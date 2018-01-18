蘋果供應鏈嘉聯益上市來首度現增 將於3月初完成募集

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 決議擬辦理 7684 萬股現金增資案，在昨 日獲金管會證期局申報生效，今 (18) 日火速由公司董事會決議在 2 月 5 日除權交易，原股東繳款日期由 2 月 21 日到 3 月 1 日。

嘉聯益的現金增資籌資案，為該公司上市以來首度以現增方式募集資金，現增股暫訂以每股溢價 40 元發行，將募集 30.74 億元。但嘉聯益將待下一次董事會正式敲定現增溢價。

嘉聯益此一現增案由台新證券主辦，現增案募集資金將用於購置營運所需的廠房，這不僅是嘉聯益近年來最大規模的市場籌資案，也為近年來 PCB 相關產業廠商最大手筆的市場籌資案。

嘉聯益 2017 年 12 月營收為 12.49 億元，為去年次高，月減 4.22%，年減 9.76%；2017 年全年營收 129.33 億元，年衰退 7.26%。

嘉聯益 2017 年第 3 季財報稅後純益 7161 萬元，也創近 3 季新高，每股稅後純益 0.22 元。嘉聯益 2017 年前 3 季營收 92.03 億元，毛利率 12.38%，稅後純損 1329 萬元，每股稅後純損 0.04 元。

嘉聯益股價今天開高走低，股價開在 48 元，盤中最高漲到 48.4 元，為近一個月來最高價，但隨後漲多回檔，收盤價報 45.3 元，也以今天盤中最低點作收，較昨日下跌 0.6 元元或 1.31%，成交量放大到 5.14 萬張，為近 9 個交易日以來最大量。