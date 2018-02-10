〈花蓮強震〉國發會將運用花東基金 協助企業紓困及災後復原重建

國發會今 (10) 日指出，將運用花東基金，協助企業紓困及災後復原重建，預計明 (11) 日邀集相關部會及業者代表在花蓮開會，儘速訂出具體紓困作法。

國發會表示，花東基金自 2012 年設立以來，已投入超過 75 億元經費，搭配中央及地方預算，且成立「行政院花東地區發展推動小組」，協助推動花東地區產業發展；花蓮強震，國發會主委陳美伶兼任行政院花東地區發展推動小組召集人，已赴花蓮實地探視，國發會將運用花東基金，協助企業紓困及災後復原重建。

國發會表示，花東基金協助推動花東地區產業發展，維護自然生態景觀，發展多元文化特色，提升生活環境品質，期望達成花東地區永續發展之目標；前年在尼伯特風災後協助台東復原重建，這次花蓮震災，花東基金也將全力協助加速復原重建工作。

國發會表示，針對這次花蓮觀光旅館業、旅館業及民宿業者因地震造成相關營業場所受有損害，為整 (修) 建、重建營業場所及資本性修繕所需的資金，及石材等業者受創導致營運困難，其貸款償還、破損物料處理等，除交通部觀光局將提供相關貸款信用保證，及經濟部中小企業處提供「中小企業災害復舊專案貸款」、「企業小頭家貸款」及「協助中小企業紮根專案貸款」等資源協助重建外，花東基金也將全力協助辦理廠區各項必要的復原重建。

國發會指出，為確實了解業者需求，主員陳美伶已赴花蓮實地探視，了解其困難，為儘速協助紓困，將在 2 月 11 日再度在花蓮召開「行政院 0206 花蓮震災救助及重建專案小組會議」，上午針對石材產業，下午針對觀光產業的受損及協助措施，分別邀集有關部會及業者代表，儘速訂出具體紓困作法，延續產業生存命脈，未來其中需花東基金協助部分，將研議簡化相關作業程序，及時提供資源挹注。