   16.62000   16.96000  -0.34000   -2.00472
統一大龍騰中國基金                                               10.10000   10.33000  -0.23000   -2.22652
統一中小基金                                                     23.23000   23.38000  -0.15000   -0.64157
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.82860    9.86800  -0.03940   -0.39927
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.99240    9.98800   0.00440    0.04405
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.51270    9.50820   0.00450    0.04733
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.34140   11.38680  -0.04540   -0.39871
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.43920   11.43430   0.00490    0.04285
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.90330   10.89820   0.00510    0.04680
統一台灣動力基金                                                 14.93000   15.06000  -0.13000   -0.86321
統一全天候基金                                                   96.71000   97.04000  -0.33000   -0.34007
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.40240    9.47240  -0.07000   -0.73899
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.89040    9.92000  -0.02960   -0.29839
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.72500    9.75240  -0.02740   -0.28096
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.50910    9.58000  -0.07090   -0.74008
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                            10.00270   10.03270  -0.03000   -0.29902
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.83550    9.86320  -0.02770   -0.28084
統一全球債券組合基金                                             12.14370   12.19370  -0.05000   -0.41005
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.65000   14.67000  -0.02000   -0.13633
統一全球新科技基金(美元)                                         15.05000   15.00000   0.05000    0.33333
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.75000   13.70000   0.05000    0.36496
統一亞太基金                                                     26.07000   26.51000  -0.44000   -1.65975
統一亞洲大金磚基金                                               12.62000   12.76000  -0.14000   -1.09718
統一奔騰基金                                                     50.96000   51.08000  -0.12000   -0.23493
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62360   16.62300   0.00060    0.00361
統一強漢基金                                                     23.79000   24.18000  -0.39000   -1.61290
統一統信基金                                                     29.66000   29.75000  -0.09000   -0.30252
統一黑馬基金                                                     52.18000   52.22000  -0.04000   -0.07660
統一新亞洲科技能源基金                                           18.89000   18.94000  -0.05000   -0.26399
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.54310    8.59880  -0.05570   -0.64776
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.58030   10.64920  -0.06890   -0.64700
統一經建基金                                                     40.90000   41.05000  -0.15000   -0.36541
統一龍馬基金                                                     64.09000   64.45000  -0.36000   -0.55857
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   19.41000   19.49000  -0.08000   -0.41047
野村中小基金                                                     44.14000   44.19000  -0.05000   -0.11315
野村中國機會基金                                                 14.02000   14.37000  -0.35000   -2.43563
野村巴西基金                                                      6.17000    6.23000  -0.06000   -0.96308
野村日本領先基金                                                 12.19000   12.33000  -0.14000   -1.13544
野村台灣高股息基金                                               22.27000   22.29000  -0.02000   -0.08973
野村台灣運籌基金                                                 34.53000   34.57000  -0.04000   -0.11571
野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型人民幣計價               9.83570    9.82830   0.00740    0.07529
野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型美元計價                 9.83310    9.84120  -0.00810   -0.08231
野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型新臺幣計價               9.85760    9.86300  -0.00540   -0.05475
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83570    9.82830   0.00740    0.07529
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83310    9.84120  -0.00810   -0.08231
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.85760    9.86300  -0.00540   -0.05475
野村平衡基金                                                     18.02000   18.04000  -0.02000   -0.11086
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.56000    8.50000   0.06000    0.70588
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.22000   12.14000   0.08000    0.65898
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
野村全球生技醫療基金                                             15.78000   15.67000   0.11000    0.70198
野村全球品牌基金                                                 25.60000   25.75000  -0.15000   -0.58252
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.01670    8.03860  -0.02190   -0.27244
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.90170   10.93150  -0.02980   -0.27261
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.54820   10.64780  -0.09960   -0.93540
野村全球氣候變遷基金                                              8.16000    8.12000   0.04000    0.49261
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.41000   12.45000  -0.04000   -0.32129
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.12000   18.18000  -0.06000   -0.33003
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.66020   10.68210  -0.02190   -0.20502
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.50500   10.52790  -0.02290   -0.21752
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.73180    9.71140   0.02040    0.21006
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.48020    9.48160  -0.00140   -0.01477
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.93740    8.93660   0.00080    0.00895
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.96610   10.94280   0.02330    0.21293
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.51850   10.52000  -0.00150   -0.01426
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.95740    9.95650   0.00090    0.00904
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.23340   11.24990  -0.01650   -0.14667
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.83780   10.86510  -0.02730   -0.25126
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.38830   10.41190  -0.02360   -0.22666
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.41130   10.40770   0.00360    0.03459
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.41650   10.42360  -0.00710   -0.06811
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.87130    9.87910  -0.00780   -0.07895
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.47170    9.47530  -0.00360   -0.03799
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.69530    9.69040   0.00490    0.05057
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.71860   11.71510   0.00350    0.02988
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.40570   12.42450  -0.01880   -0.15131
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.83350   10.84210  -0.00860   -0.07932
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.39540   10.39930  -0.00390   -0.03750
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.85720   10.85170   0.00550    0.05068
野村成長基金                                                     28.41000   28.32000   0.09000    0.31780
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.93280   10.09170  -0.15890   -1.57456
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.92000   10.09020  -0.17020   -1.68679
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.75180    9.91460  -0.16280   -1.64202
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.93270   10.09170  -0.15900   -1.57555
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.92000   10.09020  -0.17020   -1.68679
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.75180    9.91460  -0.16280   -1.64202
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.38000    9.61000  -0.23000   -2.39334
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.09000   13.42000  -0.33000   -2.45902
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.33300   10.34200  -0.00900   -0.08702
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.24730   10.27790  -0.03060   -0.29773
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.08030   10.10850  -0.02820   -0.27897
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.61910   10.62800  -0.00890   -0.08374
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.46440   10.49560  -0.03120   -0.29727
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.29600   10.32480  -0.02880   -0.27894
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.24130    9.27080  -0.02950   -0.31820
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.04070   10.05610  -0.01540   -0.15314
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.93710    9.97040  -0.03330   -0.33399
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.64220   13.68580  -0.04360   -0.31858
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.77190   12.79210  -0.02020   -0.15791
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.50590   10.54120  -0.03530   -0.33488
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.26530   10.32160  -0.05630   -0.54546
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.96800   10.03830  -0.07030   -0.70032
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.41270    9.47770  -0.06500   -0.68582
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.86510   10.94010  -0.07500   -0.68555
