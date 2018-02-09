〈金融監理沙盒研商〉券商、保經代爭取實驗曝險上限調高

金融監理沙盒將在 5 月開放業者申請，金管會今 (9) 日召開相關授權子法公聽會，會中證券業、保經代業者皆建議，希望單一實驗總曝險金額上限 1 億元的門檻可以調高，金管會主委顧立雄則認為，進入沙盒的業務，除強調創新外，主要是「實驗性質」，他強調，「金融監理沙盒不是讓你來賺錢的」。

目前金管會規畫的「金融科技創新實驗管理辦法」草案中，明訂實驗期間申請人與所有參與者所簽訂的契約，在提供金融商品或服務有效期間內，其契約的資金、交易或曝險金額總計不得超過台幣 1 億元，且限制消費信貸金額以 50 萬為限；保險商品的保費或保險服務費用以 10 萬元為限，或是保額以 100 萬內為限；金融商品或服務以 25 萬元為限。

證券公會副理事長賀鳴珩今天表示，若實驗跟證券有關，券商手續費最高才收千分之 1.42，若實驗總曝險金額上限最高只有 1 億元，券商手續費等於只賺 14 萬元。

保險經紀人公會副理事長王信力也認為，草案規定保費 10 萬元、或是保額 100 萬內為限，但人身保險賠付金額隨便就超過 200 萬，過去金管會也認為國人平均保額偏低，建議是否可將保額拉高到 300 萬上限。

顧立雄表示，當時在討論曝險上限時確實比較重視在銀行跟保險，曝險是指實驗結束後對參與者的補償，但如果業者和參與者約定不需要補償，就可能不計入曝險金額，現在證券業跟保經代既然提出建議，就請業者再以書面提出如何界定曝險。

對於證券業認為總曝險限額 1 億元太低根本「賺不到」，顧立雄則強調：「金融監理沙盒不是讓你來賺錢的」，不能用手續費多少來看，實驗是用來驗證你想像金融科技的可行性。