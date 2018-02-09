台股活絡 1月證交稅97億元 創逾6年來新高

財政部今 (9) 日公布最新全國賦稅收入統計，1 月實徵淨額為 1474 億元，年增 151 億元，增幅 11.4%，另營業稅、證券交易稅、菸酒稅、貨物稅、關稅均創歷年同期新高，其中台股活絡推升下，證券交易稅 1 月實徵淨額 97 億元，創 2011 年 9 月來單月新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，台股交易量活絡，1 月上市櫃股票平均每日成交值為 1677 億元 (去年同期為 831 億元)，且交易天數較多，1 月證券交易稅實徵淨額增加 53 億元至 97 億元，增幅達 120%。

各稅目部分，營利事業所得稅 1 月實徵淨額 -9 億元，年減 20 億元，主要因大額退稅所致；綜合所得稅實徵淨額 195 億元，年減 20 億元，減少原因在去年同期適逢農曆春節，部分民間企業發放年終獎金的扣繳稅款入帳墊高基期。

至於營業稅受惠國內消費成長，1 月實徵淨額 688 億元，年增 66 億元；貨物稅實徵淨額 145 億元，年增 13 億元；受惠新車銷售增加，車輛類貨物稅 52 億元，年增 10 億元；土地增值稅實徵淨額 96 億元年增 14 億元；關稅實徵淨額 100 億元，年增 17 億元。

此外，由於部分遞延入帳稅款，去 (2017) 年 12 月賦稅收入修正為 1265 億元，較原初步統計增加 186 億元，主因營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修所致；而修正後 2017 年全年實徵淨額為 2.25 兆元，超出預算數 960 億元，其中中央政府超徵 535 億元，地方政府超徵 361 億元。