野村泰國基金                                                     43.92000   43.73000   0.19000    0.43448
野村高科技基金                                                    9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
野村貨幣市場基金                                                 16.23060   16.23000   0.00060    0.00370
野村新馬基金                                                     16.17000   16.36000  -0.19000   -1.16137
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.17690    8.22560  -0.04870   -0.59205
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.85390   11.92460  -0.07070   -0.59289
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.63000    7.77000  -0.14000   -1.80180
野村精選貨幣市場基金                                             12.06280   12.06260   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.64000   11.78000  -0.14000   -1.18846
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.19000   11.27000  -0.08000   -0.70985
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.12000    8.20000  -0.08000   -0.97561
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.42000   11.54000  -0.12000   -1.03986
野村積極成長基金                                                 11.99000   11.95000   0.04000    0.33473
野村優質基金                                                     32.18000   32.21000  -0.03000   -0.09314
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.72790    8.74680  -0.01890   -0.21608
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06390    8.10750  -0.04360   -0.53777
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.90840    7.95410  -0.04570   -0.57455
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.43590   11.46020  -0.02430   -0.21204
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.41520   10.47160  -0.05640   -0.53860
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.24270   10.30200  -0.05930   -0.57562
野村環球基金-人民幣計價                                          14.50000   14.32000   0.18000    1.25698
野村環球基金-美元計價                                            11.59000   11.46000   0.13000    1.13438
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.47000   15.29000   0.18000    1.17724
野村鴻利基金                                                     20.99000   21.00000  -0.01000   -0.04762
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.83940   16.83910   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     20.15000   20.18000  -0.03000   -0.14866
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.87000   10.98000  -0.11000   -1.00182
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.93000   13.05000  -0.12000   -0.91954
野村鑫平衡組合基金                                               14.37000   14.52000  -0.15000   -1.03306
野村鑫全球債券組合基金                                           13.27890   13.34230  -0.06340   -0.47518
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 13.27000   13.48000  -0.21000   -1.55786
凱基台灣精五門基金                                               20.00000   19.95000   0.05000    0.25063
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.72640   10.72880  -0.00240   -0.02237
凱基亞太高股息基金                                               13.19000   13.47000  -0.28000   -2.07869
凱基亞洲四金磚基金                                               17.06000   17.41000  -0.35000   -2.01034
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.43000   13.78000  -0.35000   -2.53991
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.22790   13.52130  -0.29340   -2.16991
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.44000   12.71000  -0.27000   -2.12431
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52200   11.52170   0.00030    0.00260
凱基開創基金                                                     25.45000   25.50000  -0.05000   -0.19608
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.15000   18.77000   0.38000    2.02451
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.43890   19.07070   0.36820    1.93071
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.33000   18.64000  -0.31000   -1.66309
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.35070   18.66180  -0.31110   -1.66704
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.11130   10.14490  -0.03360   -0.33120
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.15550    8.18260  -0.02710   -0.33119
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.88000    7.85000   0.03000    0.38217
凱基資源國基金                                                    9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.50130   11.48020   0.02110    0.18379
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.36650   10.26130   0.10520    1.02521
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.14000   10.03000   0.11000    1.09671
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.04000   12.01000   0.03000    0.24979
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.35340   12.33680   0.01660    0.13456
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       16.00000   16.27000  -0.27000   -1.65950
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       27.63000   26.81000   0.82000    3.05856
富邦NASDAQ-100基金                                               25.91000   25.51000   0.40000    1.56801
富邦上証180基金                                                  32.01000   31.84000   0.17000    0.53392
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23210    0.23840  -0.00630   -2.64262
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.82000    7.01000  -0.19000   -2.71041
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.03000    7.13000  -0.10000   -1.40252
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 46.63000   45.34000   1.29000    2.84517
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      19.97760   20.02100  -0.04340   -0.21677
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.13650   11.13540   0.00110    0.00988
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.58510   10.49020   0.09490    0.90465
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.09500   13.12260  -0.02760   -0.21032
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94450    1.94970  -0.00520   -0.26671
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.85550    9.92720  -0.07170   -0.72226
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.51080    1.52200  -0.01120   -0.73587
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.54350   11.54220   0.00130    0.01126
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74130    1.73630   0.00500    0.28797
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.12310   10.14800  -0.02490   -0.24537
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54630    1.54570   0.00060    0.03882
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.55480   11.83300  -0.27820   -2.35105
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               10.96610   11.19990  -0.23380   -2.08752
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.60120   10.76660  -0.16540   -1.53623
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.27900   10.55850  -0.27950   -2.64716
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.67640    9.91470  -0.23830   -2.40350
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.36580    9.54390  -0.17810   -1.86611
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.08000   14.72000   0.36000    2.44565
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.99000   24.23000  -1.24000   -5.11762
富邦日本東証基金                                                 22.03000   22.49000  -0.46000   -2.04535
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  40.35000   39.90000   0.45000    1.12782
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  44.27000   44.22000   0.05000    0.11307
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  48.98000   48.62000   0.36000    0.74044
富邦台灣心基金                                                   19.99000   20.07000  -0.08000   -0.39860
富邦台灣釆吉50基金                                               46.19000   45.82000   0.37000    0.80751
富邦台灣科技指數基金                                             53.54000   52.99000   0.55000    1.03793
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28320    0.28270   0.00050    0.17687
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31160    2.31370  -0.00210   -0.09076
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34410    0.34450  -0.00040   -0.11611
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.79310   10.80050  -0.00740   -0.06852
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02770    2.02960  -0.00190   -0.09361
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33320    0.33410  -0.00090   -0.26938
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.39120    9.41140  -0.02020   -0.21463
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.96000   23.27000  -0.31000   -1.33219
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.16000   15.02000   0.14000    0.93209
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.35000   28.98000  -0.63000   -2.17391
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.60670   15.60610   0.00060    0.00384
富邦長紅基金                                                     59.51000   59.65000  -0.14000   -0.23470
富邦科技基金                                                     22.18000   22.25000  -0.07000   -0.31461
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.66740   38.68020  -0.01280   -0.03309
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      36.84630   36.92060  -0.07430   -0.20124
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.14780   37.12420   0.02360    0.06357
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              13.28000   13.36000  -0.08000   -0.59880
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              32.69000   32.26000   0.43000    1.33292
