人民幣中間價升值193點 兌主要貨幣多數上漲

新浪外匯訊 2 月 12 日，週末市場，人民幣兌美元中間價報 6.3001，升 193 個基點。人民幣兌主要貨幣多數上漲。

人民幣再漲原因

這兩日離岸人民幣對在岸人民幣的影響較美指更為明顯，而隔夜全球股市重挫並未繼續推高美指，預計人民幣仍有望整體維持升勢。

中國國家統計局上週五公佈，1 月居民消費價格指數（CPI）同比上漲 1.5%，與外媒調查預估中值一致，為去年 7 月以來最低水準。1 月工業生產者出廠價格指數（PPI）同比上漲 4.3%，略低於外媒調查預估中值 4.4%，為 2016 年 11 月以來的最低。

交易員指出，中國公佈通脹數據符合預期，對匯市影響甚微。客盤仍抓緊結彙的好時機，匯價短期或趨穩，以尋求新的平衡區間；臨近春節，客盤成交意願都比較淡，不少企業已經放假。而在當前成交量相對較小的情況下，外匯交易新系統磨合期亦一定程度加劇了市場波動，點差放大。

未來或將向雙邊波動演變

擁擠的單邊交易容易引發劇烈的反向波動。眼下人民幣匯率正在經歷的恐怕就是這樣。至於美元反彈、央行干預傳聞、外貿數據等，充當的是催化劑。

從根本上看，匯率升值需要以基本面為基石，在中國經濟平穩運行的背景下，人民幣升值面臨基本面 “引力” 的牽制，過於單邊的走勢注定不可長久。在開年已經升值近 3% 的情況，人民幣匯率可能逐步從單邊升值向雙邊波動演變。

新聞來源：新浪財經