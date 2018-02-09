鈊象今年推2款手遊 遊戲機台新品本季量產

鈊象 (3293-TW) 去年受惠旗下遊戲機台與行動遊戲業務穩定成長，有機會連續第 2 年賺逾一個股本，展望今年，鈊象表示，今年將推出 2 款休閒動作類手遊，並將加強商城產品的吸引力，盼能有效提升玩家付費率，而遊戲機台部分也有新產品推出，包含虛擬實境 (VR) 及兒卡機，預計本季量產。

談及行動遊戲業務，鈊象表示，台灣棋牌市場分輕度休閒與重度博弈，旗下《明星三缺一》是屬於輕度休閒、以明星為題材的產品類型，從起初的端遊做到頁遊、再到現在的手遊，經過多年市場改變與產品調整，到手遊市場後，所需承擔的維護成本相對較高，競爭優勢較競爭同業不足。

不過，近 1、2 年來鈊象投入相當多心力，針對《明星三缺一》手遊做調整與優化，鈊象表示，今年目標為超越競爭同業同類型手遊，且目前該款遊戲 9 成以上玩家均未付費，盼今年能有效提升玩家付費率，挹注營運動能。

展望今年，鈊象表示，今年將推出 2 款休閒動作類型手遊，也將持續致力遊戲內容、介面與使用者體驗優化，加強商城產品吸引力，盼能有效提升玩家付費率。

此外，針對遊戲機台部分，鈊象表示，今年將推出 VR 與兒卡機新產品，VR 為鈊象知名賽車機台系列火線狂飆改版，初期主攻中國與日本市場，已於去年底小量出貨，市場反應佳；今年也是遊戲機台異業合作起始年，與奧飛合作的兒卡機「鎧甲勇士」已開發完成，本季可望量產推出。