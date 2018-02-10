中國央行稱將繼續開展MLF操作補充中長期流動性 適時開展逆回購操作

路透北京2月9日 - 中國人民銀行周五稱，中國的銀行體系流動性保持合理穩定，節前節後央行將繼續靈活搭配工具組合，維護流動性合理穩定，並繼續開展mlf操作補充中長期流動性，適當加大增量；適時開展逆回購操作，合理搭配期限組合補充流動性，提高跨季資金供應的比重。

央行網站援引人民銀行公開市場業務操作室負責人的話稱，雖然春節後將迎來中期借貸便利（MLF）到期、臨時準備金動用安排（CRA）到期和2月份稅期，但由於金融機構CRA到期節奏與現金回籠大體匹配，二者可以基本對沖。

“總的來看，人民銀行將根據中央經濟工作會議的要求，按照穩中求進工作總基調，合理把握穩增長、去杠桿、防風險之間的平衡，掌控好流動性尺度，加強預調微調和監管協調，維護銀行體系流動性合理穩定和貨幣市場平穩運行。”央行稱。

該負責人表示，針對歲末年初現金投放、繳準、繳稅等影響流動性因素較多的季節性特征，央行有機搭配貨幣政策工具組合，加強預期管理，維護銀行體系流動性合理穩定和貨幣市場平穩運行。

一是創設“臨時準備金動用安排（CRA）”，1月中旬以來金融機構有序動用CRA累計釋放流動性近2萬億元人民幣，從規模和節奏兩方面平穩對沖春節前現金投放的影響。

二是1月25日普惠金融定向降準落地，釋放流動性約4,500億元，在支持金融機構發展普惠金融業務的同時，有效補充銀行體系中長期流動性。

三是開展中期借貸便利操作（MLF）3,980億元，開展抵押補充貸款操作（PSL）1,263億元，對沖到期後凈投放中長期流動性1,805億元。

央行稱，考慮到上述工具可多維度補充流動性，加之1月末和春節前財政支出力度較大，因此1月25日以來央行未開展逆回購操作，保持了流動性合理穩定。貨幣市場運行平穩，利率中樞有所下移，2月份以來銀行間市場DR001和DR007分別在2.6%和2.8%左右平穩運行，市場流動性預期穩定。

中國股市滬綜指周五放量暴跌4%，至近八個月新低，亦再創近兩年最大單日跌幅。分析師指出，受內外利空因素影響，今日大盤大幅低開後，全天以弱勢震蕩為主，銀行保險、電力煤炭有色等權重股全線下跌，上綜指盤中跌幅一度超6%。外盤大幅動蕩令市場恐慌情緒比較深厚，加之春節長假臨近，投資者交易意願不強，外盤稍有風吹草動，國內市場就會風聲鶴唳，加劇了股指下跌。

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