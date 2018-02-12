【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市動盪，台股跌幅縮小

美股再度重挫，國際股市跟著大跌，台股開低，加權指數早盤重挫超過 3%，盤中回升跌幅縮小，收盤下跌逾 156 點，跌幅約 1.49%。終場台指期下跌 165 點 (-1.56%)，逆價差 18.75 點，電子期下跌 8.05 點 (-1.83%)，逆價差 1.05 點，金融期下跌 9 點 (-0.75%)，正價差 1.94 點，非金電期下跌 170 點 (-1.39%)，逆價差 11.66 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 2659 口，淨空單部位 3459 口；投信淨空單增加 829 口，淨空單部位 37884 口；外資淨多單減少 3375 口，淨多單部位 42564 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線留長下影線，週線收下影線長黑 K 棒，指數跌破年線，籌碼面部分，單日成交量能逾 1511 億元，外資上市現貨賣超金額約 187.79 億元，期貨未平倉淨多單 42564 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.37 變動到 1.31，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 8,800 點，外資選擇權淨空單部位 104,681 口。

