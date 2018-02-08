人民幣收盤暴挫1.05%為近兩年半最大日跌幅 或就此點燃做空情緒

路透上海/北京2月8日 - 人民幣兌美元即期CNY=CFXS周四收盤暴跌1.05%創2015年8月12日以來最大單日跌幅，盤中一度大跌954點至6.3550，中間價則續創8.11匯改以來新高。交易員指出，隔夜美元指數大幅反彈，今日中間價疑似繼續逆周期過濾，加上市場擔憂過於強勢匯率可能影響出口，離岸CNH調整帶動在岸人民幣一路狂跌。

他們並表示，國際股市震蕩也可能在一段時間內為美指提供支持。另外中國公布的1月貿易順差遠低於市場預期，也幫助拉低人民幣即期匯率，但市場仍存較大結匯意願，該預期也會限制人民幣調整空間。

離岸人民幣兌美元即期大幅下行,盤中一度跌至6.3770元關口，與在岸即期價差闊至逾300點，套利交易迅速增加，推動在岸匯價下挫，此舉並釋放了在岸壓抑已久的購匯情緒。交易員並強調，不排除人民幣就此止住單邊升值走勢，迎來一波調整行情。

“（離在岸）價差交易蠻多的，境內外套利盤這個力量就是推動境內暴跌的最大因素，整個平衡在中午左右一下子被打破了，...加上壓抑的購匯力量，境內情緒很容易被點燃。”一外資行交易員稱。

另外由於近期有疑似逆周期系數持續出手，人民幣匯率CFETS指數升勢明顯加速，周四升0.45%創近22個月新高。

中國海關總署周四公布，以美元計價1月出口同比增長11.1%，進口同比增長36.9%，路透調查預估中值分別為增長9.6%和9.8%；同時，1月貿易順差為203.4億美元，路透預估中值為順差541億美元。

全球匯市方面，美元兌其他主要貨幣周四脫離近期低點，得益於歐元疲勢和美債收益率上升，但對最近股市震蕩的擔憂令美元走勢受限。

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