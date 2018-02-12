空勤總隊：已辦緊急採購 14號起打撈黑鷹

空勤總隊 NA-706 號黑鷹直升機 2 月 5 號深夜在執行醫療後送任務的時候，在蘭嶼附近失聯，目前確認飛機已失事，並根據機上的信號發射器，確認飛機墜落在蘭嶼附近，深 850 左右的海中，空勤總隊今天 (12 號) 表示，空勤總隊已經辦理緊急採購，最快 14 號起進行打撈，希望利用這幾天天氣、海象條件較好的機會，進快把飛機和機上人員打撈上來（繆宇綸報導）

搜索 2 月 5 號深夜失聯的空勤總隊黑鷹直升機的任務，並沒有因為花蓮地震而停擺，仍然由空勤與海巡、海空軍兵力持續搜救，目前初步確定飛機墜落在蘭嶼附近的海中，葉俊榮在談到此事時，還一度情緒激動『連續這幾天.........(低頭哽咽)...... 那黑鷹的弟兄......』

空勤總隊總隊長董劍城表示，根據黑鷹機上信標發出的信號，初步定位飛機位置在光點消失處 500 公尺範圍內，海床深度為 800 到 850 公尺，現在已經配合飛安會，辦理打撈作業的緊急採購『順利的話我們希望廠商能夠在 14 號開始進行打撈，因為這個要配合天氣、海上的海象，我們要盡快是因為這個水下的信標只有 30 天的發射功能，我們希望發射功能可以幫我們定位，加上海象、氣象條件，氣象預報這段間海象比較平穩，比較能夠順利打撈......』

董劍城說，打撈飛機有助於了解飛安事故原因，並順利帶回機上人員。至於有美籍教官批評我國訓練欠缺標準化觀念，董劍城說，空勤接收新機從零開始，本來就有很多問題，要借助美方師資把這些事情作好，也是請美籍教官來的目的。