力達螺桿式空壓機去年占銷售44.1% 成主要銷售產品

在節能趨勢帶動下，空壓機廠力達 (4552-TW) 的螺桿空壓機已成為出貨的主流，力達統計，2017 年全年螺桿空壓機出貨營收比重達 44.1%，登上主流產品並正式超越活塞式 41.6% 營收比重，成為主要出貨產品。

力達目前已自主生產活塞、渦旋式空壓機主機，在螺桿機漸成主流產品後，力達日前董事會也決議，投資 4.1 億元購入螺桿空壓機主機生產設備，在今年正式進入量產之後，將取代對德國進口主機的依賴，可更有助推升螺桿空壓機毛利率，預料將由原來 24-26%，增加 2-2.5 個百分點。依照目前的建廠進度來看，最快將在今年第 1 季投產。

力達今 (9) 日公布去年 12 月營收為 7.28 億元，月減 3.09%，年減 1.3% 而去年第 4 季營收 21.33 億元，季減 3.68%，年增 0.1%，2017 年全年營收 81.24 億元，年減 1.72%。

力達去年第 3 季財報營收為 22.15 億元，毛利率 23.75%，季減 0.46 個百分點，年減 0.21 個百分點，稅後純益為 2.67 億元，季增 14.67%，年增 7.54%，創歷史新高，每股純益為 2.67 元。

力達累計去年前 3 季營收 59.91 億元，毛利率 24.12%，年減 0.21 個百分點，稅後純益 6.93 億元，年減 6.45 個百分點，每股純益 6.93 元。