富邦香港H股基金                                                  20.98000   20.97000   0.01000    0.04769
富邦高成長基金                                                   22.22000   22.27000  -0.05000   -0.22452
富邦基金                                                         11.87000   11.83000   0.04000    0.33812
富邦深証100基金                                                  11.34000   11.01000   0.33000    2.99728
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.80000   20.02000  -0.22000   -1.09890
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39890    0.40080  -0.00190   -0.47405
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19670   12.25630  -0.05960   -0.48628
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.63210    9.71260  -0.08050   -0.82882
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30350    0.30640  -0.00290   -0.94648
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.03460    9.12470  -0.09010   -0.98743
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.60000   19.76000  -0.16000   -0.80972
富邦精準基金                                                     42.74000   42.81000  -0.07000   -0.16351
富邦精銳中小基金                                                 10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.71000   20.60000   0.11000    0.53398
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.23000    8.28000  -0.05000   -0.60386
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            13.55000   13.40000   0.15000    1.11940
富邦標普美國特別股ETF基金                                        18.90000   18.89000   0.01000    0.05294
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.27810   10.48150  -0.20340   -1.94056
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.31860   11.42310  -0.10450   -0.91481
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.89120   10.98430  -0.09310   -0.84757
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.11610   10.32920  -0.21310   -2.06308
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.09550   11.20950  -0.11400   -1.01699
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.65630   10.76140  -0.10510   -0.97664
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 28.93000   28.71000   0.22000    0.76628
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.66920    9.70050  -0.03130   -0.32266
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.84110    9.87270  -0.03160   -0.32007
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.76240    9.79420  -0.03180   -0.32468
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.97680   10.00890  -0.03210   -0.32071
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.95850    9.99040  -0.03190   -0.31931
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.87680    9.90920  -0.03240   -0.32697
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.89660    9.92880  -0.03220   -0.32431
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.17370    9.18970  -0.01600   -0.17411
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.79450    9.81110  -0.01660   -0.16920
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.48520    9.50190  -0.01670   -0.17575
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.60200   10.62050  -0.01850   -0.17419
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.33790   10.35540  -0.01750   -0.16899
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.05800   10.07540  -0.01740   -0.17270
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.57890    9.59560  -0.01670   -0.17404
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.85480    9.87200  -0.01720   -0.17423
富達卓越領航全球組合基金                                         14.16000   14.47000  -0.31000   -2.14236
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.38950    9.41820  -0.02870   -0.30473
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.71050    9.73990  -0.02940   -0.30185
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.60620    9.63600  -0.02980   -0.30926
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.98160   10.01210  -0.03050   -0.30463
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.91640    9.94640  -0.03000   -0.30162
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.83740    9.86790  -0.03050   -0.30908
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.65840    9.68810  -0.02970   -0.30656
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.86100    9.89130  -0.03030   -0.30633
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.14000   10.53000  -0.39000   -3.70370
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.84000   12.20000  -0.36000   -2.95082
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.93000   10.21000  -0.28000   -2.74241
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.23000    9.59000  -0.36000   -3.75391
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.52000   11.87000  -0.35000   -2.94861
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.74000   11.06000  -0.32000   -2.89331
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.74590    9.81540  -0.06950   -0.70807
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.51430    9.53810  -0.02380   -0.24953
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.96700    8.98730  -0.02030   -0.22587
富蘭克林華美中華基金                                             13.88000   14.22000  -0.34000   -2.39100
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             19.29000   19.32000  -0.03000   -0.15528
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               18.78000   18.71000   0.07000    0.37413
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.16620    8.16470   0.00150    0.01837
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.49120    9.49200  -0.00080   -0.00843
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.99140    9.99220  -0.00080   -0.00801
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.42510    9.42340   0.00170    0.01804
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.93300   11.01990  -0.08690   -0.78857
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.95060    9.02170  -0.07110   -0.78810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.48050    9.55580  -0.07530   -0.78800
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.79600   12.87800  -0.08200   -0.63674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.53190   10.59940  -0.06750   -0.63683
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08780   10.16210  -0.07430   -0.73115
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.86590    7.92380  -0.05790   -0.73071
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.44100    9.51050  -0.06950   -0.73077
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.51480   10.58940  -0.07460   -0.70448
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.66250    7.71680  -0.05430   -0.70366
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.20890    9.27430  -0.06540   -0.70517
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.39140   10.46660  -0.07520   -0.71848
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.92550    7.98280  -0.05730   -0.71779
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.39190    8.41340  -0.02150   -0.25554
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.61020    9.63730  -0.02710   -0.28120
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.12970   10.15820  -0.02850   -0.28056
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.66560   12.69810  -0.03250   -0.25594
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.78000    9.88000  -0.10000   -1.01215
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.59000    9.67000  -0.08000   -0.82730
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                       9.01000    9.10000  -0.09000   -0.98901
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.01000   10.11000  -0.10000   -0.98912
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       8.38000    8.51000  -0.13000   -1.52761
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.04000   10.20000  -0.16000   -1.56863
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                         9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.61000   10.79000  -0.18000   -1.66821
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.65000   10.80000  -0.15000   -1.38889
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.19000   11.35000  -0.16000   -1.40969
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.06000   10.20000  -0.14000   -1.37255
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.58000   10.73000  -0.15000   -1.39795
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.44530   12.39740   0.04790    0.38637
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
富蘭克林華美第一富基金                                           37.78000   37.74000   0.04000    0.10599
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.27890   10.27860   0.00030    0.00292
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.94000   12.91000   0.03000    0.23238
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.11000   12.98000   0.13000    1.00154
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.50000   14.35000   0.15000    1.04530
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.96360    7.04660  -0.08300   -1.17787
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.12980   11.21570  -0.08590   -0.76589
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.26620   10.27490  -0.00870   -0.08467
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.30830   11.31800  -0.00970   -0.08570
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.41830    7.44810  -0.02980   -0.40010
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.80960    9.85050  -0.04090   -0.41521
