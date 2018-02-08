華泰金融：禹洲(01628-HK)未來增長可觀，上調目標價至6.8港幣

定位快速成長的開發商

華泰金融控股(香港)發表證券研究報告，該行認為，隨著禹洲(01628-HK)新近收購沿海綠色家園(01124-HK)的7個項目以及併購腳步加快，禹州已成為一家快速成長且布局良好的開發商。考慮到1)銷售勢頭加快、2)最新的土地資源收購和3)人民幣兌港幣匯率變化等因素，我們將每股資產凈值(NAV)預測上調至11.3港幣(之前為8.6港幣)。我們基於40%的NAV折讓率不變，重申對禹洲的“買入”評級，將目標價上調31%至6.8港幣(之前為5.2港幣)，對應6.1倍2018年預測PE。

2017年業績前瞻：盈利增速可觀

由於銷售勢頭強於預期且房屋交付面積超出預期，我們將禹洲2017、2018和2019年的盈利預測分別上調2.5%、3.6%和17.8%至人民幣27億元、35億元和46億元，對應2017-2019年覆合年增長率33%。2017-2018年禹洲的毛利率有望企穩在33-34%(2016年為36.0%)。鑒於其2017年土地收購強勁，權益土地總成本為人民幣150億元，我們預測禹洲的凈負債率將小幅上升至80-85%左右(2016年底為72%)，但仍處於可控水平。

資產包收購支撐銷售增長

禹洲於1月15日發布公告，斥資人民幣38億元的收購沿海綠色家園的7個項目，權益總建築面積為310萬平方米。這些項目包括4個在售項目和3個待開發項目，分別位於天津、沈陽、北京、蘇州、武漢和佛山。根據我們的估算，平均土地成本為人民幣1,208元/平方米，對應的整體毛利率在30%以上。其中，4個在售項目應能在2018年就貢獻約人民幣 33億元的銷售額。收購完成後，禹洲的土地儲備總面積從1,200萬平方米增加至1,500萬平方米，總可售資源從人民幣2,400億元增加至2,800億元，應能進一步推動禹洲未來的銷售。考慮到禹洲擁有充足的土地資源儲備和較強的執行能力，我們預計2018年禹洲的銷售同比增長 49%至人民幣600億元(之前預測值為人民幣500億元。)

併購步伐加速

2017年禹洲新獲23塊土地，其中有9塊是通過併購獲得(2017年上半年2塊，2017 年下半年7塊)。我們相信禹洲正加快並購步伐以實現優質擴張，而且這一趨勢在2018年會持續。

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