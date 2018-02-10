〈鉅亨看世界〉床單原來這麼髒

床墊諮詢網站《Mattress Advisor》，發現一般人平均 24 天才換洗一次床單，紐約大學的微生物學家指出，塵蟎熱愛人類的汗水、口水與皮屑，基於健康及衛生原因，專家建議每周更換床單。

《Mattress Advisor》針對 1000 名美國人做調查，一般人平均 24 天換洗一次床單，而單身男性則是 45 天才換洗一次床單，單身女性則是平均 19 天換洗床單一次，已婚伴侶則是平均 19.9 天換洗一次床單，22.6 天換一次枕頭套。

衛生專家指出，基於衛生與健康，建議每周更換床單，或至少兩周換一次。床遠遠比自己想像中還髒，普通人一年會將約 26 加侖的汗滴至床上，並且每天脫下的皮屑有 10 公克，而人們一天約有 1/3 的時間都生活在床上。

紐約大學醫學院微生物學家和病理學臨床教授 Philip Tierno 博士告訴《彭博社》，每天晚上，地心引力使我們的汗水、口水和其他分泌物被吸入床單、枕頭和床墊，這些物質以及皮膚細胞都是塵蟎熱愛的食物。

塵璊 (圖: wikipedia)

Tierno 博士表示：「床墊裡的環境變得類似於植物園，而當你躺上床時，你會把這些東西踢起來，然後晚上呼吸這些東西 8 個小時左右，所以起床時就會有鼻塞或者其他的問題。」

Lisa Ackerley 博士，在英國以「衛生醫生」為名，分享她保持床上清潔的秘訣，讓您以及身體都可以安心入睡。