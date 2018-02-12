超商年節最夯活動來了 全家福袋有汽車、統一超推app刮刮樂

兩大超商為搶攻年節消費商機推出多款促銷活動，全家 (5903-TW) 延續福袋活動並提供 2 台 LUXGEN U5 大獎供消費者試手氣，而統一超 (2912-TW) 雖未跟進，OPENPOINT APP 也首推刮刮樂活動，期藉此提高 APP 使用度，兩業者也搬出超跑、媽祖開運手鍊等更吸睛的集點商品，藉此提升假期消費的客單價。

統一超指出，OPENPOINT APP 去年首次嘗試點數遊樂場 - 拉霸活動，共吸引超過 300 萬人次熱烈參與，因此，今年再推出刮刮樂活動，消費在明 (13) 日起至 3 月 5 日活動期間登入 OPENPOINT APP，於「點數遊樂場」中扣除 888 點，即可獲得一張開運刮刮樂，3 周共將發行 240 萬張刮刮樂，最大獎為台灣彩券 2000 元 1 本實體刮刮樂 (價值 3 萬元)，另外還有長榮航空優惠里程 2 萬哩、門市商品兌換券、線上購物金。

統一超期望藉此線上活動，提升 APP 的使用度和下載次數。

而全家已連續 4 年開賣春節百元開運福袋，今年內容物包括店行銷商品，贈品組合超過 30 種，還有機會獲得市價近 70 萬的 LUXGEN U5 大屏幕版汽車 1 台 (共 2 名)，以及名牌登機箱、免費喝 Let’s café 中杯熱美式 1 個月等。

此外， 7-ELEVEN 全店集點搶攻情人節和過年商機，一口氣推出兩檔活動，同步於 2 月 14 日下午 3 點起開放限量預購，第一檔「三大極速超跑集點送」，主打三大頂級超跑全球首次聯名、台灣授權贈品獨家開發，包括法國 Bugatti(布加迪)、英國 McLaren(邁凱倫) 和義大利 Pagani(帕加尼) 等限量周邊商品。

另外還有「義大利精品 RCR 水晶杯 - 達文西收藏家系列」集點活動，主打貴族御用、義大利最大水晶品牌 Royal Crystal Rock(簡稱 RCR) 水晶杯。

不讓統一超的集點活動專美於前，全家則是首創推出「媽祖開光無限大磁扣皮手鍊」集點加價購，經過大甲鎮瀾宮媽祖開光加持。