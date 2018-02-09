全家1月營收創同期新高 靠鮮食帶動革新

連鎖超商全家 (5903-TW)1 月淡季不淡，儘管去年同期有春節效應墊高比較基期，但仍呈現成長，1 月合併營收 54.85 億元，月增 0.02%、年增 3.45%，並創同期新高，全家表示，成長動能主要來自鮮食帶動。

鮮食一向是超商業績成長的穩定動能，全家指出，1 月鮮食銷售年增幅達 5%，由於看準天冷熱食需求上升，日前針對米飯類鮮食商品革新，並趁勢推出定番品炙燒牛丼和加熱型飯糰，成功推升米飯類相關品群整體成長超過 10%，關東煮銷售更較去年同期翻倍，而夯番薯掌握盛產期發動促銷，成長近 15%。

另一方面，全家福比麵包廠稼動生產後，商品力提升，例如過年前推出療癒手工甜點脆皮泡芙在社群網站廣受好評，甜點麵包品群業績年增幅高達 20%。

而自有品牌 FamilyMart Collection 羽絨背心和外套受惠在天冷需求大增下，紡織品群成長超過 50%。

年菜預購方面，全家分波搶攻年底節慶至春節前的聚餐策略奏效，聖誕經典餐、日常加菜組合受歡迎；第二波主打傳統台菜代表「酒家菜」，網羅永豐餘生技、鼎富樓等復古台菜名店，也推升銷量持續穩定成長。

展望 2 月，全家針對年節商品如禮盒、年貨、果子零食及大掃除用品投入廣宣資源，後續還有 228 連假挹注，樂觀看待業績穩健成長。

截至 1 月底，全家便利商店在台總店舖數達 3165 家。