[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/02/12 107/02/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.28720 10.28750 -0.00030 -0.00292 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.72790 9.78660 -0.05870 -0.59980 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.89200 9.95300 -0.06100 -0.61288 中國信託台灣活力基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000 中國信託台灣優勢基金 15.98000 16.03000 -0.05000 -0.31192 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64080 9.65840 -0.01760 -0.18222 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.28920 9.30620 -0.01700 -0.18267 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.10840 10.12920 -0.02080 -0.20535 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.73830 9.75840 -0.02010 -0.20598 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.88930 9.95390 -0.06460 -0.64899 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.76520 8.82250 -0.05730 -0.64948 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.81410 10.92250 -0.10840 -0.99245 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.94970 10.04950 -0.09980 -0.99308 中國信託智能運動基金-台幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 中國信託智能運動基金-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96110 10.96070 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.64630 9.69210 -0.04580 -0.47255 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.56380 9.60920 -0.04540 -0.47246 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.81630 9.86730 -0.05100 -0.51686 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72780 9.77850 -0.05070 -0.51848 中國信託精穩基金 17.19000 17.17480 0.01520 0.08850 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 60.69000 60.67000 0.02000 0.03297 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.49900 38.92330 -0.42430 -1.09009 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20380 11.20280 0.00100 0.00893 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.74290 10.65010 0.09280 0.87135 元大上證50基金 32.52000 32.63000 -0.11000 -0.33711 元大大中華TMT基金-人民幣 12.06000 12.35000 -0.29000 -2.34818 元大大中華TMT基金-新台幣 11.17000 11.34000 -0.17000 -1.49912 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.82000 13.33000 -0.51000 -3.82596 元大大中華價值指數基金-美元 13.08600 13.49800 -0.41200 -3.05230 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.84500 17.36600 -0.52100 -3.00012 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.12700 11.34500 -0.21800 -1.92155 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.11700 11.24200 -0.12500 -1.11190 元大中國平衡基金-人民幣 3.10000 3.19000 -0.09000 -2.82132 元大中國平衡基金-新台幣 14.41000 14.70000 -0.29000 -1.97279 元大中國高收益點心債券基金 11.28550 11.25580 0.02970 0.26386 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.62450 45.51080 0.11370 0.24983 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35560 10.38060 -0.02500 -0.24083 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67340 9.71070 -0.03730 -0.38411 元大中國機會債券基金-新台幣 9.89970 9.83760 0.06210 0.63125 元大巴西指數基金 6.47300 6.57000 -0.09700 -1.47641 元大巴菲特基金 28.45000 28.27000 0.18000 0.63672 元大日經225基金 26.87000 27.49000 -0.62000 -2.25537 元大台商收成基金 23.09000 23.11000 -0.02000 -0.08654 元大台灣50單日反向1倍基金 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929 元大台灣50單日正向2倍基金 33.94000 33.56000 0.38000 1.13230 元大台灣中型100基金 30.17000 30.16000 0.01000 0.03316 元大台灣加權股價指數基金 23.98800 23.89600 0.09200 0.38500 元大台灣卓越50基金 79.65000 79.01000 0.64000 0.81002 元大台灣金融基金 16.36000 16.17000 0.19000 1.17502 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.92000 29.81000 0.11000 0.36900 元大台灣高股息基金 25.02000 25.06000 -0.04000 -0.15962 元大台灣電子科技基金 34.84000 34.66000 0.18000 0.51933 元大全球ETF成長組合基金 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 元大全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.18000 0.06000 0.42313 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.77000 13.11000 -0.34000 -2.59344 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.01000 9.27000 -0.26000 -2.80475 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.07000 12.50000 -0.43000 -3.44000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.34500 12.68300 -0.33800 -2.66498 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.81000 8.97000 -0.16000 -1.78372 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.87000 -0.12000 -1.74672 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.02000 8.13000 -0.11000 -1.35301 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.35000 6.43000 -0.08000 -1.24417 元大全球股票入息基金-美元配息 9.89900 9.95700 -0.05800 -0.58250 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.36650 10.39480 -0.02830 -0.27225 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.64550 9.69980 -0.05430 -0.55981 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.28090 9.30210 -0.02120 -0.22791 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.69000 8.73540 -0.04540 -0.51972 元大全球新興市場精選組合基金 13.76000 13.99000 -0.23000 -1.64403 元大全球農業商機基金 15.97000 15.97000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 元大印尼指數基金 9.90200 9.93800 -0.03600 -0.36225 元大印度指數基金 9.86100 9.89700 -0.03600 -0.36375 元大印度基金 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397 元大多多基金 18.00000 17.93000 0.07000 0.39041 元大多福基金 52.09000 52.13000 -0.04000 -0.07673 元大亞太成長基金 9.85000 9.98000 -0.13000 -1.30261 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67990 8.63630 0.04360 0.50485 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.26860 7.25190 0.01670 0.23028 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.92000 10.13000 -0.21000 -2.07305 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.66000 9.87000 -0.21000 -2.12766 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.74900 9.99300 -0.24400 -2.44171 元大卓越基金 48.83000 48.49000 0.34000 0.70118 元大店頭基金 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135 元大泛歐成長基金 9.20000 9.33000 -0.13000 -1.39335 元大美元貨幣市場基金-美元 10.16780 10.16650 0.00130 0.01279 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.06910 9.06960 -0.00050 -0.00551 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.19640 30.19400 0.00240 0.00795 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.90820 35.97580 -0.06760 -0.18790 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.55450 19.55220 0.00230 0.01176 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.52330 18.54920 -0.02590 -0.13963 元大美國政府7至10年期債券基金 36.94440 36.92100 0.02340 0.06338 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.50910 20.55970 -0.05060 -0.24611 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.13050 18.05290 0.07760 0.42985 元大高科技基金 16.31000 16.35000 -0.04000 -0.24465 元大得利貨幣市場基金 16.21640 16.21580 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.95580 11.95540 0.00040 0.00335 元大富櫃50基金 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850 元大華夏中小基金 8.25000 8.50000 -0.25000 -2.94118 元大新中國基金-人民幣 11.33000 11.70000 -0.37000 -3.16239 元大新中國基金-美元 11.57600 11.85900 -0.28300 -2.38637 元大新中國基金-新台幣 10.99000 11.26000 -0.27000 -2.39787 元大新主流基金 23.17000 23.24000 -0.07000 -0.30120 元大新東協平衡基金-美元 10.43500 10.46300 -0.02800 -0.26761 元大新東協平衡基金-新台幣 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 元大新興市場ESG策略基金 12.84000 13.03000 -0.19000 -1.45817 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.04790 11.13660 -0.08870 -0.79647 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.15300 11.15570 -0.00270 -0.02420 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.12560 11.07710 0.04850 0.43784 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.97080 9.97220 -0.00140 -0.01404 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.98330 10.00180 -0.01850 -0.18497 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.75610 9.80220 -0.04610 -0.47030 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.67070 9.68290 -0.01220 -0.12600 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.45400 9.49200 -0.03800 -0.40034 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.77970 9.79740 -0.01770 -0.18066 元大新興亞洲基金 11.72000 11.89000 -0.17000 -1.42977 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.89350 9.86350 0.03000 0.30415 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.88370 9.85370 0.03000 0.30445 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.69470 9.65970 0.03500 0.36233 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.68490 9.65000 0.03490 0.36166 元大萬泰貨幣市場基金 15.06910 15.06860 0.00050 0.00332 元大經貿基金 33.80000 33.68000 0.12000 0.35629 元大實質多重資產基金-人民幣 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749 元大實質多重資產基金-美元 9.69500 9.76300 -0.06800 -0.69651 元大實質多重資產基金-新台幣 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 元大滬深300單日反向1倍基金 14.24000 14.47000 -0.23000 -1.58950 元大滬深300單日正向2倍基金 17.69000 17.19000 0.50000 2.90867 元大精準中小基金 20.85000 20.89000 -0.04000 -0.19148 元大摩臺基金 36.99000 36.71000 0.28000 0.76273 元大標普500基金 23.05000 22.74000 0.31000 1.36324 元大標普500單日反向1倍基金 14.18000 14.32000 -0.14000 -0.97765 元大標普500單日正向2倍基金 29.64000 29.07000 0.57000 1.96078 元大標智滬深300基金 18.56000 18.20000 0.36000 1.97802 元大歐洲50基金 23.57000 23.92000 -0.35000 -1.46321 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.71070 9.68720 0.02350 0.24259 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.11740 10.11660 0.00080 0.00791 元大績效基金 48.43000 48.51000 -0.08000 -0.16491 元大韓國KOSPI200基金 22.77000 22.50000 0.27000 1.20000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243 日盛上選基金 30.01000 30.02000 -0.01000 -0.03331 日盛小而美基金 18.06000 18.10000 -0.04000 -0.22099 日盛中國內需動力基金 10.85000 11.21000 -0.36000 -3.21142 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67450 11.69220 -0.01770 -0.15138 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.09990 10.11520 -0.01530 -0.15126 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05230 12.06560 -0.01330 -0.11023 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.41990 10.43150 -0.01160 -0.11120 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.82410 10.83840 -0.01430 -0.13194 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.34230 9.35460 -0.01230 -0.13149 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.88000 12.31000 -0.43000 -3.49310 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.32000 12.72000 -0.40000 -3.14465 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.13000 12.52000 -0.39000 -3.11502 日盛日盛基金 13.20000 13.29000 -0.09000 -0.67720 日盛目標收益組合基金(美元) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 日盛全球抗暖化基金 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01010 10.06770 -0.05760 -0.57213 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.69610 9.75180 -0.05570 -0.57118 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76220 9.82070 -0.05850 -0.59568 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.45880 9.51540 -0.05660 -0.59483 日盛全球新興債券基金A 10.90690 10.97460 -0.06770 -0.61688 日盛全球新興債券基金B 8.71600 8.77000 -0.05400 -0.61574 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43980 2.44940 -0.00960 -0.39193 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.75660 1.76350 -0.00690 -0.39127 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38390 0.38520 -0.00130 -0.33749 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27750 0.27850 -0.00100 -0.35907 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.65200 12.69900 -0.04700 -0.37011 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.98740 9.02080 -0.03340 -0.37026 日盛亞洲機會基金 7.50000 7.65000 -0.15000 -1.96078 日盛首選基金 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268 日盛高科技基金 15.93000 15.94000 -0.01000 -0.06274 日盛貨幣市場基金 14.73520 14.73470 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 34.64000 34.83000 -0.19000 -0.54551 日盛精選五虎基金 35.90000 35.92000 -0.02000 -0.05568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45380 13.45340 0.00040 0.00297 台新2000高科技基金 33.86000 33.71000 0.15000 0.44497 台新MSCI中國基金 21.13000 21.60000 -0.47000 -2.17593 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.17000 19.29000 -0.12000 -0.62208 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.34000 19.11000 0.23000 1.20356 台新大眾貨幣市場基金 14.12980 14.12930 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.78500 9.81640 -0.03140 -0.31987 台新中美貨幣市場基金-美元 10.82610 10.77730 0.04880 0.45280 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.89990 9.84960 0.05030 0.51068 台新中國通基金 45.34000 45.46000 -0.12000 -0.26397 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.59100 15.96800 -0.37700 -2.36097 台新中國精選中小基金 11.10000 11.38000 -0.28000 -2.46046 台新主流基金 23.12000 22.92000 0.20000 0.87260 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.05000 17.66000 0.39000 2.20838 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61730 0.60410 0.01320 2.18507 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.89000 13.58000 0.31000 2.28277 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47450 0.46430 0.01020 2.19686 台新台灣中小基金 36.75000 36.70000 0.05000 0.13624 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.07900 9.08130 -0.00230 -0.02533 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.21120 9.15740 0.05380 0.58750 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.08200 10.02320 0.05880 0.58664 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.72560 10.77900 -0.05340 -0.49541 