學會存股 傳家好股讓你富過三代

台股行情近來受美國股市影響，走勢大幅震盪，但如果練就能夠世代傳家的投資術，無論泡沫行情或崩盤，其實都不必擔心，回歸簡單的投資法則，反而更能歷經千錘百鍊。

最新一期《財訊》雙週刊以「傳家好股」為封面故事，報導多個成功買股傳家案例，希望在過年當下提供給為人父母者參考，如何幫子女買到一檔可以讓他富足一生的股票以及財富。

根據《財訊》報導指出，十多年前，張達文運用贈與稅額度，在小孩戶頭買進全家這檔股票，看上的是超商崛起的趨勢、收現金的特性，以及公司大股東持股過半、每年還配發兩元現金股息；更重要的，還有進軍中國的春秋大夢。

買進的頭一兩年，全家的股價浮浮沉沉，到了 2009 年，股價因金融海嘯還一度從 59.1 元跌到 41.4 元。「當時我自己的股票全砍了，只有全家因為是在小孩戶頭，完全沒有動。」

最後，原本張達文期待全家在中國開花結果的夢想並沒有實現，但是全家本身的故事、以及當時的金融環境，已經支撐股價持續向上挺進。張達文在兩百元以上落袋為安，算算不到十年的時間，價差加上配息就有七倍的報酬。

這筆長期投資讓他有了不少意外的收穫：用傳家的心情持有，股價波動根本不影響心情，「我有十年的時間來投資，我不必知道蘋果手機賣得好不好，也不必理會當下的國際趨勢。我只要知道未來這家公司會好，哪一年好並不重要，只要公司體質沒有變化，抱著兒孫自有兒孫福的想法，其實做得很輕鬆。」只要根據《財訊》報導指出，大家都知道長期投資在於複利的威力驚人，也是每位新手都能做到的事，困難的卻是能否堅持下去？只要想清楚，在股市中，你要賺什麼錢？想要安心的投資股票，還是隨波逐流？

當你買了一張股票，你就開始與這個世界有了連結。父母想要傳承給子女的，除了財富以外，更重要的是一輩子受用的理財觀念與知識。就像荷銀投信前副董事長何文賢希望透過傳家股，讓子女學會有智慧的賺錢，不必犧牲生活品質去做短線交易；或是日盛前基金經理人王順興的女兒原本對投資毫無興趣，到花每一塊錢都分外謹慎，因為看著自己的錢一天天長大，都是他們投資傳家股的原因，也是為人父母的驕傲。

要挑選傳家股，不外乎是好股票與好價格。好股票方面，產業前景最應優先考量，畢竟傳家股一抱數年，必須用八年、十年的眼光來投資他。什麼是不會被取代的產業，哪些東西會一直存在？產品有沒有進入障礙？最好具有寡占優勢。當然，買認為長線有潛力的股票，要有很大的眼光及運氣，張達文說，「你也可以把自己當成創投，發掘未來的潛力新星。」

經營者更需要長期觀察。曾任新光投信協理的林成蔭，分享他以前當操盤人、一年拜訪百家以上公司的心得：人比數字重要。老闆最好不要上影劇版，不要有太多八卦，不要太常接受採訪，才能專心在經營公司上面。而大股東持股比率高，才是真正和小股東站在同一條船上。

不用說，財務穩健當然是基本原則。負債比率低，在景氣不好的時候公司也能安然度過；營運能否為公司帶來正數的現金流？才能不影響公司營運與投資，配現金給股東。現金殖利率也要有一定水準，透過股息讓持股成本降低再降低，即使股價好幾年都不會動，也可以透過股息降低成本，後面才能愈抱愈安心。

至於獲利，最好能夠微幅成長。領股息是為了風險考量，但最終仍要有資本利得，最好找未來有成長潛力的公司。林成蔭也認為，只要獲利微幅成長，股利自然有機會成長。「存股最大的利空就是沒有填息，等於在存自己的錢；所以找獲利微幅成長的公司，就是填息的保證。」

【完整報導詳見財訊 548 期】