破記錄! 中國1月新增人民幣貸款2.9萬億元

繼去年12月全面回落之後，中國1月金融信貸數據走高，除社會融資規模不及預期外，M2貨幣供應增速與新增信貸均超預期，新增信貸更達到2.9萬億元，大幅超過前值5844億元，創歷史紀錄。

中國人民銀行今日（2月12日）發佈中國1月金融信貸資料，

M2貨幣供應同比8.6%，預期8.2%，前值8.2%。

中國1月社會融資規模30600億元，預期31500億元，前值由11400億元修正為11398億元。

中國1月新增人民幣貸款29000億元，預期20500億元，前值5844億元。

據中國人民銀行初步統計，2018年1月末社會融資規模存量為177.6萬億元，同比增長11.3%。

1月人民幣存款增加3.86萬億元，同比多增2.38萬億元。其中，住戶存款增加8676億元，非金融企業存款增加221億元，財政性存款增加9809億元，非銀行業金融機構存款增加1.59萬億元。1月外幣存款增加448億美元。

中國1月M1貨幣供應同比15%，預期13.5%，前值11.8%。中國1月M0貨幣供應同比-13.8%，預期4.2%，前值3.4%。

華泰宏觀李超團隊在對1月金融信貸資料進行預測（預計新增人民幣貸款28000萬億，仍低於實際值）時指出， 1月份金融信貸資料將會從去年12月份的低資料反彈，主要原因是去年12月份的信貸增速較低是由於銀行信貸額度不足造成的，商業銀行在去年12月份積壓較多的信貸需求，這些需求將會在今年的1月份充分釋放。

其次，從同比角度看，2017年的1月份信貸新增僅僅有2萬億，主要原因是2017年春節發生在1月，全月工作日較少因此造成了信貸新增不大；2018年1月份同比角度參考2016年1月更加合理（2016年1月份單月信貸新增2.5萬億）。金融去杠杆將繼續維持高壓態勢，銀行表外融資增速持續低於表內信貸增速也將會是常態，非標轉貸將會持續。

來源: 華爾街見聞

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