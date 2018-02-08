賞櫻 天元宮周邊大塞 彈性交管至3/31

淡水天元宮是新北賞櫻熱點，今年櫻花已進入盛花期，新北市交通局提醒，為了避免遊客湧入天元宮周邊，導致民權路、中正東路及淡金路大塞車，轄區分局會視北新路車流狀況，每天上午 8 點至晚間 8 點，彈性實施車輛總量管制，持續至 3 月 31 日為止。(林麗玉報導)

北部地區知名的賞櫻熱點，新北淡水無極天元宮三色櫻盛開，新北市交通局表示，為了避免賞花車輛停放在天元宮周邊道路，造成交通壅塞，警分局已在部分路段劃設紅線，花季期間禁止臨時停車。淡水警分局會視北新路車流狀況，每天上午 8 點至下午 8 點彈性實施車輛總量管制，將持續實施至 3 月 31 日止。新北市交通局表示，往天元宮的公車可以至捷運淡水站對面搭乘，將視人潮加開班次及延長末班車時間。如果啟動交通管制，員警將一律引導民眾前往義山路與新市二路沿線路邊停放車輛，也會機動加開「新市二路 - 天元宮」線接駁車，民眾可以在新巿二路的 2 個接駁站 (A 站：新巿二路與義山路口；B 站：新巿 三路與義山路口) 搭乘上山，採一段票收費。

交通局呼籲，臺 64 線銜接五股成泰路、龍米路，經關渡大橋往淡水方向車流量很大，加上櫻花季期間北新路交通管制，勢必道路更加壅塞，為了避免塞車影響賞櫻興致，請市民多搭乘捷運至捷運淡水站轉搭乘接駁車前往天元宮。