中金資源宣佈收購銅產品製造商「尚領」

收購帶來即時協同效應 豐富收益來源

香港 2018 年 2 月 9 日電 / 美通社 / -- 中國最大的再生銅産品製造商中國金屬資源利用有限公司（「中金資源」或「公司」）（股份代號：1636.HK）於 2 月 7 日宣佈與定凱環球有限公司（「定凱」）訂立買賣協議，公司同意購買及定凱同意銷售尚領發展有限公司（「尚領」）之 100 % 已發行股本，總代價為 741,175,000 港元，其中 287,647,000 港元將以現金結算及 453,528,000 港元將透過配發及發行代價股份結算。

根據獲利計酬安排，代價可予調整，最多可以下列方式向定凱配發及發行 94,485,000 股股份：

倘尚領於截至二零一八年十二月三十一日止年度達致純利人民幣 45,000,000 元，則根據買賣協議所協定的公式，最多可向定凱發行 23,621,000 股代價股份；

倘尚領於截至二零一九年月三十一日止兩個年度達致純利人民幣 105,000,000 元，則根據買賣協議所協定的公式，最多可向定凱合共發行 55,116,000 股代價股份；及

倘尚領於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度達致純利人民幣 180,000,000 元，則根據買賣協議所協定的公式，最多可向定凱合共發行 94,485,000 股代價股份。

假設最高數目之代價股份將配發及發行予定凱，則根據買賣協議將發行 94,485,000 股股份，相當於公告日期公司已發行股本之約 3.83% 及經配發及發行代價股份擴大之公司已發行股本約 3.69%。將予發行之代價股份將在所有方面與於有關發行日期當時已發行之股份享有同等地位。

定凱將向尚領的附屬公司中國融晟（完成買賣協議後成為公司的附屬公司）借出公司就收購事項應付現金代價的 50%。若尚領於截至 2020 年 12 月 31 日止三個年度未能實現純利總額約人民幣 69,857,000 元（即業績目標總額 的約 38.81%），則視乎尚領的實際純利總額與業績目標總額之比例，定凱將無條件豁免中國融晟獲授的貸款，最多則為全額。

尚領主要從事透過其子公司湖北融晟金属制品有限公司（「湖北融晟」）生產銅產品。湖北融晟現由尚領的直接全資子公司中國融晟擁有 100 %。湖北融晟與雲夢鑫盛源訂立固定資產租賃協議，所租賃有關設備及工廠物業估計將足夠年產最多 50,000 噸銅產品之用。根據雲夢鑫盛源及湖北中一的設備及工廠物業的產能，公司估計在 2018 年中完成設備技術改造工程後該等設備及工廠物業每年可生產及銷售最多 70,000 噸銅產品。根據銅產品的現有市價（於 2018 年 2 月 7 日，經扣除增值稅後每噸約人民幣 47,000 元），該產能所產生收入將最多為約人民幣 3,290 百萬元。根據估計經營利潤率 3%（即公司於截至 2017 年 6 月 30 日止六個月在中國的回收銅產品製造業務的經營利潤率）及基於推動西部開發的優惠政策下的優惠企業所得稅稅率 15%，估計尚領發展每年將可產生最高純利約人民幣 8,000 萬元。

中金資源主席俞建秋先生表示：「公司及尚領主要從事銅產品的生產，預期收購事項將帶來即時協同效應，不但可豐富並加強我們的收益來源，同時加速公司未來在業務上的增長及發展，有助公司進一步鞏固集團在再生金屬綜合利用領域的領先地位。我們將繼續努力，為股東帶來最大的回報。」

如欲進一步了解有關公司收購銅產品製造商的詳情，請於以下網址閱讀有關公告﹕

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0207/LTN201802071148_C.pdf

有關中國金屬資源利用有限公司

中國金屬資源利用有限公司（股份代號：1636.HK，下稱「中金資源」）是中國最大的再生銅綜合利用企業，擁有全產業鏈生產及服務業務模式，涵蓋廢舊金屬回收、標準化加工、金屬深加工製品，以及依託互聯網技術的再生金屬信息、物流倉儲及金融服務平台提供全方位的再生金屬生產﹑銷售及相關配套服務。中金資源主要涉及金屬產品深加工銷售及廢舊金屬產業鏈綜合服務兩大業務，其中金屬產品深加工銷售板塊所轄企業主要從事加工回收廢銅、廢鋁，從而生產多種銅及鋁產品，包括銅杆、鋁杆、銅排、銅米、銅陽極板、銅絲、漆包線、輸送配電線電纜、網絡線、連接線等。廢舊金屬產業鏈綜合服務板塊所轄企業主要提供標準金屬回收加工、倉儲物流、交易結算及金融服務。