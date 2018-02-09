【港股午評】與其佛系炒股 不如專心養蛙

投資者對今日港股表現「無眼睇」？正常。說真的大市跌1300點與跌1000點本身分別不大，除非閣下是買了期指好倉或淡倉，又或是輪證等衍生工具，否則跌多或跌少300點，股市陷入困境，以及自己手上持倉錄得損失的局面是不會有改變，所以投資者對股市「無眼睇」屬正常人也會做的事。

那麼投資者又是否要完全對港股不理會？又不是那麼極端，只要將極核股價的次數，由以往由半小時一次，減少至每節交易時間兩次便可。便早市及午市開市早段一次，兩段交易時間收市前15分鐘一次便可。既然無法扭轉跌幅，頻繁地觀察股價跌勢亦無能為力，可是又不能夠完全不看股市及股價的話，唯有減少次數，多加處理其他事務，以分散注意力。例如看看電影，又例如與朋友們談及股票以外的話題，甚至做做小手工，均是分散對股票注意力的方法。當發現股價處於合適價位時，便採取認為合適自己的行動。總之今日虧損多少，也不可以動氣，平靜氣和好了。

當然若資者做到對今日股市完全不聞不問，採取佛系精神來應對市況，未算是大贏家，而是股市人上人，除了拜服外，實在想不到其他形容詞。太超脫了吧。不過以佛系精神來炒股者有多少人？相信屈指可數。同時佛系人不看重得失，是否又適合在股海打滾？實在不知如何回應。

今日大市半日收市報29437點，跌1015點；國企指數最新報11876點，跌505點，成交額為1251.49億元。大市一度跌1300點，跌幅明顯收窄，但是又會否重覆在周二時，午後跌幅擴大這令人傷感的場面？目前所有事均有機會發生，所以投資者不宜太進取。

看到這復形態，不知道是否可以撈底，又或者應該針對哪些股份而撈底，當作為股王的騰訊控股(00700-HK)曾失守400元大關，而匯豐控股(00005-HK)亦失守80元時，好像有不少股份已相當抵買，但是又擔心後市有機會再下跌，應該如何是好。與其心大心細，不如棄市稍休吧，又好好養蛙吧。

看到不少三﹑四線股又乾升，建議投資者不要參與，以免市況出現逆轉時無法離場。小心行事，輸少當贏，就是今日午後的投資心法。

2018年2月9日中午12時37分

文﹕張偉倫

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