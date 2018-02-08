◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月08日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23935 5027 476.13 0059 富邦金融 15073 4973 303.10 0058 富邦發達 7407 4196 176.53 0051 元大中型100 11061 9500 116.43 0055 元大MSCI金融 33636 37154 90.53 00704L 台新MSCI台灣正2 4262 4878 87.37 00707R 元大S&P日圓反1 4118 5355 76.90 0054 元大台商50 9290 12124 76.62 00657 國泰日經225 4561 5964 76.48 00702 國泰標普低波高息 8617 13188 65.34 00714 群益道瓊美國地產 3575 5567 64.22 0052 富邦科技 3766 6000 62.77 00691R 兆豐藍籌30反1 2862 4606 62.14 0053 元大電子 3867 6988 55.34 00635U 元大S&P黃金 24889 46514 53.51 00705R 台新MSCI台灣反1 3686 7315 50.39 00698L 元大美債7-10正2 2776 5649 49.14 0061 元大寶滬深 190344 410616 46.36 00699R 元大美債7-10反1 2391 5714 41.84 00692 富邦公司治理 48602 118780 40.92 00652 富邦印度 3781 10535 35.89 006206 元大上證50 65533 192778 33.99 00633L 富邦上証正2 171119 506458 33.79 00688L 國泰20年美債正2 1358 4115 33.00 00667 元大韓國 1616 4929 32.79 008201 BP上證50 883 2749 32.12 006207 FH滬深 47663 157892 30.19 00689R 國泰20年美債反1 1599 5389 29.67 00703 台新MSCI中國 6621 23550 28.11 00642U 元大S&P石油 28408 112821 25.18