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.62600   10.67040  -0.04440   -0.41610
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.98210   11.02630  -0.04420   -0.40086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.26000   19.38000  -0.12000   -0.61920
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.44850   11.44550   0.00300    0.02621
復華人生目標基金                                                 32.33930   32.34410  -0.00480   -0.01484
復華大中華中小策略基金                                            9.36000    9.61000  -0.25000   -2.60146
復華中小精選基金                                                 60.18000   60.30000  -0.12000   -0.19900
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.09000    9.40000  -0.31000   -3.29787
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.41000    8.62000  -0.21000   -2.43619
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.46000   11.69000  -0.23000   -1.96749
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.64000   10.86000  -0.22000   -2.02578
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.81000   10.93000  -0.12000   -1.09790
復華台灣智能基金                                                 11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
復華全方位基金                                                   25.31000   25.24000   0.07000    0.27734
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        18.83000   18.82000   0.01000    0.05313
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.71000   19.82000  -0.11000   -0.55499
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.94000   14.90000   0.04000    0.26846
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.69000   13.65000   0.04000    0.29304
復華全球原物料基金                                                8.74000    8.83000  -0.09000   -1.01925
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.50000   12.62000  -0.12000   -0.95087
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47050   11.47700  -0.00650   -0.05664
復華全球債券基金                                                 13.55210   13.56390  -0.01180   -0.08700
復華全球債券組合基金                                             14.79000   14.83000  -0.04000   -0.26972
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.42000   13.41000   0.01000    0.07457
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
復華有利貨幣市場基金                                             13.41040   13.41000   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.59000   13.80000  -0.21000   -1.52174
復華亞太成長基金                                                 13.50000   13.60000  -0.10000   -0.73529
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
復華東協世紀基金                                                 13.44000   13.56000  -0.12000   -0.88496
復華南非幣長期收益基金A                                          12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
復華南非幣長期收益基金B                                           8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
復華南非幣短期收益基金A                                          13.23000   13.23000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            11.93000   11.81000   0.12000    1.01609
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.49000   11.38000   0.11000    0.96661
復華恒生基金                                                     20.77000   20.79000  -0.02000   -0.09620
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
復華恒生單日正向二倍基金                                         34.06000   33.85000   0.21000    0.62038
復華神盾基金                                                     22.16780   22.18700  -0.01920   -0.08654
復華高成長基金                                                   58.30000   58.33000  -0.03000   -0.05143
復華高益策略組合基金                                             13.00000   13.06000  -0.06000   -0.45942
復華貨幣市場基金                                                 14.36930   14.36890   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         17.19000   17.12000   0.07000    0.40888
復華復華基金                                                     18.45000   18.48000  -0.03000   -0.16234
復華華人世紀基金                                                 18.21000   18.72000  -0.51000   -2.72436
復華傳家二號基金                                                 25.55280   25.56510  -0.01230   -0.04811
復華傳家基金                                                     20.87000   20.90460  -0.03460   -0.16551
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.79000   14.81000  -0.02000   -0.13504
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.36000   11.47000  -0.11000   -0.95902
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.74000   13.87000  -0.13000   -0.93727
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.69000    9.79000  -0.10000   -1.02145
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
復華新興人民幣債券基金B                                           9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.83000   19.11000  -0.28000   -1.46520
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.18000    6.20000  -0.02000   -0.32258
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.42000   13.46000  -0.04000   -0.29718
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.17000   14.24000  -0.07000   -0.49157
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
復華滬深300 A股基金                                              24.20000   23.95000   0.25000    1.04384
復華數位經濟基金                                                 47.28000   47.43000  -0.15000   -0.31626
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             10.97000   11.27000  -0.30000   -2.66193
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.97110   10.01550  -0.04440   -0.44331
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.83970    9.88320  -0.04350   -0.44014
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.12830   10.17340  -0.04510   -0.44331
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.96340   10.00740  -0.04400   -0.43967
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.36680    9.37790  -0.01110   -0.11836
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.16600    9.13640   0.02960    0.32398
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.71940    8.68620   0.03320    0.38222
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37350   11.38690  -0.01340   -0.11768
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.13200   11.09610   0.03590    0.32354
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.70600   10.66530   0.04070    0.38161
景順主流基金                                                     18.83000   18.79000   0.04000    0.21288
景順台灣科技基金                                                 33.37000   33.24000   0.13000    0.39110
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
景順全球科技基金                                                 19.46000   19.10000   0.36000    1.88482
景順全球康健基金                                                 16.79000   16.67000   0.12000    0.71986
景順貨幣市場基金                                                 15.90860   15.90820   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                     34.47000   34.32000   0.15000    0.43706
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.54000   14.38000   0.16000    1.11266
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       12.96000   12.81000   0.15000    1.17096
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.90000    8.75000   0.15000    1.71429
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.63000    8.47000   0.16000    1.88902
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.96000    8.79000   0.17000    1.93402
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.68000    8.51000   0.17000    1.99765
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.84020    8.88810  -0.04790   -0.53892
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.40970    8.42160  -0.01190   -0.14130
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09310   11.11560  -0.02250   -0.20242
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.53070   10.50940   0.02130    0.20268
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.80000    8.03000  -0.23000   -2.86426
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.18000    8.41000  -0.23000   -2.73484
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.41000   11.71000  -0.30000   -2.56191
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.62100    9.63640  -0.01540   -0.15981
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.35960    9.36910  -0.00950   -0.10140
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.76210    9.77770  -0.01560   -0.15955
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.49830    9.50800  -0.00970   -0.10202
華南永昌永昌基金                                                 18.53000   18.53000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.35500   14.42780  -0.07280   -0.50458
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
華南永昌全球精品基金                                             14.06000   14.03000   0.03000    0.21383
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.41000   11.48000  -0.07000   -0.60976
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.84000   10.90000  -0.06000   -0.55046
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.19000   13.20000  -0.01000   -0.07576
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.53000   12.53000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                           12.26000   12.26000   0.00000    0.00000
華南永昌策略報酬基金                                             10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17010   16.16960   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             23.83740   23.85120  -0.01380   -0.05786
