中高階繪圖卡風扇出貨大增 動力-KY營收連2月創新高

電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 公布 1 月合併營收達 1.69 億元，月增率 7%，年增率更達 153%，連續 2 個月創歷史新高，主要是受惠於中國挖礦熱潮延續及高解析度遊戲熱賣，帶動中高階繪圖卡風扇出貨量大幅增加。

在營收創高支撐下，動力 - KY 早盤股價也開低走高，守穩 90 元整數關卡。

動力 - KY 表示，中國比特幣及以太幣等挖礦熱潮延續，對於高速運算電腦 (HPC) 的需求持續增溫，連帶提升高效節能散熱風扇需求，另外近期數款重磅遊戲包括絕地求生、堡壘之夜、俠盜獵車手 5 等熱賣，也帶動電競顯示卡新一波的升級潮。

動力 - KY 表示，高畫質多屏幕遊戲有逐漸成為電競產業新的發展趨勢，對中高階電競顯示卡風扇的需求，從原先配置 1-2 顆風扇逐步提升到 2-3 顆，帶動公司整體出貨價與出貨量同步提升。動力 - KY 表示，1 月電競用風扇出貨量較去年同期大幅成長 132%，是近幾年淡季表現最佳的一次。

動力 - KY 表示，輝達 (nVidia) 計劃發表新一代的繪圖晶片，可望帶動電競相關應用產品另一波升級潮，也可望大幅提升中高階散熱風扇的需求。

不過動力 - KY 也指出，上游零組件缺貨及漲價、中國人力成本提高以及環保與勞動相關法令趨嚴，另外還有新台幣升值影響，則是可能影響毛利率走勢的變數。