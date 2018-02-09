【港股解碼】春節：70後攜全家出遊和85後“躲逼婚”單身遊成反差

還有一周左右的時間就是中國傳統文化中最重要的節日——春節了，逢年過節，以前，“回家鄉過節、串親戚”是常規的過年方式，近年，隨著全民消費水準的提升，一家人通過旅遊的方式來享受春節的現象也越來越普遍。

春節期間旅遊“發熱”

2月6日，國務院新聞辦發佈消息稱，今年春節市場總體平穩有序，重點零售企業商品備貨量同比增加10% ~15%。各大批發市場、超市生活必需品的備貨量比平時增加30%~40%。預計在春節的“黃金周”期間，全國零售和餐飲企業可以實現銷售額9000億元以上，同比增長10%左右。

國家旅遊局副局長王曉峰表示，綜合市場預訂等情況預測，春節期間，全國國內旅遊市場將達3.85億人次，同比增長12%。實現國內旅遊收入4760億元，同比增長12.5%。

有報導稱，過去景點觀光是居民出遊的主要動機，但在近年消費轉型升級的背景下，度假休閒這一新的出遊動機後來居上，其中以溫泉遊、養生遊為代表，反應出遊客們越來越重視旅遊品質，精神消費的地位在不斷提高。

消費總額連年創新高

近5年來，我國春節“黃金周”消費呈現逐年提升的趨勢。消費總額從2013年的5390億元提升至2017年的8400億元，而根據商務部的預測，2018年春節“黃金周”，我國消費將超過9000億元。

圖為2009~2016年我國春節、“十一”黃金周共接待國內遊客及旅遊收入呈穩定的上升趨勢圖源：網路

可見，從2013年開始，當我國第三產業增加值占GDP比重（46.9%）首次超越第二產業之後，以旅遊業為代表的消費正在成為拉動經濟增長的第一驅動力，旅遊也成為了消費的熱點領域。

春節旅遊去哪兒？

國家旅遊局數據中心的調查顯示，中國居民2018年第一季度出遊意願為83%，其中48.9%的遊客選擇在春節出行。

既然春節的時候選擇去旅遊這麼時髦，那麼居民們都喜歡去哪兒呢？

有報導稱，在國內遊方面，海南溫暖的三亞和東北地區冰天雪地的哈爾濱分列國內旅遊目的地城市前兩位。另外，春節期間的家庭遊特色明顯，52.7%的遊客選擇家庭自助遊。

出境遊方面，根據數據，春節期間最受中國遊客青睞的國家依序是泰國、日本、新加坡、越南、印尼、美國、馬來西亞，而中國遊客熟悉的、在2017年還排名前三的韓國，今年已經跌出前10名，與中國居民出遊的熱門菜單選項漸行漸遠。

總的來說，援引中國旅遊研究院和旅遊網站發佈的消息，目前中國近200個主要城市的旅遊者將在春節期間前往68個國家、海內外700多個目的地，一些遊客還將跨越大半個地球去南極。

春節出遊，南極都有遊客了，還有哪兒不能去？

“躲逼婚”成年輕人春節出遊新理由

70後、80後中產階級帶著全家旅遊過年已經成為成為全家出遊的主力軍，與此同時，旅遊這種“精神消費”雖然風光無限，但並不是所有的遊客都是表面上這麼風光。大量85、90後年輕人怕被逼婚從而選擇去旅行。《2018春運大數據報告》的調查數據顯示，在選擇過年旅遊的年輕群體中，有33%是單身的“恐婚族”，怕回家被逼婚。年齡上看，“90後”比例最高，占比49%。特別是第一批“95後”也進入了“恐婚族”的行列，占比超過30%。這些人通過旅遊的方式來“躲逼婚”，反應了部分年輕人在本該闔家團圓的假期裏選擇獨自旅遊的無奈。

圖源：網路

在這群未婚人士中，有報導稱，很多90後，更喜歡獨自一個人上路看風景，在20到30歲的年輕人中，單獨旅行者比例達到20%，幾乎有五個青年旅行者中就有一個是獨自出行。而單身旅行者中，“女多男少”的情況十分突出，女性占到單身旅行者的56%，明顯超過男性。

由此可見，春節旅遊真的成了廣大“恐婚人士”最後一道救命繩，但真的奏效嗎？筆者看來，答案是否定的，因為在適齡的時候結婚和春節回家一樣，都是中國傳統文化比較核心的部分。任何一個民族文化的核心是婚姻和繁殖的文化，脫離了這個原則，很難將家族的香火和基因順利的傳承下去,從而不能帶來自身生活品質的真正美滿。相比來說，年齡更大一些的未婚85後選擇單身出遊的更少，因為“三十而立”，理應扛起更多的責任，相信這值得選擇春節單身遊的90後學習。對於單身的85後，像70、80後那樣帶著全家旅遊過年也應該是未來努力的方向。

作者：張欣然

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)