金狗年紅包理財 台股ETF定期定額正夯

即將告別金雞年、迎來狗旺年，每到過年，紅包理財術都備受矚目，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券今天表示，在眾多理財工具中，可分散風險又長期持有的 ETF（指數股票型基金）是一個很好的選擇，若再透過定期定額投資的方式，更可達成長期穩定的理財目標。

富邦證券表示，新的一年又即將到來，相信是孩子最引頸期盼的時刻了，因為除了可以放假，最重要的就是可以領到親友給予的「紅包」。有些家長會放任孩子自行使用，有些則是幫孩子代為保管或是存到銀行作為未來的教育基金。其實，家長可以藉由孩子拿紅包的機會，培養孩子正確儲蓄及優質理財的觀念，在孩子成年前都可能每年領到紅包，因此選擇能長期投資又能獲利的理財工具很重要，在眾多理財工具中，可分散風險又長期持有的 ETF（指數股票型基金）是一個很好的選擇。

富邦證券表示，理財方式眾多，一般人最常使用銀行儲蓄作為是理財方式之一，但是在通膨之下，金錢無法加速增值，唯有透過投資才有機會讓資產累積，若能透過拿紅包的機會，帶孩子了解理財工具，無形中也可學到更多財經知識。

富邦證券表示，ETF 的特性是跟隨大盤或是相關指數波動，屬於被動式投資，不需擔心選股問題，也避免看對大盤趨勢卻錯擁個股的狀況，不論是對海外市場有興趣或者看好單一市場或產業走勢，ETF 是最易入門的投資方式，若再善用定期定額執行紀律操作，在時間的複利效果下長期投資下來，聚沙成塔，點石成金的效果將會更加明顯。

以富邦證券為例，從去年開辦定期定額買台股 (ETF) 業務至今，扣款人數已超過 1.8 萬位，累計扣款金額直逼 6 億元大關，其中，約有一成的客戶是未成年子女，顯示是家長認同定期定額投資 ETF 不但可分散進場時點，又可達長期投資的複利增值效果，因此主動帶小孩來開戶進行投資，為小孩儲存第一桶金，甚至是未來 20 年的教育基金。

富邦證券表示，2018 年的投資方向須注意美國聯準會升息及緊縮政策的影響，原本研判第二季開始會有比較大的修正，目前看起來有提前發動的狀況，因此，投資人在股市可以準備一些反向 ETF 做因應，在債市仍以投資等級債為優先，為資產做好層層防護。