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91210   11.91170   0.00040    0.00336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.12180   10.12870  -0.00690   -0.06812
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.38960   10.31090   0.07870    0.76327
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.97650    9.98340  -0.00690   -0.06911
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.22310   10.14530   0.07780    0.76686
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03650   10.04580  -0.00930   -0.09258
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.24720   10.17190   0.07530    0.74027
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.03660   10.04580  -0.00920   -0.09158
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.24720   10.17190   0.07530    0.74027
華頓中小型基金                                                   22.97000   23.07000  -0.10000   -0.43346
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.59990   12.90230  -0.30240   -2.34377
華頓台灣基金                                                     23.32000   23.61000  -0.29000   -1.22829
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49490   11.49450   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             15.84000   15.95000  -0.11000   -0.68966
華頓全球高收益債券基金A                                          13.42990   13.52150  -0.09160   -0.67744
華頓全球高收益債券基金B                                           8.60140    8.66010  -0.05870   -0.67782
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.58000    5.65000  -0.07000   -1.23894
華頓新興亞太債券基金A                                            10.59330   10.60330  -0.01000   -0.09431
華頓新興亞太債券基金B                                             8.22340    8.23120  -0.00780   -0.09476
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.92100    3.05870  -0.13770   -4.50191
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.60970   14.11360  -0.50390   -3.57032
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46280    0.48020  -0.01740   -3.62349
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.82380   12.01610  -0.19230   -1.60035
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.85220   11.04590  -0.19370   -1.75359
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.95210   11.02290  -0.07080   -0.64230
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.03540   10.10020  -0.06480   -0.64157
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.72160   11.80420  -0.08260   -0.69975
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.85190   10.92920  -0.07730   -0.70728
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.68000   11.91000  -0.23000   -1.93115
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.48000   10.58000  -0.10000   -0.94518
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.79000   11.91000  -0.12000   -1.00756
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41730    2.42160  -0.00430   -0.17757
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99250    2.00580  -0.01330   -0.66308
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.30680   12.21640   0.09040    0.73999
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.24510   10.16980   0.07530    0.74043
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38230    0.37950   0.00280    0.73781
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33080    0.32850   0.00230    0.70015
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.37000    3.50000  -0.13000   -3.71429
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.69000   16.15000  -0.46000   -2.84830
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.53000    0.55000  -0.02000   -3.63636
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.19540   13.24970  -0.05430   -0.40982
匯豐太平洋精典基金                                               17.54000   17.91000  -0.37000   -2.06588
匯豐台灣精典基金                                                 22.98000   23.00000  -0.02000   -0.08696
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.56000   11.41000   0.15000    1.31464
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.64000    7.70000  -0.06000   -0.77922
匯豐安富基金                                                     24.71000   24.70000   0.01000    0.04049
匯豐成功基金                                                     36.99000   37.03000  -0.04000   -0.10802
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.25000   11.33000  -0.08000   -0.70609
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.40000   10.47000  -0.07000   -0.66858
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.25000   11.34000  -0.09000   -0.79365
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.06000   11.15000  -0.09000   -0.80717
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.18000   11.26000  -0.08000   -0.71048
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46620    2.49440  -0.02820   -1.13053
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.29060    2.31950  -0.02890   -1.24596
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.87050   11.89460  -0.02410   -0.20261
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.42080    8.44470  -0.02390   -0.28302
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39150    0.39240  -0.00090   -0.22936
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35830    0.35920  -0.00090   -0.25056
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.87000    7.80000   0.07000    0.89744
匯豐金磚動力基金                                                 14.97000   15.24000  -0.27000   -1.77165
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96800   14.96780   0.00020    0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81040   15.81010   0.00030    0.00190
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.99000    5.02000  -0.03000   -0.59761
匯豐新鑽動力基金                                                 11.16000   11.37000  -0.21000   -1.84697
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.71020    5.67970   0.03050    0.53700
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.16180    9.13150   0.03030    0.33182
匯豐龍鳳基金                                                     49.19000   49.24000  -0.05000   -0.10154
匯豐龍騰電子基金                                                 35.74000   35.82000  -0.08000   -0.22334
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.44360   12.51980  -0.07620   -0.60864
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   18.86000   18.84000   0.02000    0.10616
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.15000   11.58000  -0.43000   -3.71330
新光中國成長基金(美元)                                           12.19000   12.62000  -0.43000   -3.40729
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.57000   11.99000  -0.42000   -3.50292
新光台灣富貴基金                                                 23.03000   23.09000  -0.06000   -0.25985
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.06230   10.09880  -0.03650   -0.36143
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.34920    9.40110  -0.05190   -0.55206
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.80550    9.84090  -0.03540   -0.35972
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.10090    9.15150  -0.05060   -0.55291
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41250   15.41200   0.00050    0.00324
新光亞洲精選基金-美金                                            24.81000   25.33000  -0.52000   -2.05290
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.91000   24.45000  -0.54000   -2.20859
新光兩岸優勢基金                                                 13.28000   13.77000  -0.49000   -3.55846
新光店頭基金                                                     23.72000   23.74000  -0.02000   -0.08425
新光南非幣保本基金                                               11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
新光創新科技基金                                                 14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.84100    9.84070   0.00030    0.00305
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.21940   10.23110  -0.01170   -0.11436
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.86920    9.89470  -0.02550   -0.25771
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.51530    9.51470   0.00060    0.00631
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.89640    9.90910  -0.01270   -0.12817
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.55370    9.57850  -0.02480   -0.25891
新光福運平衡基金                                                 16.67600   16.68770  -0.01170   -0.07011
新光澳幣八年期保本基金                                           10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
新光澳幣十年期保本基金                                           10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
新光澳幣保本基金                                                 11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.00490    9.99640   0.00850    0.08503
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.00580    9.99640   0.00940    0.09403
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.98740    9.99860  -0.01120   -0.11202
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.98740    9.99860  -0.01120   -0.11202
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.98880   10.00130  -0.01250   -0.12498
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.98890   10.00130  -0.01240   -0.12398
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.96830    9.98000  -0.01170   -0.11723
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.96830    9.98000  -0.01170   -0.11723
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.99000    6.99000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.43000    8.56000  -0.13000   -1.51869
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.97680    9.99800  -0.02120   -0.21204
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.87660    9.89600  -0.01940   -0.19604