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31020 11.36570 -0.05550 -0.48831 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 台新印度基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546 台新亞美短期債券基金 10.94140 10.95110 -0.00970 -0.08858 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.98940 9.01580 -0.02640 -0.29282 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31240 0.31350 -0.00110 -0.35088 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.06090 12.09620 -0.03530 -0.29183 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41290 0.41440 -0.00150 -0.36197 台新真吉利貨幣市場基金 11.06770 11.06740 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 29.45590 29.40150 0.05440 0.18502 台新智慧生活基金-美元 9.91730 9.87380 0.04350 0.44056 台新智慧生活基金-新台幣 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.55710 9.64170 -0.08460 -0.87744 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.31460 9.39160 -0.07700 -0.81988 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.92370 10.01150 -0.08780 -0.87699 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.67670 9.75670 -0.08000 -0.81995 台新新興市場債券基金(A類型) 10.53200 10.61710 -0.08510 -0.80154 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35690 0.36000 -0.00310 -0.86111 台新新興市場債券基金(B類型) 8.11030 8.17590 -0.06560 -0.80236 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28470 0.28710 -0.00240 -0.83595 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.13000 6.22000 -0.09000 -1.44695 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.03600 10.10500 -0.06900 -0.68283 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 17.12000 17.24000 -0.12000 -0.69606 未來資產全球大消費基金 13.96000 13.86000 0.10000 0.72150 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.59000 9.72000 -0.13000 -1.33745 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.37000 8.48000 -0.11000 -1.29717 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.03320 12.06170 -0.02850 -0.23629 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.97790 10.00150 -0.02360 -0.23596 未來資產亞洲新富基金 20.64000 21.11000 -0.47000 -2.22643 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54100 12.54070 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 未來資產新興市場債券基金A 9.00990 9.04490 -0.03500 -0.38696 未來資產新興市場債券基金B 7.09610 7.12370 -0.02760 -0.38744 未來資產閣來寶全球組合基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.91070 10.90960 0.00110 0.01008 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08660 10.03300 0.05360 0.53424 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.51330 9.52460 -0.01130 -0.11864 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55070 10.56330 -0.01260 -0.11928 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.61910 8.58670 0.03240 0.37733 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62150 9.58510 0.03640 0.37976 永豐中小基金 45.59000 45.75000 -0.16000 -0.34973 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90510 1.91280 -0.00770 -0.40255 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43640 2.44620 -0.00980 -0.40062 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.00180 8.99060 0.01120 0.12457 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16040 11.14660 0.01380 0.12380 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.38000 4.51000 -0.13000 -2.88248 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.37000 20.90000 -0.53000 -2.53589 永豐主流品牌基金 15.61000 15.48000 0.13000 0.83979 永豐永豐基金 32.03000 32.05000 -0.02000 -0.06240 永豐亞洲民生消費基金 12.43000 12.59000 -0.16000 -1.27085 永豐南非幣2021保本基金 12.60270 12.59800 0.00470 0.03731 永豐高科技基金 20.48000 20.60000 -0.12000 -0.58252 永豐貨幣市場基金 13.85230 13.85180 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14260 2.16100 -0.01840 -0.85146 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47180 2.48160 -0.00980 -0.39491 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.11400 8.14130 -0.02730 -0.33533 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.56930 10.60480 -0.03550 -0.33475 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.62620 7.66500 -0.03880 -0.50620 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41360 11.47170 -0.05810 -0.50646 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.07000 9.44000 -0.37000 -3.91949 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.14000 20.97000 -0.83000 -3.95804 永豐臺灣加權ETF基金 51.97000 51.76000 0.21000 0.40572 永豐領航科技基金 35.12000 35.30000 -0.18000 -0.50992 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.41000 12.53000 -0.12000 -0.95770 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.98000 12.10000 -0.12000 -0.99174 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.91000 10.06000 -0.15000 -1.49105 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.69000 9.86000 -0.17000 -1.72414 永豐趨勢平衡基金 43.03000 43.26000 -0.23000 -0.53167 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.35610 11.35240 0.00370 0.03259 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70300 9.70520 -0.00220 -0.02267 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70300 9.70520 -0.00220 -0.02267 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.68790 9.69340 -0.00550 -0.05674 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68790 9.69340 -0.00550 -0.05674 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.71550 9.71820 -0.00270 -0.02778 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84170 9.84440 -0.00270 -0.02743 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.67350 9.67850 -0.00500 -0.05166 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76140 9.76650 -0.00510 -0.05222 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.53000 11.91000 -0.38000 -3.19060 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.78000 11.08000 -0.30000 -2.70758 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.76000 12.08000 -0.32000 -2.64901 兆豐國際中小基金 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.69000 15.18000 -0.49000 -3.22793 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.45000 21.01000 -0.56000 -2.66540 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.82000 21.40000 -0.58000 -2.71028 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 兆豐國際生命科學基金 14.94000 14.85000 0.09000 0.60606 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.14130 10.13970 0.00160 0.01578 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63110 10.63250 -0.00140 -0.01317 兆豐國際全球高股息基金 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 兆豐國際全球基金 30.28000 30.24000 0.04000 0.13228 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.16940 10.16830 0.00110 0.01082 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.45230 9.45360 -0.00130 -0.01375 兆豐國際國民基金 21.94000 21.91000 0.03000 0.13692 兆豐國際第一基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.07400 10.12800 -0.05400 -0.53318 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.17090 8.21480 -0.04390 -0.53440 兆豐國際萬全基金 19.39000 19.37000 0.02000 0.10325 兆豐國際電子基金 24.30000 24.34000 -0.04000 -0.16434 兆豐國際綠鑽基金 7.76000 7.82000 -0.06000 -0.76726 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.19000 21.02000 0.17000 0.80875 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.94000 18.05000 -0.11000 -0.60942 兆豐國際豐台灣基金 31.29000 31.11000 0.18000 0.57859 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47280 12.47230 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 合庫全球高收益債券基金A類型 11.13360 11.20240 -0.06880 -0.61415 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89680 11.96290 -0.06610 -0.55254 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74150 10.80750 -0.06600 -0.61069 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55810 11.63030 -0.07220 -0.62079 合庫全球高收益債券基金B類型 8.36900 8.42080 -0.05180 -0.61514 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74280 9.79820 -0.05540 -0.56541 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23530 9.29190 -0.05660 -0.60913 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.32510 9.38350 -0.05840 -0.62237 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.58260 9.64120 -0.05860 -0.60781 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.24000 11.33000 -0.09000 -0.79435 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488 合庫全球新興市場基金 9.39000 9.51000 -0.12000 -1.26183 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.68000 10.80000 -0.12000 -1.11111 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668 合庫貨幣市場基金 10.10670 10.10640 0.00030 0.00297 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93330 9.98970 -0.05640 -0.56458 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.18020 10.23780 -0.05760 -0.56262 合庫新興多重收益基金A類型 10.40460 10.46140 -0.05680 -0.54295 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.93510 12.00370 -0.06860 -0.57149 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.81140 13.88470 -0.07330 -0.52792 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.54740 9.60150 -0.05410 -0.56345 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.16100 10.21840 -0.05740 -0.56173 合庫新興多重收益基金B類型 8.37820 8.42400 -0.04580 -0.54368 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.48760 9.54220 -0.05460 -0.57220 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.73030 10.78690 -0.05660 -0.52471 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.81910 10.81970 -0.00060 -0.00555 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.62290 10.58380 0.03910 0.36943 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98260 9.94010 0.04250 0.42756 安聯中國東協基金 16.00000 16.22000 -0.22000 -1.35635 安聯中國策略基金 14.86000 15.33000 -0.47000 -3.06588 安聯中華新思路基金-人民幣 13.70000 14.06000 -0.36000 -2.56046 安聯中華新思路基金-美元 13.89000 14.21000 -0.32000 -2.25194 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.43000 12.70000 -0.27000 -2.12598 安聯台灣大壩基金 23.39000 23.29000 0.10000 0.42937 安聯台灣科技基金 40.31000 40.27000 0.04000 0.09933 安聯台灣貨幣市場基金 12.46260 12.46210 0.00050 0.00401 安聯台灣智慧基金 26.61000 26.54000 0.07000 0.26375 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10900 10.15340 -0.04440 -0.43729 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11830 15.18480 -0.06650 -0.43794 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82860 9.87180 -0.04320 -0.43761 安聯四季成長組合基金-美元 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05530 12.11380 -0.05850 -0.48292 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13310 10.18080 -0.04770 -0.46853 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.31600 12.37420 -0.05820 -0.47033 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75060 9.79930 -0.04870 -0.49697 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.59600 9.64120 -0.04520 -0.46882 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32210 9.36610 -0.04400 -0.46978 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.82570 11.87770 -0.05200 -0.43780 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91260 10.95990 -0.04730 -0.43157 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59660 10.64230 -0.04570 -0.42942 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.16690 9.20830 -0.04140 -0.44959 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.96840 9.00730 -0.03890 -0.43187 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.68520 8.72270 -0.03750 -0.42991 安聯全球人口趨勢基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.32000 33.07000 0.25000 0.75597 安聯全球油礦金趨勢基金 7.83000 7.86000 -0.03000 -0.38168 安聯全球計量平衡基金 12.41000 12.56000 -0.15000 -1.19427 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.12500 12.13630 -0.01130 -0.09311 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.62790 10.63780 -0.00990 -0.09306 安聯全球新興市場基金 18.31000 18.54000 -0.23000 -1.24056 安聯全球農金趨勢基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 安聯全球綠能趨勢基金 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 安聯亞洲動態策略基金 24.46000 24.84000 -0.38000 -1.52979 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99850 10.00260 -0.00410 -0.04099 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.84780 9.85180 -0.00400 -0.04060 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.42450 84.62880 -0.20430 -0.24141 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.91580 12.91410 0.00170 0.01316 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.67210 67.83420 -0.16210 -0.23897 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.27190 10.27060 0.00130 0.01266 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50810 2.51100 -0.00290 -0.11549 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62830 10.60930 0.01900 0.17909 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10380 2.11350 -0.00970 -0.45895 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.94250 8.92660 0.01590 0.17812 宏利台灣動力基金 28.23000 28.13000 0.10000 0.35549 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.36220 10.44780 -0.08560 -0.81931 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.68740 9.76210 -0.07470 -0.76520 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.35960 8.42890 -0.06930 -0.82217 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05210 8.11510 -0.06300 -0.77633 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.12960 13.19560 -0.06600 -0.50017 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79750 2.80250 -0.00500 -0.17841 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.88600 11.90250 -0.01650 -0.13863 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93930 8.95390 -0.01460 -0.16306 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31170 2.32950 -0.01780 -0.76411 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.76600 10.77590 -0.00990 -0.09187 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.26010 4.35230 -0.09220 -2.11842 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69210 0.70290 -0.01080 -1.53649 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.68000 19.98000 -0.30000 -1.50150 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.52410 11.59520 -0.07110 -0.61318 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.33510 10.39590 -0.06080 -0.58485 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97680 10.03380 -0.05700 -0.56808 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.15870 9.20880 -0.05010 -0.54404 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.69590 8.74730 -0.05140 -0.58761 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49800 8.54580 -0.04780 -0.55934 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.72570 8.77600 -0.05030 -0.57315 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82660 2.85110 -0.02450 -0.85932 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41440 0.41780 -0.00340 -0.81379 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.48490 12.58660 -0.10170 -0.80800 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93730 0.94500 -0.00770 -0.81481 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.81280 7.87620 -0.06340 -0.80496 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18330 2.20210 -0.01880 -0.85373 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31430 0.31690 -0.00260 -0.82045 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.63730 9.71450 -0.07720 -0.79469 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35470 0.35750 -0.00280 -0.78322 宏利萬利貨幣市場基金 13.61950 13.61920 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.71000 2.77000 -0.06000 -2.16606 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.98000 12.27000 -0.29000 -2.36349 宏利臺灣股息收益基金 26.44000 26.33000 0.11000 0.41777 宏利澳幣保本基金 11.81700 11.82040 -0.00340 -0.02876 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.18000 9.32000 -0.14000 -1.50215 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.77000 9.94000 -0.17000 -1.71026 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.13000 11.40000 -0.27000 -2.36842 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.66000 11.86000 -0.20000 -1.68634 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.09000 10.26000 -0.17000 -1.65692 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.43000 11.62000 -0.19000 -1.63511 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.17770 10.30690 -0.12920 -1.25353 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.27610 10.31960 -0.04350 -0.42153 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.21010 9.24370 -0.03360 -0.36349 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.60780 10.64650 -0.03870 -0.36350 貝萊德亞美利加收益基金 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 貝萊德新台幣基金 12.91790 12.91770 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 23.49000 23.43000 0.06000 0.25608 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06660 11.06050 0.00610 0.05515 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03220 9.96530 0.06690 0.67133 保德信大中華基金 29.86000 30.66000 -0.80000 -2.60926 保德信中小型股基金 40.83000 40.95000 -0.12000 -0.29304 保德信中國中小基金-人民幣 9.97000 10.36000 -0.39000 -3.76448 保德信中國中小基金-美元 10.45000 10.79000 -0.34000 -3.15107 保德信中國中小基金-新臺幣 9.62000 9.93000 -0.31000 -3.12185 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.85600 10.02520 -0.16920 -1.68775 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.83060 10.00120 -0.17060 -1.70580 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.96330 10.13680 -0.17350 -1.71159 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.56610 10.75010 -0.18400 -1.71161 保德信中國品牌基金-人民幣 10.22000 10.57000 -0.35000 -3.31126 保德信中國品牌基金-美元 10.05000 10.39000 -0.34000 -3.27238 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.97000 11.35000 -0.38000 -3.34802 保德信台商全方位基金 31.62000 31.60000 0.02000 0.06329 保德信全球中小基金 28.38000 28.36000 0.02000 0.07052 保德信全球消費商機基金 17.31000 17.35000 -0.04000 -0.23055 保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 保德信全球資源基金 7.37000 7.42000 -0.05000 -0.67385 保德信全球醫療生化基金-美元 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.23000 29.01000 0.22000 0.75836 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.02410 10.06400 -0.03990 -0.39646 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60070 10.64280 -0.04210 -0.39557 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06790 9.09870 -0.03080 -0.33851 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58180 9.61430 -0.03250 -0.33804 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.58600 8.62830 -0.04230 -0.49025 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91020 10.96390 -0.05370 -0.48979 保德信亞太基金 21.78000 22.20000 -0.42000 -1.89189 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.82530 8.82990 -0.00460 -0.05210 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36410 11.37000 -0.00590 -0.05189 保德信店頭市場基金 32.05000 32.17000 -0.12000 -0.37302 保德信拉丁美洲基金 7.37000 7.43000 -0.06000 -0.80754 保德信金平衡基金 28.32000 28.25000 0.07000 0.24779 保德信金滿意基金 38.35000 38.15000 0.20000 0.52425 保德信科技島基金 23.24000 23.15000 0.09000 0.38877 保德信高成長基金 81.59000 82.18000 -0.59000 -0.71794 保德信第一基金 23.63000 23.70000 -0.07000 -0.29536 保德信貨幣市場基金 15.73120 15.73060 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.52960 10.48740 0.04220 0.40239 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.23210 10.18520 0.04690 0.46047 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.81160 10.77990 0.03170 0.29407 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.83270 9.79820 0.03450 0.35211 保德信新世紀基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.52040 8.55680 -0.03640 -0.42539 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.05540 11.10250 -0.04710 -0.42423 保德信新興趨勢組合基金 11.46000 11.27000 0.19000 1.68589 保德信瑞騰基金 15.51700 15.51660 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.58540 10.77440 -0.18900 -1.75416 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.89500 12.12070 -0.22570 -1.86210 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.19280 11.39770 -0.20490 -1.79773 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.57190 9.74280 -0.17090 -1.75412 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.31560 10.51130 -0.19570 -1.86181 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.11830 10.30360 -0.18530 -1.79840 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.96030 11.15600 -0.19570 -1.75421 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.85380 12.07870 -0.22490 -1.86196 柏瑞五國金勢力建設基金 7.07000 7.18000 -0.11000 -1.53203 柏瑞巨人基金 12.42000 12.36000 0.06000 0.48544 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63070 13.63030 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.78000 15.85000 -0.07000 -0.44164 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.32350 13.41370 -0.09020 -0.67245 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82490 11.90980 -0.08490 -0.71286 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.52490 12.61290 -0.08800 -0.69770 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.24860 9.31110 -0.06250 -0.67124 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.92340 6.97020 -0.04680 -0.67143 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.10300 9.16830 -0.06530 -0.71224 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.73670 8.79790 -0.06120 -0.69562 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.15890 11.23730 -0.07840 -0.69768 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63150 8.69370 -0.06220 -0.71546 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00030 12.08640 -0.08610 -0.71237 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54240 11.62050 -0.07810 -0.67209 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.52830 11.60900 -0.08070 -0.69515 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40150 11.48160 -0.08010 -0.69764 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.17550 9.23760 -0.06210 -0.67225 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.17000 10.24300 -0.07300 -0.71268 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.98600 10.05590 -0.06990 -0.69511 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.92550 9.99520 -0.06970 -0.69733 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.76040 9.83080 -0.07040 -0.71612 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.00340 10.01840 -0.01500 -0.14972 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.93700 9.95870 -0.02170 -0.21790 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.91770 9.93500 -0.01730 -0.17413 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.97840 9.99170 -0.01330 -0.13311 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.00340 10.01840 -0.01500 -0.14972 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-0.44841 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.82520 10.87890 -0.05370 -0.49362 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20410 10.24890 -0.04480 -0.43712 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.45270 10.49980 -0.04710 -0.44858 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24760 10.29850 -0.05090 -0.49425 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.44680 9.48830 -0.04150 -0.43738 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.36760 9.40880 -0.04120 -0.43789 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.94280 9.98750 -0.04470 -0.44756 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.45700 12.53230 -0.07530 -0.60085 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.97180 12.05210 -0.08030 -0.66627 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.46610 11.53790 -0.07180 -0.62230 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.64480 7.69100 -0.04620 -0.60070 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69710 9.76220 -0.06510 -0.66686 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.38680 10.45180 -0.06500 -0.62190 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.70820 10.77290 -0.06470 -0.60058 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48430 11.55630 -0.07200 -0.62304 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.49110 10.56150 -0.07040 -0.66657 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.75020 9.80910 -0.05890 -0.60046 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.60770 10.67410 -0.06640 -0.62207 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29830 11.31590 -0.01760 -0.15553 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.87290 11.89470 -0.02180 -0.18327 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.00540 11.02410 -0.01870 -0.16963 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.46130 9.47610 -0.01480 -0.15618 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08340 10.10190 -0.01850 -0.18313 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.08870 10.10580 -0.01710 -0.16921 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.19110 11.21160 -0.02050 -0.18285 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08050 10.09630 -0.01580 -0.15649 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.48280 10.50060 -0.01780 -0.16951 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.75440 9.76970 -0.01530 -0.15661 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.61660 9.63160 -0.01500 -0.15574 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.30580 10.32470 -0.01890 -0.18306 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.84530 9.86210 -0.01680 -0.17035 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.86000 17.96000 -0.10000 -0.55679 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.44000 16.50000 -0.06000 -0.36364 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11390 13.16060 -0.04670 -0.35485 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.82170 10.84250 -0.02080 -0.19184 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.38890 11.42800 -0.03910 -0.34214 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.92590 11.94880 -0.02290 -0.19165 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.23200 11.25440 -0.02240 -0.19903 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.07120 10.09060 -0.01940 -0.19226 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.37670 10.41240 -0.03570 -0.34286 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.35520 10.37520 -0.02000 -0.19277 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.46740 10.48830 -0.02090 -0.19927 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.17800 10.21300 -0.03500 -0.34270 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.40840 10.42920 -0.02080 -0.19944 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.25000 13.44000 -0.19000 -1.41369 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.56000 