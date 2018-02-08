【異動股】芯片股表現搶眼 盈方微(000670-CN)等2股漲停

今日早盤，芯片股表現搶眼，截止發稿，韋爾股份(603501-CN)漲停報30.76元，盈方微(000670-CN)漲停報4.86元，富滿電子(300671-CN)漲8.73%報29.15元，華燦光電(300323-CN)漲8.2%報15.96元，晶盛機電(300316-CN)、北京君正(300223-CN)漲超6%，亞翔集成(603929-CN)漲近6%，江豐電子(300666-CN)、兆日科技(300333-CN)、國科微(300672-CN)、三安光電(600703-CN)等股均紛紛大漲超4%。

消息面上，據韓聯社02月08日報道，韓國科技巨頭三星電子周二宣布，將在首爾建設第二家芯片廠。一位知情人士說，三星電子正與平澤市官員就第二座芯片廠進行談判，不過目前還沒有确定具體的投資規模或投資時間。據了解，三星2017年半導體收入為612.15億美元，較前一年同樣成長52.6%，市場占有率為14.6%，排在首位。三星在2017年超越了英特爾自1992年以來維持的全球最大半導體制造商地位，成為最新的全球半導體制造龍頭。

近日，全球市場調查公司顧能(Gartner)發出最新研究報告指出，2017年全球半導體收入為4197億美元，較2016年成長22.2%。其中，因為市場供應失衡的狀況，推動存儲器營收成長64%，也使得存儲器在2017年半導體産業的總收入中占比達到31%。

Gartner在報告中指出，存儲器占了2017年全球半導體産業總收入增加幅度的2/3以上，這是因為市場供應不足所引發的價格上漲，進一步成為推動存儲器廠商收入增加的主要因素。根據統計，2017年在NAND Flash快閃存儲器上的價格成長了17%，而DRAM存儲器價格成長了44%。

未來，随着中國擴大存儲器産能，將使得存儲器的價格在2018年走弱。NAND Flash快閃存儲器將首當其沖，DRAM存儲器的價格也將在2019年下滑，因此，預計三星屆時將會損失大量收入。

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