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.02370   10.06200  -0.03830   -0.38064
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.94300    9.98100  -0.03800   -0.38072
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.96330    9.99780  -0.03450   -0.34508
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.10670   10.14170  -0.03500   -0.34511
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.98740   14.03730  -0.04990   -0.35548
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.86060    8.89220  -0.03160   -0.35537
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.85150   37.23810  -0.38660   -1.03818
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.19080   37.42070  -0.22990   -0.61437
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.67210   38.31350   0.35860    0.93596
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.00300   11.00200   0.00100    0.00909
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.18900   10.14080   0.04820    0.47531
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    11.93030   12.32670  -0.39640   -3.21578
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.71870   10.00060  -0.28190   -2.81883
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.59000    9.86000  -0.27000   -2.73834
群益大印度基金-人民幣                                            13.15900   13.34050  -0.18150   -1.36052
群益大印度基金-美元                                              13.48780   13.61800  -0.13020   -0.95609
群益大印度基金-新臺幣                                            12.19000   12.31000  -0.12000   -0.97482
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.06290   12.15140  -0.08850   -0.72831
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.67780   12.71860  -0.04080   -0.32079
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.37440   11.45760  -0.08320   -0.72616
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.90930   10.94450  -0.03520   -0.32162
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.32110    9.35110  -0.03000   -0.32082
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.49260    9.56220  -0.06960   -0.72787
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.44680    9.47730  -0.03050   -0.32182
群益中小型股基金                                                 41.82000   41.85000  -0.03000   -0.07168
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.70060    9.84630  -0.14570   -1.47974
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.81520    9.92190  -0.10670   -1.07540
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.77780    8.86810  -0.09030   -1.01826
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.71920    8.85020  -0.13100   -1.48019
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.82210    8.91800  -0.09590   -1.07535
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.89030    7.97160  -0.08130   -1.01987
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.00310    9.99650   0.00660    0.06602
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39220   11.41710  -0.02490   -0.21809
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.23150   11.22400   0.00750    0.06682
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.50070   10.48950   0.01120    0.10677
群益中國新機會基金N-美元                                          9.09490    9.31650  -0.22160   -2.37858
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.27000    9.49000  -0.22000   -2.31823
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.05980    8.29000  -0.23020   -2.77684
群益中國新機會基金-美元                                           9.72480    9.96160  -0.23680   -2.37713
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.85000    9.06000  -0.21000   -2.31788
群益平衡王基金                                                   19.27220   19.22240   0.04980    0.25907
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.73000    7.69000   0.04000    0.52016
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.65000    5.62000   0.03000    0.53381
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.44260    9.40640   0.03620    0.38484
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.82300    9.74530   0.07770    0.79731
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              8.88000    8.80000   0.08000    0.90909
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.68160    8.64830   0.03330    0.38505
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.03150    8.96010   0.07140    0.79687
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.16000    8.09000   0.07000    0.86527
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.81890    9.78640   0.03250    0.33209
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.69610    9.66150   0.03460    0.35812
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.46250    9.43120   0.03130    0.33188
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.40230    9.36880   0.03350    0.35757
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.62910    9.59720   0.03190    0.33239
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.18460   10.24390  -0.05930   -0.57888
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.57230    7.61640  -0.04410   -0.57901
群益全球關鍵生技基金-美元                                        13.94190   13.92630   0.01560    0.11202
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.11000   13.09000   0.02000    0.15279
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.41000   11.48000  -0.07000   -0.60976
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          14.84800   14.92180  -0.07380   -0.49458
群益印度中小基金-美元                                            14.35200   14.36450  -0.01250   -0.08702
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.82000   15.83000  -0.01000   -0.06317
群益多利策略組合基金                                             11.62000   11.68000  -0.06000   -0.51370
群益多重收益組合基金                                             13.62000   13.66000  -0.04000   -0.29283
群益多重資產組合基金                                             15.12000   15.29000  -0.17000   -1.11184
群益安家基金                                                     22.54970   22.60240  -0.05270   -0.23316
群益安穩貨幣市場基金                                             16.04800   16.04740   0.00060    0.00374
群益那斯達克生技基金                                             20.81000   20.62000   0.19000    0.92144
群益亞太中小基金                                                 12.56000   12.81000  -0.25000   -1.95160
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.78000   17.01000  -0.23000   -1.35215
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.69170    9.71800  -0.02630   -0.27063
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.60320    7.62390  -0.02070   -0.27151
群益店頭市場基金                                                 89.04000   89.70000  -0.66000   -0.73579
群益東方盛世基金                                                  9.39000    9.53000  -0.14000   -1.46905
群益東協成長基金-人民幣                                          14.11460   14.33280  -0.21820   -1.52238
群益東協成長基金-美元                                            13.50230   13.65500  -0.15270   -1.11827
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.73000   12.87000  -0.14000   -1.08780
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.01640   11.00280   0.01360    0.12360
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.63190   10.61500   0.01690    0.15921
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.95500    9.93710   0.01790    0.18013
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98690    9.97460   0.01230    0.12331
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.64180    9.62650   0.01530    0.15894
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.02570    9.00950   0.01620    0.17981
群益長安基金                                                     26.47000   26.74000  -0.27000   -1.00972
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.52630   13.34380   0.18250    1.36768
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.45000   12.28000   0.17000    1.38436
群益真善美基金                                                   16.73240   16.69320   0.03920    0.23483
群益馬拉松基金                                                  111.56000  111.51000   0.05000    0.04484
群益深証中小板基金                                               15.10000   14.55000   0.55000    3.78007
群益創新科技基金                                                 28.97000   29.20000  -0.23000   -0.78767
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.12000    9.40000  -0.28000   -2.97872
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.97450   10.33450  -0.36000   -3.48348
群益華夏盛世基金-美元                                            10.12990   10.45260  -0.32270   -3.08727
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.93000   16.42000  -0.49000   -2.98417
群益奧斯卡基金                                                   25.07000   25.23000  -0.16000   -0.63417
群益新興金鑽基金-美元                                            12.90890   13.10770  -0.19880   -1.51667
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.40000    9.54000  -0.14000   -1.46751
群益葛萊美基金                                                   21.53000   21.73000  -0.20000   -0.92039
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.88000   17.49000   0.39000    2.22985
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      11.90000   11.77000   0.13000    1.10450
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.29680   11.41630  -0.11950   -1.04675
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.26050   11.38130  -0.12080   -1.06139
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.15000   10.25000  -0.10000   -0.97561
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.10490   11.22130  -0.11640   -1.03731