33.60000 0.96000 2.85714 國泰大中華基金 20.31000 20.28000 0.03000 0.14793 國泰小龍基金 15.48000 15.50000 -0.02000 -0.12903 國泰中小成長基金 42.86000 43.05000 -0.19000 -0.44135 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.14930 4.27210 -0.12280 -2.87446 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.33000 19.73000 -0.40000 -2.02737 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.75310 0.76940 -0.01630 -2.11853 國泰中國內需增長基金美元級別 0.71790 0.73340 -0.01550 -2.11344 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10590 2.12430 -0.01840 -0.86617 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.76100 9.76680 -0.00580 -0.05938 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.54050 8.54560 -0.00510 -0.05968 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32890 0.32920 -0.00030 -0.09113 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.30210 11.30110 0.00100 0.00885 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78570 1.77140 0.01430 0.80727 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.12660 10.06560 0.06100 0.60602 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34900 0.34710 0.00190 0.54739 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.59920 4.72960 -0.13040 -2.75710 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.41000 21.84000 -0.43000 -1.96886 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.72210 0.73690 -0.01480 -2.00841 國泰中港台基金人民幣級別 3.41970 3.51260 -0.09290 -2.64476 國泰中港台基金台幣級別 15.92000 16.22000 -0.30000 -1.84957 國泰中港台基金美元級別 0.54330 0.55380 -0.01050 -1.89599 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.85000 26.42000 -0.57000 -2.15746 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.63000 13.29000 0.34000 2.55831 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.71000 34.44000 -1.73000 -5.02323 國泰台灣貨幣市場基金 12.38890 12.38860 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國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.34000 20.20000 0.14000 0.69307 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42620 2.46950 -0.04330 -1.75339 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.50160 11.61190 -0.11030 -0.94989 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.60600 10.70770 -0.10170 -0.94978 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38550 0.38940 -0.00390 -1.00154 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35550 0.35910 -0.00360 -1.00251 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49270 0.49970 -0.00700 -1.40084 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.29000 12.41000 -0.12000 -0.96696 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43180 0.43620 -0.00440 -1.00871 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.57000 17.71000 -0.14000 -0.79051 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59760 0.60280 -0.00520 -0.86264 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.73000 14.82000 -0.09000 -0.60729 國泰科技生化基金 35.34000 35.40000 -0.06000 -0.16949 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.79000 24.45000 0.34000 1.39059 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.27000 14.39000 -0.12000 -0.83391 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.20190 37.21270 -0.01080 -0.02902 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.93830 19.93070 0.00760 0.03813 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.83860 18.85430 -0.01570 -0.08327 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.31360 39.69220 -0.37860 -0.95384 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.35170 39.77860 -0.42690 -1.07319 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.88000 40.10550 -0.22550 -0.56227 國泰紐幣2021保本基金 11.92660 11.91980 0.00680 0.05705 國泰紐幣八年期保本基金 12.21340 12.21190 0.00150 0.01228 國泰紐幣保本基金 12.22650 12.22000 0.00650 0.05319 國泰高科技基金 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254 國泰國泰基金 22.30000 22.31000 -0.01000 -0.04482 國泰富時中國A50基金 21.31000 21.13000 0.18000 0.85187 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33740 0.33760 -0.00020 -0.05924 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44050 0.44250 -0.00200 -0.45198 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35250 0.35030 0.00220 0.62803 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46020 0.45910 0.00110 0.23960 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34700 0.34500 0.00200 0.57971 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45300 0.45230 0.00070 0.15476 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.80410 10.86100 -0.05690 -0.52389 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.99810 8.04030 -0.04220 -0.52486 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36370 0.36560 -0.00190 -0.51969 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27200 0.27360 -0.00160 -0.58480 國泰新興市場基金台幣級別 12.13000 12.40000 -0.27000 -2.17742 國泰新興市場基金美元級別 0.41270 0.42210 -0.00940 -2.22696 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15620 2.18270 -0.02650 -1.21409 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46700 1.48500 -0.01800 -1.21212 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35220 0.35380 -0.00160 -0.45223 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37620 0.37790 -0.00170 -0.44985 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24200 0.24310 -0.00110 -0.45249 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.86120 10.91040 -0.04920 -0.45095 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.25300 7.28580 -0.03280 -0.45019 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.19000 15.27000 -0.08000 -0.52390 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.17000 30.87000 0.30000 0.97182 國泰價值卓越基金 13.80000 13.88000 -0.08000 -0.57637 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.71000 10.80000 -0.09000 -0.83333 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38310 0.38640 -0.00330 -0.85404 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.15780 12.19470 -0.03690 -0.30259 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41360 0.41490 -0.00130 -0.31333 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.72200 9.72850 -0.00650 -0.06681 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.65710 8.62880 0.02830 0.32797 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57270 10.57980 -0.00710 -0.06711 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49660 9.46550 0.03110 0.32856 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99880 10.99770 0.00110 0.01000 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01650 9.96930 0.04720 0.47345 第一金大中華基金 24.28000 24.30000 -0.02000 -0.08230 第一金小型精選基金 33.56000 33.68000 -0.12000 -0.35629 第一金中國世紀基金-人民幣 13.77000 14.21000 -0.44000 -3.09641 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.46000 10.74000 -0.28000 -2.60708 第一金中概平衡基金 22.55000 22.53000 0.02000 0.08877 第一金台灣貨幣市場基金 15.21540 15.21490 0.00050 0.00329 第一金全家福貨幣市場基金 177.46300 177.45700 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.20740 13.13310 0.07430 0.56575 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.10000 12.02000 0.08000 0.66556 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.91840 9.95460 -0.03620 -0.36365 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91910 9.95530 -0.03620 -0.36363 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.60970 9.64260 -0.03290 -0.34119 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.63270 9.66570 -0.03300 -0.34141 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.18620 10.22330 -0.03710 -0.36290 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.87050 9.90430 -0.03380 -0.34127 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.87060 9.90450 -0.03390 -0.34227 第一金全球大趨勢基金 21.79000 21.83000 -0.04000 -0.18323 第一金全球不動產證券化基金A 7.56330 7.63280 -0.06950 -0.91054 第一金全球不動產證券化基金B 5.46270 5.51300 -0.05030 -0.91239 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.05300 9.11070 -0.05770 -0.63332 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.05400 9.11200 -0.05800 -0.63652 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.16440 9.22280 -0.05840 -0.63321 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.16580 9.22440 -0.05860 -0.63527 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.50250 8.48820 0.01430 0.16847 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.84810 9.83140 0.01670 0.16986 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.87170 9.92910 -0.05740 -0.57810 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12940 8.17190 -0.04250 -0.52007 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.02720 9.07310 -0.04590 -0.50589 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.92150 10.98480 -0.06330 -0.57625 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.89860 9.95090 -0.05230 -0.52558 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65230 14.72670 -0.07440 -0.50520 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.88490 14.93830 -0.05340 -0.35747 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 第一金亞洲科技基金 20.66000 21.03000 -0.37000 -1.75939 第一金亞洲新興市場基金 14.02000 14.12000 -0.10000 -0.70822 第一金店頭市場基金 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 第一金創新趨勢基金 20.37000 20.44000 -0.07000 -0.34247 第一金電子基金 29.52000 29.74000 -0.22000 -0.73974 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.52000 12.73000 -0.21000 -1.64965 統一大滿貫基金 30.41000 30.51000 -0.10000 -0.32776 統一大龍印基金 16.62000 16.96000 -0.34000 -2.00472 統一大龍騰中國基金 10.10000 10.33000 -0.23000 -2.22652 統一中小基金 23.23000 23.38000 -0.15000 -0.64157 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.82860 9.86800 -0.03940 -0.39927 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.99240 9.98800 0.00440 0.04405 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.51270 9.50820 0.00450 0.04733 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.34140 11.38680 -0.04540 -0.39871 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43920 11.43430 0.00490 0.04285 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.90330 10.89820 0.00510 0.04680 統一台灣動力基金 14.93000 15.06000 -0.13000 -0.86321 統一全天候基金 96.71000 97.04000 -0.33000 -0.34007 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.40240 9.47240 -0.07000 -0.73899 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.89040 9.92000 -0.02960 -0.29839 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.72500 9.75240 -0.02740 -0.28096 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.50910 9.58000 -0.07090 -0.74008 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.00270 10.03270 -0.03000 -0.29902 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.83550 9.86320 -0.02770 -0.28084 統一全球債券組合基金 12.14370 12.19370 -0.05000 -0.41005 統一全球新科技基金(人民幣) 14.65000 14.67000 -0.02000 -0.13633 統一全球新科技基金(美元) 15.05000 15.00000 0.05000 0.33333 統一全球新科技基金(新台幣) 13.75000 13.70000 0.05000 0.36496 統一亞太基金 26.07000 26.51000 -0.44000 -1.65975 統一亞洲大金磚基金 12.62000 12.76000 -0.14000 -1.09718 統一奔騰基金 50.96000 51.08000 -0.12000 -0.23493 統一強棒貨幣市場基金 16.62360 16.62300 0.00060 0.00361 統一強漢基金 23.79000 24.18000 -0.39000 -1.61290 統一統信基金 29.66000 29.75000 -0.09000 -0.30252 統一黑馬基金 52.18000 52.22000 -0.04000 -0.07660 統一新亞洲科技能源基金 18.89000 18.94000 -0.05000 -0.26399 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.54310 8.59880 -0.05570 -0.64776 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58030 10.64920 -0.06890 -0.64700 統一經建基金 40.90000 41.05000 -0.15000 -0.36541 統一龍馬基金 64.09000 64.45000 -0.36000 -0.55857 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 19.41000 19.49000 -0.08000 -0.41047 野村中小基金 44.14000 44.19000 -0.05000 -0.11315 野村中國機會基金 14.02000 14.37000 -0.35000 -2.43563 野村巴西基金 6.17000 6.23000 -0.06000 -0.96308 野村日本領先基金 12.19000 12.33000 -0.14000 -1.13544 野村台灣高股息基金 22.27000 22.29000 -0.02000 -0.08973 野村台灣運籌基金 34.53000 34.57000 -0.04000 -0.11571 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型人民幣計價 9.83570 9.82830 0.00740 0.07529 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型美元計價 9.83310 9.84120 -0.00810 -0.08231 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型新臺幣計價 9.85760 9.86300 -0.00540 -0.05475 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83570 9.82830 0.00740 0.07529 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83310 9.84120 -0.00810 -0.08231 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85760 9.86300 -0.00540 -0.05475 野村平衡基金 18.02000 18.04000 -0.02000 -0.11086 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.56000 8.50000 0.06000 0.70588 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.22000 12.14000 0.08000 0.65898 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 野村全球生技醫療基金 15.78000 15.67000 0.11000 0.70198 野村全球品牌基金 25.60000 25.75000 -0.15000 -0.58252 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.01670 8.03860 -0.02190 -0.27244 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.90170 10.93150 -0.02980 -0.27261 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.54820 10.64780 -0.09960 -0.93540 野村全球氣候變遷基金 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.12000 18.18000 -0.06000 -0.33003 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335 野村全球短期收益基金-美元計價 10.66020 10.68210 -0.02190 -0.20502 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.50500 10.52790 -0.02290 -0.21752 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.73180 9.71140 0.02040 0.21006 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.48020 9.48160 -0.00140 -0.01477 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.93740 8.93660 0.00080 0.00895 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.96610 10.94280 0.02330 0.21293 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.51850 10.52000 -0.00150 -0.01426 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95740 9.95650 0.00090 0.00904 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.23340 11.24990 -0.01650 -0.14667 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.83780 10.86510 -0.02730 -0.25126 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.38830 10.41190 -0.02360 -0.22666 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.41130 10.40770 0.00360 0.03459 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.41650 10.42360 -0.00710 -0.06811 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.87130 9.87910 -0.00780 -0.07895 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.47170 9.47530 -0.00360 -0.03799 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.69530 9.69040 0.00490 0.05057 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.71860 11.71510 0.00350 0.02988 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.40570 12.42450 -0.01880 -0.15131 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.83350 10.84210 -0.00860 -0.07932 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.39540 10.39930 -0.00390 -0.03750 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.85720 10.85170 0.00550 0.05068 野村成長基金 28.41000 28.32000 0.09000 0.31780 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.93280 10.09170 -0.15890 -1.57456 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.92000 10.09020 -0.17020 -1.68679 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.75180 9.91460 -0.16280 -1.64202 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.93270 10.09170 -0.15900 -1.57555 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.92000 10.09020 -0.17020 -1.68679 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75180 9.91460 -0.16280 -1.64202 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.38000 9.61000 -0.23000 -2.39334 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.09000 13.42000 -0.33000 -2.45902 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.33300 10.34200 -0.00900 -0.08702 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.24730 10.27790 -0.03060 -0.29773 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.08030 10.10850 -0.02820 -0.27897 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.61910 10.62800 -0.00890 -0.08374 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.46440 10.49560 -0.03120 -0.29727 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.29600 10.32480 -0.02880 -0.27894 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.24130 9.27080 -0.02950 -0.31820 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04070 10.05610 -0.01540 -0.15314 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.93710 9.97040 -0.03330 -0.33399 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.64220 13.68580 -0.04360 -0.31858 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77190 12.79210 -0.02020 -0.15791 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.50590 10.54120 -0.03530 -0.33488 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26530 10.32160 -0.05630 -0.54546 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.96800 10.03830 -0.07030 -0.70032 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41270 9.47770 -0.06500 -0.68582 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.86510 10.94010 -0.07500 -0.68555 野村泰國基金 43.92000 43.73000 0.19000 0.43448 野村高科技基金 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 野村貨幣市場基金 16.23060 16.23000 0.00060 0.00370 野村新馬基金 16.17000 16.36000 -0.19000 -1.16137 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.17690 8.22560 -0.04870 -0.59205 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.85390 11.92460 -0.07070 -0.59289 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.63000 7.77000 -0.14000 -1.80180 野村精選貨幣市場基金 12.06280 12.06260 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.64000 11.78000 -0.14000 -1.18846 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 野村歐洲高股息基金季配型 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561 野村歐洲高股息基金累積型 11.42000 11.54000 -0.12000 -1.03986 野村積極成長基金 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473 野村優質基金 32.18000 32.21000 -0.03000 -0.09314 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.72790 8.74680 -0.01890 -0.21608 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06390 8.10750 -0.04360 -0.53777 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90840 7.95410 -0.04570 -0.57455 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.43590 11.46020 -0.02430 -0.21204 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.41520 10.47160 -0.05640 -0.53860 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24270 10.30200 -0.05930 -0.57562 野村環球基金-人民幣計價 14.50000 14.32000 0.18000 1.25698 野村環球基金-美元計價 11.59000 11.46000 0.13000 1.13438 野村環球基金-新臺幣計價 15.47000 15.29000 0.18000 1.17724 野村鴻利基金 20.99000 21.00000 -0.01000 -0.04762 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83940 16.83910 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 20.15000 20.18000 -0.03000 -0.14866 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.87000 10.98000 -0.11000 -1.00182 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.93000 13.05000 -0.12000 -0.91954 野村鑫平衡組合基金 14.37000 14.52000 -0.15000 -1.03306 野村鑫全球債券組合基金 13.27890 13.34230 -0.06340 -0.47518 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.27000 13.48000 -0.21000 -1.55786 凱基台灣精五門基金 20.00000 19.95000 0.05000 0.25063 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.72640 10.72880 -0.00240 -0.02237 凱基亞太高股息基金 13.19000 13.47000 -0.28000 -2.07869 凱基亞洲四金磚基金 17.06000 17.41000 -0.35000 -2.01034 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.43000 13.78000 -0.35000 -2.53991 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.22790 13.52130 -0.29340 -2.16991 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.44000 12.71000 -0.27000 -2.12431 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52200 11.52170 0.00030 0.00260 凱基開創基金 25.45000 25.50000 -0.05000 -0.19608 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.15000 18.77000 0.38000 2.02451 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.43890 19.07070 0.36820 1.93071 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.33000 18.64000 -0.31000 -1.66309 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.35070 18.66180 -0.31110 -1.66704 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11130 10.14490 -0.03360 -0.33120 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.15550 8.18260 -0.02710 -0.33119 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.88000 7.85000 0.03000 0.38217 凱基資源國基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.50130 11.48020 0.02110 0.18379 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.36650 10.26130 0.10520 1.02521 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.14000 10.03000 0.11000 1.09671 凱基護城河基金-台幣計價A 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979 凱基護城河基金-美元計價B 12.35340 12.33680 0.01660 0.13456 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 16.00000 16.27000 -0.27000 -1.65950 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.63000 26.81000 0.82000 3.05856 富邦NASDAQ-100基金 25.91000 25.51000 0.40000 1.56801 富邦上証180基金 32.01000 31.84000 0.17000 0.53392 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23210 0.23840 -0.00630 -2.64262 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.82000 7.01000 -0.19000 -2.71041 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.03000 7.13000 -0.10000 -1.40252 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.63000 45.34000 1.29000 2.84517 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.97760 20.02100 -0.04340 -0.21677 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.13650 11.13540 0.00110 0.00988 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58510 10.49020 0.09490 0.90465 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.09500 13.12260 -0.02760 -0.21032 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94450 1.94970 -0.00520 -0.26671 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85550 9.92720 -0.07170 -0.72226 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51080 1.52200 -0.01120 -0.73587 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.54350 11.54220 0.00130 0.01126 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74130 1.73630 0.00500 0.28797 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12310 10.14800 -0.02490 -0.24537 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54630 1.54570 0.00060 0.03882 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.55480 11.83300 -0.27820 -2.35105 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.96610 11.19990 -0.23380 -2.08752 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.60120 10.76660 -0.16540 -1.53623 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.27900 10.55850 -0.27950 -2.64716 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.67640 9.91470 -0.23830 -2.40350 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.36580 9.54390 -0.17810 -1.86611 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.08000 14.72000 0.36000 2.44565 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.99000 24.23000 -1.24000 -5.11762 富邦日本東証基金 22.03000 22.49000 -0.46000 -2.04535 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 40.35000 39.90000 0.45000 1.12782 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.27000 44.22000 0.05000 0.11307 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.98000 48.62000 0.36000 0.74044 富邦台灣心基金 19.99000 20.07000 -0.08000 -0.39860 富邦台灣釆吉50基金 46.19000 45.82000 0.37000 0.80751 富邦台灣科技指數基金 53.54000 52.99000 0.55000 1.03793 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28320 0.28270 0.00050 0.17687 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31160 2.31370 -0.00210 -0.09076 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34410 0.34450 -0.00040 -0.11611 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.79310 10.80050 -0.00740 -0.06852 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02770 2.02960 -0.00190 -0.09361 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33320 0.33410 -0.00090 -0.26938 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.39120 9.41140 -0.02020 -0.21463 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.96000 23.27000 -0.31000 -1.33219 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.16000 15.02000 0.14000 0.93209 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.35000 28.98000 -0.63000 -2.17391 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60670 15.60610 0.00060 0.00384 富邦長紅基金 59.51000 59.65000 -0.14000 -0.23470 富邦科技基金 22.18000 22.25000 -0.07000 -0.31461 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.66740 38.68020 -0.01280 -0.03309 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 36.84630 36.92060 -0.07430 -0.20124 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.14780 37.12420 0.02360 0.06357 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 32.69000 32.26000 0.43000 1.33292 富邦香港H股基金 20.98000 20.97000 0.01000 0.04769 富邦高成長基金 22.22000 22.27000 -0.05000 -0.22452 富邦基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 富邦深証100基金 11.34000 11.01000 0.33000 2.99728 富邦富時歐洲ETF基金 19.80000 20.02000 -0.22000 -1.09890 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39890 0.40080 -0.00190 -0.47405 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19670 12.25630 -0.05960 -0.48628 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.63210 9.71260 -0.08050 -0.82882 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30350 0.30640 -0.00290 -0.94648 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.03460 9.12470 -0.09010 -0.98743 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.60000 19.76000 -0.16000 -0.80972 富邦精準基金 42.74000 42.81000 -0.07000 -0.16351 富邦精銳中小基金 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 富邦臺灣公司治理100基金 20.71000 20.60000 0.11000 0.53398 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.55000 13.40000 0.15000 1.11940 富邦標普美國特別股ETF基金 18.90000 18.89000 0.01000 0.05294 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.27810 10.48150 -0.20340 -1.94056 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.31860 11.42310 -0.10450 -0.91481 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.89120 10.98430 -0.09310 -0.84757 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.11610 10.32920 -0.21310 -2.06308 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.09550 11.20950 -0.11400 -1.01699 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.65630 10.76140 -0.10510 -0.97664 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 28.93000 28.71000 0.22000 0.76628 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.66920 9.70050 -0.03130 -0.32266 