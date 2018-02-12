【統一證券】盤前分析－封關日收紅機會大，建議多看少做，降低持股過年



◆盤勢分析

美國股市持續重挫，恐慌氣氛增溫，新興市場資金顯著外流，且上檔套牢賣壓層層堆疊，空方氣勢仍盛，本日為台股年節前封關日，雖然收紅機會高，但仍應持保守態度降低持股，靜待市場風暴平歇。對台股後市行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國十年期公債殖利率再度狂飆至 2.8% 以上的四年以來新高，引發市場擔憂，造成本波的美股重挫；此外，殖利率的大幅攀升，將使政府未來融資成本迅速墊高，加重美國聯邦赤字提高，華爾街機構並指出預期今年政府借債超越 1 兆美元，聯邦赤字將較 GDP 高出約 5%，不利於經濟發展，進而傳導至美股市場的空頭格局。

第二、上周五陸股延續重挫，上證指數一度跌破 3100 點關卡，並以大跌 4.05% 作收，創 2016 年初熔斷機制以來最大單日跌幅；經濟數據帶動去槓桿措施的力度加大，陸股市場已有多家公司公告大股東質押股票低於預警線並停牌，流動性危機易使陸股後市承受更深壓力。

第三、技術面觀察。上周五台股跳空失守年線支撐，呈現跌破頸線的中空型態，上檔壓力重重，且籌碼面而言外資現貨持續大幅調節，短期技術面弱勢難以反轉，縱有短線反彈也應逢高調節。

第四、上周五盤面觀察。全球股市的連續修正帶動避險情緒高漲，追蹤恐慌指數表現的富邦 VIX ETF 再度大漲 15.1%；撼訊公布 1 月營收 11.3 億元續創歷史新高，股價不畏全球股災，仍帶量跳空終場漲停作收。