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.61200    8.70310  -0.09110   -1.04675
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.36850    9.46900  -0.10050   -1.06136
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.44000    8.53000  -0.09000   -1.05510
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95360    9.04750  -0.09390   -1.03786
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.39000   28.41000  -0.02000   -0.07040
德信中國精選成長基金                                             12.18000   12.47000  -0.29000   -2.32558
德信台灣主流中小基金                                             16.87000   16.96000  -0.09000   -0.53066
德信新興股票組合基金                                             11.49000   11.64000  -0.15000   -1.28866
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90760   11.90720   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.71470   10.71220   0.00250    0.02334
德信數位時代基金                                                 27.78000   27.65000   0.13000    0.47016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63380   11.63340   0.00040    0.00344
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.36000   16.30000   0.06000    0.36810
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.50000   17.56000  -0.06000   -0.34169
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.33000  -0.01000   -0.13643
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.10450   10.18570  -0.08120   -0.79720
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.03570   14.15720  -0.12150   -0.85822
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.43450    8.44020  -0.00570   -0.06753
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.62420   11.63400  -0.00980   -0.08424
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.58880   11.60100  -0.01220   -0.10516
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.10390   13.11250  -0.00860   -0.06559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.64000   17.94000  -0.30000   -1.67224
摩根中小基金                                                     22.98000   23.08000  -0.10000   -0.43328
摩根中國A股基金                                                  14.79000   15.26000  -0.47000   -3.07995
摩根中國A股基金(美元)                                            12.19000   12.57000  -0.38000   -3.02307
摩根中國亮點基金                                                 13.60000   13.95000  -0.35000   -2.50896
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.21240   12.45990  -0.24750   -1.98637
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.22720   13.55800  -0.33080   -2.43989
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.64330   10.86340  -0.22010   -2.02607
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.42670   13.69890  -0.27220   -1.98702
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.96900   15.34490  -0.37590   -2.44967
摩根台灣金磚基金                                                 19.29000   19.29000   0.00000    0.00000
摩根台灣增長基金                                                 48.54000   48.46000   0.08000    0.16508
摩根平衡基金                                                     27.18000   27.10000   0.08000    0.29520
摩根全球α基金                                                   17.92000   17.87000   0.05000    0.27980
摩根全球平衡基金                                                 15.34200   15.45070  -0.10870   -0.70353
摩根全球發現基金                                                 12.13000   12.16000  -0.03000   -0.24671
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.76200    9.84790  -0.08590   -0.87227
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.56370   10.66460  -0.10090   -0.94612
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.11900   10.20930  -0.09030   -0.88449
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.18370   11.28190  -0.09820   -0.87042
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.84290   10.96140  -0.11850   -1.08107
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.59160   13.74010  -0.14850   -1.08078
摩根亞洲基金                                                     55.76000   56.93000  -1.17000   -2.05516
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.99160    9.00260  -0.01100   -0.12219
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.38910   10.41320  -0.02410   -0.23144
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.33020    9.34320  -0.01300   -0.13914
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.69210   12.70790  -0.01580   -0.12433
摩根東方內需機會基金                                             17.68000   18.05000  -0.37000   -2.04986
摩根東方科技基金                                                 35.24000   35.85000  -0.61000   -1.70153
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.86000   10.04000  -0.18000   -1.79283
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.40000   10.62000  -0.22000   -2.07156
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.07000   10.27000  -0.20000   -1.94742
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.32000   11.53000  -0.21000   -1.82134
摩根金龍收成基金                                                 22.15000   22.66000  -0.51000   -2.25066
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05430   15.05390   0.00040    0.00266
摩根絕對日本基金                                                 13.58000   13.75000  -0.17000   -1.23636
摩根新金磚五國基金                                               11.92000   12.11000  -0.19000   -1.56895
摩根新絲路基金                                                   10.49000   10.69000  -0.20000   -1.87091
摩根新興35基金                                                   13.69000   13.91000  -0.22000   -1.58160
摩根新興日本基金                                                 24.40000   24.75000  -0.35000   -1.41414
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.07470    8.14060  -0.06590   -0.80952
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.11790   11.20860  -0.09070   -0.80920
摩根新興科技基金                                                 54.04000   54.12000  -0.08000   -0.14782
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.57640    8.60470  -0.02830   -0.32889
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.67590   10.71110  -0.03520   -0.32863
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.00500    9.09050  -0.08550   -0.94054
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.94780   10.06880  -0.12100   -1.20173
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.56510    9.66020  -0.09510   -0.98445
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.11870   10.21490  -0.09620   -0.94176
摩根龍揚基金                                                     33.09000   33.86000  -0.77000   -2.27407
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.44020    9.47640  -0.03620   -0.38200
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24950   11.29270  -0.04320   -0.38255
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   23.48000   23.43000   0.05000    0.21340
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.78190   11.83400  -0.05210   -0.44026
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15260   11.20450  -0.05190   -0.46321
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.31000   10.35860  -0.04860   -0.46918
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.66170   10.70890  -0.04720   -0.44075
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.09470   10.14160  -0.04690   -0.46245
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.32610    9.37000  -0.04390   -0.46852
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.71900   10.69610   0.02290    0.21410
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.28170   10.25380   0.02790    0.27209
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.97130    9.95970   0.01160    0.11647
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.65490    9.63800   0.01690    0.17535
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.89690    9.88530   0.01160    0.11735
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58270    9.56590   0.01680    0.17562
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.53090   11.50710   0.02380    0.20683
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.39190   11.36950   0.02240    0.19702
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.16120   10.13700   0.02420    0.23873
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.13100   11.10800   0.02300    0.20706
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.97970   10.95810   0.02160    0.19711
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.79660    9.77320   0.02340    0.23943
聯邦金鑽平衡基金                                                 21.97300   21.90300   0.07000    0.31959
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13490   13.13450   0.00040    0.00305
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.86170   10.93810  -0.07640   -0.69848
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.49660    8.55640  -0.05980   -0.69889
聯邦精選科技基金                                                 11.91000   11.89000   0.02000    0.16821
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.14020   16.21480  -0.07460   -0.46007
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.79490   12.04100  -0.24610   -2.04385
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.64940   11.82120  -0.17180   -1.45332
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.24890   11.41480  -0.16590   -1.45338
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71080   11.74500  -0.03420   -0.29119
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.13130   11.15070  -0.01940   -0.17398
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.75980   10.79130  -0.03150   -0.29190
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.88300    8.89850  -0.01550   -0.17419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.43000   36.26000   0.17000    0.46884
