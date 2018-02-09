中芯國際(00981-HK)進軍14納米晶圓 冀2019年投產

中芯國際(00981-HK)正研發高端的14納米晶圓技術，集團首席財務官高永崗介紹，集團佔50.1%權益的中芯南方，便是為了發展14納米晶圓業務，註冊資本35億美元。預期於2018年6月和12月再進行外部注資，涉及逾10億美元。集團新任聯席首席執行官梁孟松補充，目標於2019年上半年投產，產品將有更高效能表現，成本較低，容易轉移技術及融入設備中使用。

中芯國際2018年第一季度指引，季度收入增加7至9%，包括技術授權收入約1.5億美元；毛利率介乎25至27%；排公認經營開支約2.12至2.18億美元；非控制權益承擔損失為1500至1700萬美元。

集團首席財務官高永崗介紹，2018年一季度用於晶圓業務的資本開支為19億美元，其中5億美元用於北京合資廠房，14億美元用於天津新廠房建設；另4800萬美元用於非晶圓營運業務；折舊攤銷約11億美元。

於2017年第4季，集團銷售額為7.87億美元，同比跌3.4%；毛利為1.48億美元，跌39.6%；毛利率18.9%，同比跌11.3個百分點。高永崗稱，2017年集團推出經營租賃計劃，涉及金額8.85億美元，為2018年度節省攤銷費用2600萬美元；於2018年度暫時再沒有此項計劃。期內股東應佔利潤為逾0.47億美元，同比跌54.1%；收入跌3.4%至7.87億美元；毛利跌39.6%至1.48億美元。股東應佔利潤環比則升84.2%，主要受惠於非控制權益錄得0.49億美元虧損所帶動。

新任中芯國際聯席首席執行官梁孟松介紹，於中芯國際上任4個月以來，加強了研發隊伍的建設，強化了責任制，提升效率及更具應變能力。並緊貼市場需求，繼續研發高端的晶圓技術。過往集團就是因為技術不足，錯過了補捉中國市場新機遇。

中芯國際聯席首席執行官趙海軍和梁孟松評論，回顧 2017 年中芯國際年收入同比增長 6.4%，與晶圓代工行業成長率相當。集團成功上量 28 納米技術產品組合，在 2017年四季度收入貢獻超過 10%。同時，中芯繼續擴展技術平臺，多樣化收入來源，例如，2017年汽車和工業相關收入比 2016 年收入翻倍。中芯國際目前正處於轉型過渡期，為快速契合客戶的技術遷移做好準備，以面對日新月異的行業環境。目前整個半導體行業越來越多變，競爭和價格壓力也在加大；但作為中國最大最先進的晶圓代工廠，將積極把握這難得的機遇。集團將利用這段時間一起做好充分準備，開發和優化我們的技術與平臺，為未來創造更大的價值。

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