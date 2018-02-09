〈台股暴跌〉群創法說前外資賣 大盤重跌拖累面板股齊挫

美股周四再暴跌逾千點，台股今 (9) 日一開盤就大跌逾 200 點，面板股 1 月營收表現持穩，友達 (2409-TW) 日前召開法說會後，群創 (3481-TW) 將在今日盤後登場，法人估去年每股純益逾 3.8 元，表現亮眼，但外資昨日大賣 13317 張，隨著大盤重挫，面板股也重挫，雙虎早盤跌幅都逾 2%。

群創去年累計前 3 季稅後純益 327 億元，每股純益 3.29 元；第 4 季合併營收 791 億元，季減 0.5%，累計全年合併營收 3292 億元，年增 14.7%；法人預估，群創去年第 4 季毛利率下降到 16.5%，單季每股純益約 0.6 元，全年每股純益約 3.88 元，連續 5 年獲利，且可望創 2008 年來近 10 年高點。

面板廠 1 月營收持穩，主要受惠中國春節備貨需求帶動，友達 1 月合併營收 262.1 億元，月增 1.4%；華映 (2475-TW)1 月合併營收 25.94 億元，月減 4.6%，年減 18.7%；彩晶 (6116-TW)1 月合併營收 19.26 億元，月增 9.6%，年減 12.2%。

友達去年獲利創 10 年高，每股純益 3.36 元，在股利政策上，將給股東應有的回饋，市場看好高配息可期；在今年面板供需上，友達預估，今年有效產能增幅約 6-8％，整體需求面積成長率也約是 6-8％，整體面板供需平穩。

群創今日下午將召開法說會，市場看好去年獲利表現同樣亮眼；不過受到台股大盤重挫拖累，群創早盤以 12.9 元低盤開出，一度拉升至 13.25 元，盤中跌幅 2.96%；友達也是開低，盤中跌幅 2.89%；華映跌幅 7.48%；彩晶跌幅 2.41%；凌巨跌幅 4.91%。

若投資人看好群創後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：群創永昌 7A 購 01 (073504-TW)、群創康和 79 購 01 (070937-TW)、群創台新 79 購 01 (072697-TW) 等。