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.57000   15.67000  -0.10000   -0.63816
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.23000   13.31000  -0.08000   -0.60105
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.86000   13.94000  -0.08000   -0.57389
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.06000   13.15000  -0.09000   -0.68441
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.27000    8.32000  -0.05000   -0.60096
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.74000   12.82000  -0.08000   -0.62402
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.01000   11.10000  -0.09000   -0.81081
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.46000    9.54000  -0.08000   -0.83857
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.64000   11.72000  -0.08000   -0.68259
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        14.99000   15.11000  -0.12000   -0.79418
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          14.89000   15.00000  -0.11000   -0.73333
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.00000   19.98000   0.02000    0.10010
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.31000   18.29000   0.02000    0.10935
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.65000   15.64000   0.01000    0.06394
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.30000   16.28000   0.02000    0.12285
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.43000   15.41000   0.02000    0.12979
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.67000   15.65000   0.02000    0.12780
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.32000   14.31000   0.01000    0.06988
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.35000   18.40000  -0.05000   -0.27174
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.33000   17.37000  -0.04000   -0.23028
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.93000   13.97000  -0.04000   -0.28633
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.64000   14.67000  -0.03000   -0.20450
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.77000   13.81000  -0.04000   -0.28965
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.75000   13.79000  -0.04000   -0.29007
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.82000   14.92000  -0.10000   -0.67024
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.78000   14.88000  -0.10000   -0.67204
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
聯博貨幣市場基金                                                 14.97500   14.97470   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.71690   10.79300  -0.07610   -0.70509
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.62840   14.73330  -0.10490   -0.71199
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           8.01690    8.07370  -0.05680   -0.70352
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.71000   14.79000  -0.08000   -0.54091
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.73000   14.80000  -0.07000   -0.47297
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 20.14000   20.22000  -0.08000   -0.39565
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.44000   13.85000  -0.41000   -2.96029
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.59000   14.98000  -0.39000   -2.60347
瀚亞巴西基金                                                      5.20000    5.27000  -0.07000   -1.32827
瀚亞外銷基金                                                     38.58000   38.53000   0.05000    0.12977
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.46000   10.54000  -0.08000   -0.75901
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.49000    9.56000  -0.07000   -0.73222
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.43330   10.47370  -0.04040   -0.38573
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.24590   10.30980  -0.06390   -0.61980
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11190   12.18610  -0.07420   -0.60889
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.00840   10.05550  -0.04710   -0.46840
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.73200    7.76200  -0.03000   -0.38650
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.20030    8.25140  -0.05110   -0.61929
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.19760    8.24790  -0.05030   -0.60985
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.34940    7.38400  -0.03460   -0.46858
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.07150    9.12710  -0.05560   -0.60917
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.50750    9.54430  -0.03680   -0.38557
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.58600    9.64570  -0.05970   -0.61893
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.45560    9.51350  -0.05790   -0.60861
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.70000   13.89000  -0.19000   -1.36789
瀚亞印度基金-美元                                                14.05000   14.20000  -0.15000   -1.05634
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.73000   30.02000  -0.29000   -0.96602
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.09000   12.29000  -0.20000   -1.62734
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.25000   10.42000  -0.17000   -1.63148
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.66000   11.97000  -0.31000   -2.58981
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.31000   11.57000  -0.26000   -2.24719
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.29000   15.63000  -0.34000   -2.17530
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.59000    9.85000  -0.26000   -2.63959
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.96000   10.19000  -0.23000   -2.25711
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.53000    9.75000  -0.22000   -2.25641
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.16000   11.38000  -0.22000   -1.93322
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.73880   11.89340  -0.15460   -1.29988
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.64280   12.77600  -0.13320   -1.04258
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.26200   11.40230  -0.14030   -1.23045
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.72360   10.85300  -0.12940   -1.19230
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.55890   11.67000  -0.11110   -0.95201
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.40840    9.53170  -0.12330   -1.29358
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.69600    9.79820  -0.10220   -1.04305
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.61820    9.73790  -0.11970   -1.22922
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.15160    9.26200  -0.11040   -1.19197
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.36780    9.45790  -0.09010   -0.95264
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.10930   14.11750  -0.00820   -0.05808
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.54820   10.56030  -0.01210   -0.11458
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.87690   10.88750  -0.01060   -0.09736
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.51920   12.52650  -0.00730   -0.05828
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.68000   11.80000  -0.12000   -1.01695
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.64000   21.87000  -0.23000   -1.05167
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53160   13.53110   0.00050    0.00370
瀚亞美國高科技基金                                               23.07000   22.60000   0.47000    2.07965
瀚亞高科技基金                                                   55.31000   55.38000  -0.07000   -0.12640
瀚亞理財通基金                                                   23.80000   23.78000   0.02000    0.08410
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.29000    9.34000  -0.05000   -0.53533
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
瀚亞菁華基金                                                     20.61000   20.64000  -0.03000   -0.14535
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.78000   12.78490  -0.00490   -0.03833
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.34540    9.34900  -0.00360   -0.03851
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.72290   10.83840  -0.11550   -1.06566
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.90820   10.00900  -0.10080   -1.00709
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.28720   11.41140  -0.12420   -1.08839
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.03520   10.14070  -0.10550   -1.04036
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.05990   10.14400  -0.08410   -0.82906
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.84990    8.94520  -0.09530   -1.06538
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.91660    7.99720  -0.08060   -1.00785
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.76780    9.87530  -0.10750   -1.08857
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.70680    8.79840  -0.09160   -1.04110
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.24530    8.31420  -0.06890   -0.82870
瀚亞電通網基金                                                   14.27000   14.30000  -0.03000   -0.20979
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.82330   13.89430  -0.07100   -0.51100
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.31710   10.37080  -0.05370   -0.51780
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.36040   10.41490  -0.05450   -0.52329
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.79070   11.85140  -0.06070   -0.51218
瀚亞歐洲基金                                                     11.58000   11.65000  -0.07000   -0.60086
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