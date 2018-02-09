法巴：料今年內地PPI走勢「前高後低」

根據國家統計局數據，今年1月全國工業生產者出廠價格（PPI）同比上漲4.3%，漲幅較上月回落0.5個百分點。法國巴黎銀行董事總經理兼首席經濟學家陳興動表示，目前PPI持續的漲勢主要是產出不足造成的衝擊，而非需求拉動，因在內地去產能和環保風暴下，大批未達標企業被強制關閉所致。陳興動認為，漲勢不會出現立即轉變，但未來部分被關停的上游製造業企業將致力達到標準得以恢復生產；此外，去年工業企業利潤增長超過20%，其中最主要利潤來自於產出受衝擊最大的行業，這些行業將獲得投資鼓勵。因而預期PPI走勢將會「前高後低」，下半年跌幅趨大，回復至3%-4%的水平。

人民幣方面，陳興動認為近期人民幣處於由美元走弱導致的被動升值，而未來人民幣走勢將取決於市場和政策兩股力量。他認為，今年中央經濟工作會議政策將不會對人民幣政策作出重大變動，在保持國際收支基本平衡條件下，人民幣基本穩定。因今年主要解決重大金融風險，人民幣不應成為干擾因素。但市場方面，人民幣目前處於過量升值，市場對於未來人民幣走向仍不明朗。該行預期人民幣兌美元年底維持6.85水平。

此外，他認為今年中央經濟工作重心是要保證處置重大金融風險的順利推進，同時兼顧經濟增長。預計GDP增速將在今年趨於下降，維持在6.4-6.5%水平。

文：鄒舒惠

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