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.84110 9.87270 -0.03160 -0.32007 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.76240 9.79420 -0.03180 -0.32468 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.97680 10.00890 -0.03210 -0.32071 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.95850 9.99040 -0.03190 -0.31931 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87680 9.90920 -0.03240 -0.32697 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89660 9.92880 -0.03220 -0.32431 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.17370 9.18970 -0.01600 -0.17411 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.79450 9.81110 -0.01660 -0.16920 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.48520 9.50190 -0.01670 -0.17575 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.60200 10.62050 -0.01850 -0.17419 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.33790 10.35540 -0.01750 -0.16899 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.05800 10.07540 -0.01740 -0.17270 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.57890 9.59560 -0.01670 -0.17404 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.85480 9.87200 -0.01720 -0.17423 富達卓越領航全球組合基金 14.16000 14.47000 -0.31000 -2.14236 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.38950 9.41820 -0.02870 -0.30473 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71050 9.73990 -0.02940 -0.30185 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.60620 9.63600 -0.02980 -0.30926 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.98160 10.01210 -0.03050 -0.30463 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.91640 9.94640 -0.03000 -0.30162 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83740 9.86790 -0.03050 -0.30908 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.65840 9.68810 -0.02970 -0.30656 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.86100 9.89130 -0.03030 -0.30633 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.14000 10.53000 -0.39000 -3.70370 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.84000 12.20000 -0.36000 -2.95082 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.93000 10.21000 -0.28000 -2.74241 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.23000 9.59000 -0.36000 -3.75391 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.52000 11.87000 -0.35000 -2.94861 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.74000 11.06000 -0.32000 -2.89331 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74590 9.81540 -0.06950 -0.70807 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51430 9.53810 -0.02380 -0.24953 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96700 8.98730 -0.02030 -0.22587 富蘭克林華美中華基金 13.88000 14.22000 -0.34000 -2.39100 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.29000 19.32000 -0.03000 -0.15528 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.78000 18.71000 0.07000 0.37413 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.16620 8.16470 0.00150 0.01837 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.49120 9.49200 -0.00080 -0.00843 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99140 9.99220 -0.00080 -0.00801 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.42510 9.42340 0.00170 0.01804 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.93300 11.01990 -0.08690 -0.78857 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.95060 9.02170 -0.07110 -0.78810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.48050 9.55580 -0.07530 -0.78800 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.79600 12.87800 -0.08200 -0.63674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.53190 10.59940 -0.06750 -0.63683 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08780 10.16210 -0.07430 -0.73115 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.86590 7.92380 -0.05790 -0.73071 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.44100 9.51050 -0.06950 -0.73077 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.51480 10.58940 -0.07460 -0.70448 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.66250 7.71680 -0.05430 -0.70366 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.20890 9.27430 -0.06540 -0.70517 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.39140 10.46660 -0.07520 -0.71848 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.92550 7.98280 -0.05730 -0.71779 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.39190 8.41340 -0.02150 -0.25554 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.61020 9.63730 -0.02710 -0.28120 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.12970 10.15820 -0.02850 -0.28056 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66560 12.69810 -0.03250 -0.25594 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.59000 9.67000 -0.08000 -0.82730 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 8.38000 8.51000 -0.13000 -1.52761 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.04000 10.20000 -0.16000 -1.56863 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.65000 10.80000 -0.15000 -1.38889 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.19000 11.35000 -0.16000 -1.40969 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.06000 10.20000 -0.14000 -1.37255 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.58000 10.73000 -0.15000 -1.39795 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.44530 12.39740 0.04790 0.38637 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 富蘭克林華美第一富基金 37.78000 37.74000 0.04000 0.10599 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27890 10.27860 0.00030 0.00292 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.11000 12.98000 0.13000 1.00154 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.50000 14.35000 0.15000 1.04530 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.96360 7.04660 -0.08300 -1.17787 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.12980 11.21570 -0.08590 -0.76589 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.26620 10.27490 -0.00870 -0.08467 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.30830 11.31800 -0.00970 -0.08570 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.41830 7.44810 -0.02980 -0.40010 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.80960 9.85050 -0.04090 -0.41521 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.62600 10.67040 -0.04440 -0.41610 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98210 11.02630 -0.04420 -0.40086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.26000 19.38000 -0.12000 -0.61920 復華人民幣貨幣市場基金 11.44850 11.44550 0.00300 0.02621 復華人生目標基金 32.33930 32.34410 -0.00480 -0.01484 復華大中華中小策略基金 9.36000 9.61000 -0.25000 -2.60146 復華中小精選基金 60.18000 60.30000 -0.12000 -0.19900 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.09000 9.40000 -0.31000 -3.29787 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.41000 8.62000 -0.21000 -2.43619 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.46000 11.69000 -0.23000 -1.96749 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.64000 10.86000 -0.22000 -2.02578 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.81000 10.93000 -0.12000 -1.09790 復華台灣智能基金 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 復華全方位基金 25.31000 25.24000 0.07000 0.27734 復華全球大趨勢基金-美元 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.83000 18.82000 0.01000 0.05313 復華全球平衡基金-新臺幣 19.71000 19.82000 -0.11000 -0.55499 復華全球物聯網科技基金-美元 14.94000 14.90000 0.04000 0.26846 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304 復華全球原物料基金 8.74000 8.83000 -0.09000 -1.01925 復華全球消費基金-新臺幣 12.50000 12.62000 -0.12000 -0.95087 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47050 11.47700 -0.00650 -0.05664 復華全球債券基金 13.55210 13.56390 -0.01180 -0.08700 復華全球債券組合基金 14.79000 14.83000 -0.04000 -0.26972 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 復華有利貨幣市場基金 13.41040 13.41000 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 13.59000 13.80000 -0.21000 -1.52174 復華亞太成長基金 13.50000 13.60000 -0.10000 -0.73529 復華亞太神龍科技基金-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 復華東協世紀基金 13.44000 13.56000 -0.12000 -0.88496 復華南非幣長期收益基金A 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 復華南非幣長期收益基金B 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 復華南非幣短期收益基金A 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.93000 11.81000 0.12000 1.01609 復華美國新星基金-新臺幣 11.49000 11.38000 0.11000 0.96661 復華恒生基金 20.77000 20.79000 -0.02000 -0.09620 復華恒生單日反向一倍基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 復華恒生單日正向二倍基金 34.06000 33.85000 0.21000 0.62038 復華神盾基金 22.16780 22.18700 -0.01920 -0.08654 復華高成長基金 58.30000 58.33000 -0.03000 -0.05143 復華高益策略組合基金 13.00000 13.06000 -0.06000 -0.45942 復華貨幣市場基金 14.36930 14.36890 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 17.19000 17.12000 0.07000 0.40888 復華復華基金 18.45000 18.48000 -0.03000 -0.16234 復華華人世紀基金 18.21000 18.72000 -0.51000 -2.72436 復華傳家二號基金 25.55280 25.56510 -0.01230 -0.04811 復華傳家基金 20.87000 20.90460 -0.03460 -0.16551 復華奧林匹克全球組合基金 14.79000 14.81000 -0.02000 -0.13504 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.36000 11.47000 -0.11000 -0.95902 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.74000 13.87000 -0.13000 -0.93727 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145 復華新興人民幣短期收益基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 復華新興人民幣債券基金B 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 復華新興市場10年期以上債券基金 18.83000 19.11000 -0.28000 -1.46520 復華新興市場高收益債券基金A 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 復華新興市場高收益債券基金B 6.18000 6.20000 -0.02000 -0.32258 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.42000 13.46000 -0.04000 -0.29718 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.17000 14.24000 -0.07000 -0.49157 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 復華滬深300 A股基金 24.20000 23.95000 0.25000 1.04384 復華數位經濟基金 47.28000 47.43000 -0.15000 -0.31626 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 10.97000 11.27000 -0.30000 -2.66193 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.97110 10.01550 -0.04440 -0.44331 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83970 9.88320 -0.04350 -0.44014 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12830 10.17340 -0.04510 -0.44331 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.96340 10.00740 -0.04400 -0.43967 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.36680 9.37790 -0.01110 -0.11836 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16600 9.13640 0.02960 0.32398 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.71940 8.68620 0.03320 0.38222 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37350 11.38690 -0.01340 -0.11768 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.13200 11.09610 0.03590 0.32354 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70600 10.66530 0.04070 0.38161 景順主流基金 18.83000 18.79000 0.04000 0.21288 景順台灣科技基金 33.37000 33.24000 0.13000 0.39110 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 景順全球科技基金 19.46000 19.10000 0.36000 1.88482 景順全球康健基金 16.79000 16.67000 0.12000 0.71986 景順貨幣市場基金 15.90860 15.90820 0.00040 0.00251 景順潛力基金 34.47000 34.32000 0.15000 0.43706 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.54000 14.38000 0.16000 1.11266 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.96000 12.81000 0.15000 1.17096 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.90000 8.75000 0.15000 1.71429 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.63000 8.47000 0.16000 1.88902 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.96000 8.79000 0.17000 1.93402 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.68000 8.51000 0.17000 1.99765 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.84020 8.88810 -0.04790 -0.53892 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.40970 8.42160 -0.01190 -0.14130 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09310 11.11560 -0.02250 -0.20242 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53070 10.50940 0.02130 0.20268 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.80000 8.03000 -0.23000 -2.86426 華南永昌中國A股基金(美元) 8.18000 8.41000 -0.23000 -2.73484 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.41000 11.71000 -0.30000 -2.56191 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62100 9.63640 -0.01540 -0.15981 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.35960 9.36910 -0.00950 -0.10140 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76210 9.77770 -0.01560 -0.15955 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.49830 9.50800 -0.00970 -0.10202 華南永昌永昌基金 18.53000 18.53000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.35500 14.42780 -0.07280 -0.50458 華南永昌全球神農水資源基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 華南永昌全球精品基金 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.41000 11.48000 -0.07000 -0.60976 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 華南永昌策略報酬基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17010 16.16960 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 23.83740 23.85120 -0.01380 -0.05786 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91210 11.91170 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.12180 