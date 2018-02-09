力達1月螺桿空壓機扮主力動能 出貨比重超越去年平均

在全球節能減碳趨勢下，空壓機廠力達 (4552-TW) 的螺桿空壓機已成為出貨的主流，力達 1 月營收 6.28 億元，月減 13.7%，年增 3.91%，不過利力達統計，2017 年全年螺桿空壓機出貨營收比重達 44.1%，登上主流產品，今年 1 月螺桿空壓機出貨營收比重更躍升到 46.9%，超越去年平均值。

力達今 (9) 日公布 1 月營收 6.28 億元，月減 13.71%，年增 3.91%，業績表現符合市場預期。力達統計指出，產品銷售上螺桿成長動能續強，1 月出貨比重活塞機為 37.9%、螺桿機 46.9%、渦旋機為 12.7%。

力達目前已自主生產活塞、渦旋式空壓機主機，在螺桿機漸成主流產品後，力達日前董事會也決議，投資 4.1 億元購入螺桿空壓機主機生產設備，在今年正式進入量產之後，將取代對德國進口主機的依賴，可更有助推升螺桿空壓機毛利率，預料將由原來 24-26%，增加 2-2.5 個百分點。依照目前的建廠進度來看，最快將在今年上半年投產。

力達 2017 年全年營收 81.24 億元，年減 1.72%，該公司累計去年前 3 季營收 59.91 億元，毛利率 24.12%，年減 0.21 個百分點，稅後純益 6.93 億元，年減 6.45 個百分點，每股純益 6.93 元。