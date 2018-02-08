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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月08日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23935      5027   476.13  
0059   富邦金融             15073      4973   303.10  
0058   富邦發達              7407      4196   176.53  
0051   元大中型100          11061      9500   116.43  
0055   元大MSCI金融         33636     37154    90.53  
00704L 台新MSCI台灣正2       4262      4878    87.37  
00707R 元大S&P日圓反1        4118      5355    76.90  
0054   元大台商50            9290     12124    76.62  
00657  國泰日經225           4561      5964    76.48  
00702  國泰標普低波高息      8617     13188    65.34  
00714  群益道瓊美國地產      3575      5567    64.22  
0052   富邦科技              3766      6000    62.77  
00691R 兆豐藍籌30反1         2862      4606    62.14  
0053   元大電子              3867      6988    55.34  
00635U 元大S&P黃金          24889     46514    53.51  
00705R 台新MSCI台灣反1       3686      7315    50.39  
00698L 元大美債7-10正2       2776      5649    49.14  
0061   元大寶滬深          190344    410616    46.36  
00699R 元大美債7-10反1       2391      5714    41.84  
00692  富邦公司治理         48602    118780    40.92  
00652  富邦印度              3781     10535    35.89  
006206 元大上證50           65533    192778    33.99  
00633L 富邦上証正2         171119    506458    33.79  
00688L 國泰20年美債正2       1358      4115    33.00  
00667  元大韓國              1616      4929    32.79  
008201 BP上證50               883      2749    32.12  
006207 FH滬深               47663    157892    30.19  
00689R 國泰20年美債反1       1599      5389    29.67  
00703  台新MSCI中國          6621     23550    28.11  
00642U 元大S&P石油          28408    112821    25.18
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