10.12870 -0.00690 -0.06812 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.38960 10.31090 0.07870 0.76327 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97650 9.98340 -0.00690 -0.06911 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.22310 10.14530 0.07780 0.76686 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03650 10.04580 -0.00930 -0.09258 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.24720 10.17190 0.07530 0.74027 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.03660 10.04580 -0.00920 -0.09158 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.24720 10.17190 0.07530 0.74027 華頓中小型基金 22.97000 23.07000 -0.10000 -0.43346 華頓中國多重機會平衡基金 12.59990 12.90230 -0.30240 -2.34377 華頓台灣基金 23.32000 23.61000 -0.29000 -1.22829 華頓平安貨幣市場基金 11.49490 11.49450 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 15.84000 15.95000 -0.11000 -0.68966 華頓全球高收益債券基金A 13.42990 13.52150 -0.09160 -0.67744 華頓全球高收益債券基金B 8.60140 8.66010 -0.05870 -0.67782 華頓全球黑鑽油源基金 5.58000 5.65000 -0.07000 -1.23894 華頓新興亞太債券基金A 10.59330 10.60330 -0.01000 -0.09431 華頓新興亞太債券基金B 8.22340 8.23120 -0.00780 -0.09476 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92100 3.05870 -0.13770 -4.50191 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.60970 14.11360 -0.50390 -3.57032 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46280 0.48020 -0.01740 -3.62349 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82380 12.01610 -0.19230 -1.60035 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.85220 11.04590 -0.19370 -1.75359 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.95210 11.02290 -0.07080 -0.64230 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.03540 10.10020 -0.06480 -0.64157 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.72160 11.80420 -0.08260 -0.69975 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.85190 10.92920 -0.07730 -0.70728 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.68000 11.91000 -0.23000 -1.93115 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.48000 10.58000 -0.10000 -0.94518 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.79000 11.91000 -0.12000 -1.00756 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41730 2.42160 -0.00430 -0.17757 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99250 2.00580 -0.01330 -0.66308 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.30680 12.21640 0.09040 0.73999 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.24510 10.16980 0.07530 0.74043 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38230 0.37950 0.00280 0.73781 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33080 0.32850 0.00230 0.70015 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.50000 -0.13000 -3.71429 匯豐中國動力基金(台幣) 15.69000 16.15000 -0.46000 -2.84830 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.55000 -0.02000 -3.63636 匯豐五福全球債券組合基金 13.19540 13.24970 -0.05430 -0.40982 匯豐太平洋精典基金 17.54000 17.91000 -0.37000 -2.06588 匯豐台灣精典基金 22.98000 23.00000 -0.02000 -0.08696 匯豐全球趨勢組合基金 11.56000 11.41000 0.15000 1.31464 匯豐全球關鍵資源基金 7.64000 7.70000 -0.06000 -0.77922 匯豐安富基金 24.71000 24.70000 0.01000 0.04049 匯豐成功基金 36.99000 37.03000 -0.04000 -0.10802 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.25000 11.33000 -0.08000 -0.70609 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.25000 11.34000 -0.09000 -0.79365 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.06000 11.15000 -0.09000 -0.80717 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.18000 11.26000 -0.08000 -0.71048 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46620 2.49440 -0.02820 -1.13053 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29060 2.31950 -0.02890 -1.24596 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.87050 11.89460 -0.02410 -0.20261 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.42080 8.44470 -0.02390 -0.28302 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39150 0.39240 -0.00090 -0.22936 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35830 0.35920 -0.00090 -0.25056 匯豐拉丁美洲基金 7.87000 7.80000 0.07000 0.89744 匯豐金磚動力基金 14.97000 15.24000 -0.27000 -1.77165 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96800 14.96780 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81040 15.81010 0.00030 0.00190 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.02000 -0.03000 -0.59761 匯豐新鑽動力基金 11.16000 11.37000 -0.21000 -1.84697 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.71020 5.67970 0.03050 0.53700 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.16180 9.13150 0.03030 0.33182 匯豐龍鳳基金 49.19000 49.24000 -0.05000 -0.10154 匯豐龍騰電子基金 35.74000 35.82000 -0.08000 -0.22334 匯豐雙高收益債券組合基金 12.44360 12.51980 -0.07620 -0.60864 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.86000 18.84000 0.02000 0.10616 新光中國成長基金(人民幣) 11.15000 11.58000 -0.43000 -3.71330 新光中國成長基金(美元) 12.19000 12.62000 -0.43000 -3.40729 新光中國成長基金(新臺幣) 11.57000 11.99000 -0.42000 -3.50292 新光台灣富貴基金 23.03000 23.09000 -0.06000 -0.25985 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 新光全球生技醫療基金(美元) 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.06230 10.09880 -0.03650 -0.36143 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.34920 9.40110 -0.05190 -0.55206 新光全球債券基金(B配息)美元 9.80550 9.84090 -0.03540 -0.35972 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.10090 9.15150 -0.05060 -0.55291 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 新光吉星貨幣市場基金 15.41250 15.41200 0.00050 0.00324 新光亞洲精選基金-美金 24.81000 25.33000 -0.52000 -2.05290 新光亞洲精選基金-新台幣 23.91000 24.45000 -0.54000 -2.20859 新光兩岸優勢基金 13.28000 13.77000 -0.49000 -3.55846 新光店頭基金 23.72000 23.74000 -0.02000 -0.08425 新光南非幣保本基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 新光創新科技基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84100 9.84070 0.00030 0.00305 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.21940 10.23110 -0.01170 -0.11436 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.86920 9.89470 -0.02550 -0.25771 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.51530 9.51470 0.00060 0.00631 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.89640 9.90910 -0.01270 -0.12817 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.55370 9.57850 -0.02480 -0.25891 新光福運平衡基金 16.67600 16.68770 -0.01170 -0.07011 新光澳幣八年期保本基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 新光澳幣保本基金 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00490 9.99640 0.00850 0.08503 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.00580 9.99640 0.00940 0.09403 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.98740 9.99860 -0.01120 -0.11202 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98740 9.99860 -0.01120 -0.11202 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98880 10.00130 -0.01250 -0.12498 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.98890 10.00130 -0.01240 -0.12398 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96830 9.98000 -0.01170 -0.11723 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96830 9.98000 -0.01170 -0.11723 瑞銀全球創新趨勢基金 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.43000 8.56000 -0.13000 -1.51869 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.97680 9.99800 -0.02120 -0.21204 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87660 9.89600 -0.01940 -0.19604 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02370 10.06200 -0.03830 -0.38064 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.94300 9.98100 -0.03800 -0.38072 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96330 9.99780 -0.03450 -0.34508 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.10670 10.14170 -0.03500 -0.34511 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98740 14.03730 -0.04990 -0.35548 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.86060 8.89220 -0.03160 -0.35537 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.85150 37.23810 -0.38660 -1.03818 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.19080 37.42070 -0.22990 -0.61437 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.67210 38.31350 0.35860 0.93596 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00300 11.00200 0.00100 0.00909 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18900 10.14080 0.04820 0.47531 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.93030 12.32670 -0.39640 -3.21578 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.71870 10.00060 -0.28190 -2.81883 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.59000 9.86000 -0.27000 -2.73834 群益大印度基金-人民幣 13.15900 13.34050 -0.18150 -1.36052 群益大印度基金-美元 13.48780 13.61800 -0.13020 -0.95609 群益大印度基金-新臺幣 12.19000 12.31000 -0.12000 -0.97482 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.06290 12.15140 -0.08850 -0.72831 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.67780 12.71860 -0.04080 -0.32079 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.37440 11.45760 -0.08320 -0.72616 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.90930 10.94450 -0.03520 -0.32162 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.32110 9.35110 -0.03000 -0.32082 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.49260 9.56220 -0.06960 -0.72787 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.44680 9.47730 -0.03050 -0.32182 群益中小型股基金 41.82000 41.85000 -0.03000 -0.07168 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.70060 9.84630 -0.14570 -1.47974 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.81520 9.92190 -0.10670 -1.07540 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.77780 8.86810 -0.09030 -1.01826 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.71920 8.85020 -0.13100 -1.48019 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.82210 8.91800 -0.09590 -1.07535 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.89030 7.97160 -0.08130 -1.01987 群益中國高收益債券基金N-美元 10.00310 9.99650 0.00660 0.06602 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39220 11.41710 -0.02490 -0.21809 群益中國高收益債券基金-美元 11.23150 11.22400 0.00750 0.06682 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50070 10.48950 0.01120 0.10677 群益中國新機會基金N-美元 9.09490 9.31650 -0.22160 -2.37858 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.27000 9.49000 -0.22000 -2.31823 群益中國新機會基金-人民幣 8.05980 8.29000 -0.23020 -2.77684 群益中國新機會基金-美元 9.72480 9.96160 -0.23680 -2.37713 群益中國新機會基金-新臺幣 8.85000 9.06000 -0.21000 -2.31788 群益平衡王基金 19.27220 19.22240 0.04980 0.25907 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.65000 5.62000 0.03000 0.53381 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.44260 9.40640 0.03620 0.38484 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.82300 9.74530 0.07770 0.79731 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.88000 8.80000 0.08000 0.90909 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.68160 8.64830 0.03330 0.38505 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.03150 8.96010 0.07140 0.79687 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.16000 8.09000 0.07000 0.86527 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.81890 9.78640 0.03250 0.33209 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.69610 9.66150 0.03460 0.35812 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.46250 9.43120 0.03130 0.33188 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40230 9.36880 0.03350 0.35757 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.62910 9.59720 0.03190 0.33239 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.18460 10.24390 -0.05930 -0.57888 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.57230 7.61640 -0.04410 -0.57901 群益全球關鍵生技基金-美元 13.94190 13.92630 0.01560 0.11202 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.41000 11.48000 -0.07000 -0.60976 群益印度中小基金N-新臺幣 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.84800 14.92180 -0.07380 -0.49458 群益印度中小基金-美元 14.35200 14.36450 -0.01250 -0.08702 群益印度中小基金-新臺幣 15.82000 15.83000 -0.01000 -0.06317 群益多利策略組合基金 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370 群益多重收益組合基金 13.62000 13.66000 -0.04000 -0.29283 群益多重資產組合基金 15.12000 15.29000 -0.17000 -1.11184 群益安家基金 22.54970 22.60240 -0.05270 -0.23316 群益安穩貨幣市場基金 16.04800 16.04740 0.00060 0.00374 群益那斯達克生技基金 20.81000 20.62000 0.19000 0.92144 群益亞太中小基金 12.56000 12.81000 -0.25000 -1.95160 群益亞太新趨勢平衡基金 16.78000 17.01000 -0.23000 -1.35215 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69170 9.71800 -0.02630 -0.27063 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.60320 7.62390 -0.02070 -0.27151 群益店頭市場基金 89.04000 89.70000 -0.66000 -0.73579 群益東方盛世基金 9.39000 9.53000 -0.14000 -1.46905 群益東協成長基金-人民幣 14.11460 14.33280 -0.21820 -1.52238 群益東協成長基金-美元 13.50230 13.65500 -0.15270 -1.11827 群益東協成長基金-新臺幣 12.73000 12.87000 -0.14000 -1.08780 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.01640 11.00280 0.01360 0.12360 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.63190 10.61500 0.01690 0.15921 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.95500 9.93710 0.01790 0.18013 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98690 9.97460 0.01230 0.12331 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.64180 9.62650 0.01530 0.15894 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.02570 9.00950 0.01620 