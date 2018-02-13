美股盤後─上週創二年最大單週跌幅後 道瓊強力反彈 收高410點

上週，美國股市創下二年來最大單週跌幅，今日則見強力反彈。道瓊盤中一度大漲 574 點。

亞馬遜，美國銀行與蘋果股價上週均大幅下跌，今日則上漲逾 2.5%。

分析師說，上週暴漲暴跌後，股市正找尋平衡點，預期未來仍將震盪，可能需數週時間消化。



道瓊工業平均指數收高 410.37 點或 1.70% 至 24601.27。

Nasdaq 指數收高 107.47 點或 1.56% 至 6981.96。

S&P 500 指數收高 36.45 點或 1.39% 至 2656.00。

費城半導體指數收高 23.33 點或 1.86% 至 1279.14。

道瓊與 S&P 500 上週均下跌 5.2%，創 2016 年 1 月以來跌幅最大的一週。Nasdaq 上週下跌 5.1%， 創 2016 年 1 月以來最大單週跌幅。

儘管股市上週大跌，却高調收盤。上週五，道瓊上漲 330 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦上漲逾 1.4%。

上週，道瓊二度收低逾 1000 點，也曾二度上漲逾 300 點。S&P 500 上週有四天變動幅度高於 1%。

分析師說，股市看來像是回檔整理，而非空頭市場的開始。可能需要數週，回檔整理才會結束。

但分析師警告，股市雖然反彈，債券殖利率却上升，可能壓抑股市氣氛。

近來投資人擔憂利率上升，因而高度關注債券市場走勢。週一，美國 10 年期債券殖利率上升至四年高點，最近價位報 2.858%。

消息指出，白宮將推出基礎建設計畫，包含未來十年，聯邦基礎建設支出 2000 億美元。該消息公布後，債券殖利率走高。

分析師說，川普將提供大量財政振興措施，也會增加國防與基礎建設支出，但能否推升通貨膨脹，則並不確定。