永安行(603776-CN)牽手HERO CYCLES進軍印度共享單車市場

2月7日，永安行(603776-CN)與印度自行車行業翹楚HERO CYCLES共同宣布，在印度成立合資公司，HERO CYCLES占51%的股權，永安行占49%的股權。

據介紹，合資公司將采購永安行的公共自行車系統及平台，吸收永安行的商業成功經驗，通過與印度支付寶Paytm的合作在印度主要城市開展掃碼租車業務，為印度市民提供便捷的自行車出行服務。HERO CYCLES隸屬于印度Hero汽車集團，于1956年成立，擁有超過7610名員工，2017年度營業收入達到4.1億美元，是世界上最大的自行車制造商之一。HERO CYCLES與印度政府保持非常良好的關系，非常了解印度市場的騎行和出行習慣。

印度擁有13.24億人，是世界第二人口大國，也是全球經濟增長最快的國家之一。印度政府明确未來一個時期將加大國内基礎設施投資建設力度，計劃到2020年，新增鐵路2.5萬公裡，新增機場近400個，其中蘊含着巨大的“最後三公裡”的出行需求。專家預測，未來10年印度將會成為世界最大的消費區域之一。2017年，螞蟻金服增持了印度支付寶Patym的持股比例達50%。而今螞蟻金服的被投企業永安行又投資印度公共自行車項目，增添了Patym的應用場景，進一步增強了阿裡大家庭的商業生態圈。

作為“共享單車第一股”，永安行深耕城市公共自行車行業，2017年預計實現淨利潤較上年同期增加3.83億元-4.18億元，同比增長幅度為330%-360%。

來源：中國證券網

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