0.17981 群益長安基金 26.47000 26.74000 -0.27000 -1.00972 群益美國新創亮點基金-美元 13.52630 13.34380 0.18250 1.36768 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.45000 12.28000 0.17000 1.38436 群益真善美基金 16.73240 16.69320 0.03920 0.23483 群益馬拉松基金 111.56000 111.51000 0.05000 0.04484 群益深証中小板基金 15.10000 14.55000 0.55000 3.78007 群益創新科技基金 28.97000 29.20000 -0.23000 -0.78767 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.12000 9.40000 -0.28000 -2.97872 群益華夏盛世基金-人民幣 9.97450 10.33450 -0.36000 -3.48348 群益華夏盛世基金-美元 10.12990 10.45260 -0.32270 -3.08727 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.93000 16.42000 -0.49000 -2.98417 群益奧斯卡基金 25.07000 25.23000 -0.16000 -0.63417 群益新興金鑽基金-美元 12.90890 13.10770 -0.19880 -1.51667 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.40000 9.54000 -0.14000 -1.46751 群益葛萊美基金 21.53000 21.73000 -0.20000 -0.92039 群益道瓊美國地產ETF基金 17.88000 17.49000 0.39000 2.22985 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.90000 11.77000 0.13000 1.10450 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.29680 11.41630 -0.11950 -1.04675 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.26050 11.38130 -0.12080 -1.06139 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.10490 11.22130 -0.11640 -1.03731 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61200 8.70310 -0.09110 -1.04675 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.36850 9.46900 -0.10050 -1.06136 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.44000 8.53000 -0.09000 -1.05510 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95360 9.04750 -0.09390 -1.03786 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.39000 28.41000 -0.02000 -0.07040 德信中國精選成長基金 12.18000 12.47000 -0.29000 -2.32558 德信台灣主流中小基金 16.87000 16.96000 -0.09000 -0.53066 德信新興股票組合基金 11.49000 11.64000 -0.15000 -1.28866 德信萬保貨幣市場基金 11.90760 11.90720 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.71470 10.71220 0.00250 0.02334 德信數位時代基金 27.78000 27.65000 0.13000 0.47016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63380 11.63340 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.36000 16.30000 0.06000 0.36810 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.50000 17.56000 -0.06000 -0.34169 德銀遠東DWS全球神農基金 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.10450 10.18570 -0.08120 -0.79720 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.03570 14.15720 -0.12150 -0.85822 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.43450 8.44020 -0.00570 -0.06753 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.62420 11.63400 -0.00980 -0.08424 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.58880 11.60100 -0.01220 -0.10516 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.10390 13.11250 -0.00860 -0.06559 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.64000 17.94000 -0.30000 -1.67224 摩根中小基金 22.98000 23.08000 -0.10000 -0.43328 摩根中國A股基金 14.79000 15.26000 -0.47000 -3.07995 摩根中國A股基金(美元) 12.19000 12.57000 -0.38000 -3.02307 摩根中國亮點基金 13.60000 13.95000 -0.35000 -2.50896 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.21240 12.45990 -0.24750 -1.98637 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.22720 13.55800 -0.33080 -2.43989 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.64330 10.86340 -0.22010 -2.02607 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.42670 13.69890 -0.27220 -1.98702 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.96900 15.34490 -0.37590 -2.44967 摩根台灣金磚基金 19.29000 19.29000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 48.54000 48.46000 0.08000 0.16508 摩根平衡基金 27.18000 27.10000 0.08000 0.29520 摩根全球α基金 17.92000 17.87000 0.05000 0.27980 摩根全球平衡基金 15.34200 15.45070 -0.10870 -0.70353 摩根全球發現基金 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76200 9.84790 -0.08590 -0.87227 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56370 10.66460 -0.10090 -0.94612 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11900 10.20930 -0.09030 -0.88449 摩根多元入息成長基金-累積型 11.18370 11.28190 -0.09820 -0.87042 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.84290 10.96140 -0.11850 -1.08107 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.59160 13.74010 -0.14850 -1.08078 摩根亞洲基金 55.76000 56.93000 -1.17000 -2.05516 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.99160 9.00260 -0.01100 -0.12219 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.38910 10.41320 -0.02410 -0.23144 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.33020 9.34320 -0.01300 -0.13914 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.69210 12.70790 -0.01580 -0.12433 摩根東方內需機會基金 17.68000 18.05000 -0.37000 -2.04986 摩根東方科技基金 35.24000 35.85000 -0.61000 -1.70153 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.86000 10.04000 -0.18000 -1.79283 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.40000 10.62000 -0.22000 -2.07156 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.07000 10.27000 -0.20000 -1.94742 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.32000 11.53000 -0.21000 -1.82134 摩根金龍收成基金 22.15000 22.66000 -0.51000 -2.25066 摩根第一貨幣市場基金 15.05430 15.05390 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 13.58000 13.75000 -0.17000 -1.23636 摩根新金磚五國基金 11.92000 12.11000 -0.19000 -1.56895 摩根新絲路基金 10.49000 10.69000 -0.20000 -1.87091 摩根新興35基金 13.69000 13.91000 -0.22000 -1.58160 摩根新興日本基金 24.40000 24.75000 -0.35000 -1.41414 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.07470 8.14060 -0.06590 -0.80952 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.11790 11.20860 -0.09070 -0.80920 摩根新興科技基金 54.04000 54.12000 -0.08000 -0.14782 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.57640 8.60470 -0.02830 -0.32889 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.67590 10.71110 -0.03520 -0.32863 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.00500 9.09050 -0.08550 -0.94054 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.94780 10.06880 -0.12100 -1.20173 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.56510 9.66020 -0.09510 -0.98445 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.11870 10.21490 -0.09620 -0.94176 摩根龍揚基金 33.09000 33.86000 -0.77000 -2.27407 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 摩根環球股票收益基金-累積型 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 摩根總收益組合基金-月配息型 9.44020 9.47640 -0.03620 -0.38200 摩根總收益組合基金-累積型 11.24950 11.29270 -0.04320 -0.38255 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 23.48000 23.43000 0.05000 0.21340 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78190 11.83400 -0.05210 -0.44026 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.15260 11.20450 -0.05190 -0.46321 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31000 10.35860 -0.04860 -0.46918 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.66170 10.70890 -0.04720 -0.44075 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.09470 10.14160 -0.04690 -0.46245 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32610 9.37000 -0.04390 -0.46852 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.71900 10.69610 0.02290 0.21410 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.28170 10.25380 0.02790 0.27209 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.97130 9.95970 0.01160 0.11647 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.65490 9.63800 0.01690 0.17535 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.89690 9.88530 0.01160 0.11735 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58270 9.56590 0.01680 0.17562 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.53090 11.50710 0.02380 0.20683 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.39190 11.36950 0.02240 0.19702 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16120 10.13700 0.02420 0.23873 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.13100 11.10800 0.02300 0.20706 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.97970 10.95810 0.02160 0.19711 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.79660 9.77320 0.02340 0.23943 聯邦金鑽平衡基金 21.97300 21.90300 0.07000 0.31959 聯邦貨幣市場基金 13.13490 13.13450 0.00040 0.00305 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.86170 10.93810 -0.07640 -0.69848 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.49660 8.55640 -0.05980 -0.69889 聯邦精選科技基金 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14020 16.21480 -0.07460 -0.46007 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.79490 12.04100 -0.24610 -2.04385 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.64940 11.82120 -0.17180 -1.45332 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.24890 11.41480 -0.16590 -1.45338 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71080 11.74500 -0.03420 -0.29119 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.13130 11.15070 -0.01940 -0.17398 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75980 10.79130 -0.03150 -0.29190 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.88300 8.89850 -0.01550 -0.17419 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.43000 36.26000 0.17000 0.46884 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.57000 15.67000 -0.10000 -0.63816 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.23000 13.31000 -0.08000 -0.60105 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.86000 13.94000 -0.08000 -0.57389 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.06000 13.15000 -0.09000 -0.68441 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.74000 12.82000 -0.08000 -0.62402 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.01000 11.10000 -0.09000 -0.81081 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.64000 11.72000 -0.08000 -0.68259 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.99000 15.11000 -0.12000 -0.79418 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.89000 15.00000 -0.11000 -0.73333 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.00000 19.98000 0.02000 0.10010 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.31000 18.29000 0.02000 0.10935 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.64000 0.01000 0.06394 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.30000 16.28000 0.02000 0.12285 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.43000 15.41000 0.02000 0.12979 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.67000 15.65000 0.02000 0.12780 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.35000 18.40000 -0.05000 -0.27174 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.33000 17.37000 -0.04000 -0.23028 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.93000 13.97000 -0.04000 -0.28633 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.64000 14.67000 -0.03000 -0.20450 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.77000 13.81000 -0.04000 -0.28965 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.75000 13.79000 -0.04000 -0.29007 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.82000 14.92000 -0.10000 -0.67024 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.78000 14.88000 -0.10000 -0.67204 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 聯博貨幣市場基金 14.97500 14.97470 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.71690 10.79300 -0.07610 -0.70509 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.62840 14.73330 -0.10490 -0.71199 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 8.01690 8.07370 -0.05680 -0.70352 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.71000 14.79000 -0.08000 -0.54091 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.73000 14.80000 -0.07000 -0.47297 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 20.14000 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-2.17530 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.59000 9.85000 -0.26000 -2.63959 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.96000 10.19000 -0.23000 -2.25711 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.53000 9.75000 -0.22000 -2.25641 瀚亞亞太基礎建設基金 11.16000 11.38000 -0.22000 -1.93322 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.73880 11.89340 -0.15460 -1.29988 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.64280 12.77600 -0.13320 -1.04258 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.26200 11.40230 -0.14030 -1.23045 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.72360 10.85300 -0.12940 -1.19230 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.55890 11.67000 -0.11110 -0.95201 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.40840 9.53170 -0.12330 -1.29358 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.69600 9.79820 -0.10220 -1.04305 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.61820 9.73790 -0.11970 -1.22922 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.15160 9.26200 -0.11040 -1.19197 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.36780 9.45790 -0.09010 -0.95264 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.10930 14.11750 -0.00820 -0.05808 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.54820 10.56030 -0.01210 -0.11458 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.87690 10.88750 -0.01060 -0.09736 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.51920 12.52650 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