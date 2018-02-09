〈金融監理沙盒研商〉金融科技業聚焦3大議題

金管會今 (9) 日召開金融監理沙盒授權子法公聽會，希望聚集業者意見，趕在 5 月前能將子法拍板定案，開放業者申請進入沙盒實驗，其中，金融科技業者主要聚焦在預審機制、跨部會溝通、審查委員利益迴避 3 項議題。

因應金融科技發展，我國已制定全球首部金融監理沙盒法律「金融科技發展與創新實驗條例」(俗稱金融監理沙盒條例)，根據金管會規劃，相關子法預計 4 月底生效，5 月開放業者申請進入金融監理沙盒實驗，預估首年會有 10 件申請案。

金融科技業者建議預審機制期間是否進一步縮短，金管會主委顧立雄表示，不管有沒有預審機制，依規定申請進入創新實驗案件須在 60 天內准駁，金管會希望透過申請前的輔導機制，預先說明創新商品跟服務模式，就可以讓主管機關先判斷，這樣一來案件的預審期間可以比 60 天更短。

跨部會溝通部分，顧立雄表示，會有諮詢會議的機制，加入的有央行、NCC、金融評議中心等，如果實驗涉及其他部會，也可透過諮詢會議，先請大家表示意見。

此外，金融科技業者也提出希望公開審查委員專業跟經歷，並要求在 3 年實驗期間做到利益迴避。顧立雄回應，這牽涉到金融科技人才有多少，不然專家學者找了半天，出席費才 2500 元，還要看書面、審查也要一整天，如果 3 年會造成找不到專家學者來審查，就要朝比較實際的觀點來設計可行的方案。

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬則建議，將「金融科技創新實驗管理辦法草案」中的監督管理改為輔導管理，並且將「 金融科技創新實驗審查會議及評估會議運作辦法草案」中的審查委員利益迴避期，從 1 年改至 3 年。

顧立雄表示，這牽涉到金融科技人才有多少，首先找來專家、學者做審查委員，已經是無給職，只有出席費 2500 元，如果還要拉他們進來做輔導，還要利益迴避 3 年，如同「做公益」，恐怕會造成找不到專家學者願意來審查。

顧立雄強調，不希望有找不到足夠人才的狀況，當然基本的利益迴避一定要有，但是增加到 3 年，擔憂會造成沒有足夠的人才庫，因此還是會往比較實際、可行的方式來設計。

顧立雄在會後認為，業者提出的意見沒有太大問題，將會先預告法案，預告期間可以再收集業者意見，但不希望讓預告時程受影響，力拚相關子法 4 月底生效。